Какие нелепости требуют у бухгалтеров налоговики: обзор «Клерка»

В минувшем году бухгалтеры отмечали активизацию деятельности налоговиков в части рассылки требований по всевозможным вопросам.
Что интересовало инспекторов — расскажем.
Что и сколькоОдна из наших читательниц подсчитала, что в 2017 году количество «посланий» из ИФНС увеличилось в 1,5 раза по сравнению с предыдущим годом.
О чем хотели узнать налоговики? Постоянный читатель нашего форума составил краткий список нелепых вопросов, интересующих инспекторов:
— где я отразил амортизацию ОС в декларации по УСН (6%) ?
— почему 2-НДФЛ не сходится с РСВ?
— почему выручка в ф2 не сходится с банком?
— почему выручка в ф2 не сходится с ДДС?
— как я отразил уменьшение запасов (из баланса) в декларации по УСН (6%) ?
— Старый ворчун
«Клерк» проанализировал сообщения читателей портала и подготовил обзор наиболее странных вопросов, по которым налоговики хотели получить пояснения от бухгалтеров.
Требование по правильной декларацииБывает и такое, что инспекторы присылают уведомление об ошибках в правильной налоговой декларации. На вопрос изумленного бухгалтера, не обнаружившего никаких ошибок в отчете после его многократной проверки «вдоль и поперек», инспекторы сообщают, что ошибки действительно нет. Но раз есть требование, необходимо отправить в ответ квитанцию о его получении по ТКС.
Вот такая вот проверка связи!
НДС с авансовНалоговики недоумевают по поводу того, что НДС с аванса поставщику не восстановлен в том же квартале. По их мнению, строка 130 декларации по НДС должна соответствовать строке 090. Иначе — разрыв шаблона!
Участники нашего форума предложили свой вариант ответа на такой запрос ИФНС. Если к вашей декларации возникнут подобные претензии, его можно использовать в качестве шаблона.
ДДС и 2-НДФЛПо мнению ИФНС, кредитовый оборот по счетам 50 и 51 в корреспонденции со счетом 70 должен соответствовать сумме доходов сотрудников, отраженной в справках 2-НДФЛ.
Выявляя несоответствие суммы по строке 4122 отчета о движении денежных средств с формой 2-НДФЛ, они требуют пояснений, чем немало шокируют бухгалтеров.
Ведь как известно, далеко не все выплаты сотрудникам отражаются в справках 2-НДФЛ, в связи с чем формула, соблюдения которой требуют налоговики, не корректна.
РСВ и 6-НДФЛСравнивая форму 6-НДФЛ и расчет по страховым взносам, ИФНС отталкивается от суммы НДФЛ, отраженной в строке 040 формы 6-НДФЛ. Разделив ее на 13%, налоговики рассчитывают получить сумму выплат, отраженную в РСВ. Но ребус не сходится.
Дело в том, что сумма НДФЛ, как правило, не составляет ровно 13% от суммы дохода по причине налоговых вычетов — стандартных, имущественных, социальных.
Работа в космосеВопросы налоговиков на космическую тему стали притчей во языцех. Бухгалтеры уже не удивляются.
Налоговики в числе прочих документов запрашивают акт (иной документ), подтверждающий выполнение работ (оказание услуг) непосредственно в космическом пространстве.
В ответ бухгалтеры поясняют, что компания свою мирную деятельность осуществляет исключительно на планете Земля.
Коллективное требованиеНалоговики высылают требование, к которому приложен файл в формате эксель, где перечислено около 1000 организаций. Среди них необходимо найти себя.
Если компания находит себя, она выполняет следующее действие «алгоритма» — знакомится с конкретной претензией. Например, нашей читательнице предложили внести исправления в справки 2-НДФЛ аж за 2015 год.
Паспорт в 2-НДФЛВпрочем, к форме 2-НДФЛ к концу прошлого года у налоговиков резко повысился интерес.
Инспекторы массово стали выявлять якобы неверные паспортные данные в справках за 2016 год.
Как правило, речь идет о тех сотрудниках, которые достигли возраста, предполагающего смену паспорта (20 и 45 лет). При этом сама смена паспорта либо выходит за рамки даты сдачи справок в ИФНС, либо произошла после увольнения работника, о чем бухгалтер по прежнему месту работы знать не обязан.