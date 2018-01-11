Какие нелепости требуют у бухгалтеров налоговики: обзор «Клерка»

В минувшем году бухгалтеры отмечали активизацию деятельности налоговиков в части рассылки требований по всевозможным вопросам.

Что интересовало инспекторов — расскажем.

Что и сколько

Одна из наших читательниц подсчитала , что в 2017 году количество «посланий» из ИФНС увеличилось в 1,5 раза по сравнению с предыдущим годом.О чем хотели узнать налоговики? Постоянный читатель нашего форума составил краткий список нелепых вопросов, интересующих инспекторов:

— почему у меня рублевая выручка в декл. по прибыли не сходится с тысячами в форме 2?

— где я отразил амортизацию ОС в декларации по УСН (6%) ?

— почему 2-НДФЛ не сходится с РСВ?

— почему выручка в ф2 не сходится с банком?

— почему выручка в ф2 не сходится с ДДС?

— как я отразил уменьшение запасов (из баланса) в декларации по УСН (6%) ?

— Старый ворчун

«Клерк» проанализировал сообщения читателей портала и подготовил обзор наиболее странных вопросов, по которым налоговики хотели получить пояснения от бухгалтеров.

Требование по правильной декларации

Бывает и такое, что инспекторы присылают уведомление об ошибках в правильной налоговой декларации. На вопрос изумленного бухгалтера, не обнаружившего никаких ошибок в отчете после его многократной проверки «вдоль и поперек», инспекторы сообщают, что ошибки действительно нет. Но раз есть требование, необходимо отправить в ответ квитанцию о его получении по ТКС.Вот такая вот проверка связи!

НДС с авансов

Налоговики недоумевают по поводу того, что НДС с аванса поставщику не восстановлен в том же квартале. По их мнению, строка 130 декларации по НДС должна соответствовать строке 090. Иначе — разрыв шаблона!

Участники нашего форума предложили свой вариант ответа на такой запрос ИФНС. Если к вашей декларации возникнут подобные претензии, его можно использовать в качестве шаблона.

ДДС и 2-НДФЛ

По мнению ИФНС, кредитовый оборот по счетам 50 и 51 в корреспонденции со счетом 70 должен соответствовать сумме доходов сотрудников, отраженной в справках 2-НДФЛ.

Выявляя несоответствие суммы по строке 4122 отчета о движении денежных средств с формой 2-НДФЛ, они требуют пояснений, чем немало шокируют бухгалтеров.

Ведь как известно, далеко не все выплаты сотрудникам отражаются в справках 2-НДФЛ, в связи с чем формула, соблюдения которой требуют налоговики, не корректна.

РСВ и 6-НДФЛ

Сравнивая форму 6-НДФЛ и расчет по страховым взносам, ИФНС отталкивается от суммы НДФЛ, отраженной в строке 040 формы 6-НДФЛ. Разделив ее на 13%, налоговики рассчитывают получить сумму выплат, отраженную в РСВ. Но ребус не сходится Дело в том, что сумма НДФЛ, как правило, не составляет ровно 13% от суммы дохода по причине налоговых вычетов — стандартных, имущественных, социальных.

Работа в космосе

Вопросы налоговиков на космическую тему стали притчей во языцех. Бухгалтеры уже не удивляются.Налоговики в числе прочих документов запрашивают акт (иной документ), подтверждающий выполнение работ (оказание услуг) непосредственно в космическом пространстве.

В ответ бухгалтеры поясняют, что компания свою мирную деятельность осуществляет исключительно на планете Земля.

Коллективное требование

Налоговики высылают требование , к которому приложен файл в формате эксель, где перечислено около 1000 организаций. Среди них необходимо найти себя.

Если компания находит себя, она выполняет следующее действие «алгоритма» — знакомится с конкретной претензией. Например, нашей читательнице предложили внести исправления в справки 2-НДФЛ аж за 2015 год.

Паспорт в 2-НДФЛ

Впрочем, к форме 2-НДФЛ к концу прошлого года у налоговиков резко повысился интерес

Инспекторы массово стали выявлять якобы неверные паспортные данные в справках за 2016 год.

Как правило, речь идет о тех сотрудниках, которые достигли возраста, предполагающего смену паспорта (20 и 45 лет). При этом сама смена паспорта либо выходит за рамки даты сдачи справок в ИФНС, либо произошла после увольнения работника, о чем бухгалтер по прежнему месту работы знать не обязан.