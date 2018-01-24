«Ночной бухгалтер». СЗВ-СТАЖ изменят. Невеселая история с ИП. Трудовых проверок станет больше

Формы продолжают менять (уже привыкли даже). Предпринимателям по-прежнему не везет с банками. А у трудовой инспекции новый повод прийти с проверкой. Но были и хорошие новости. Читайте главное за сегодня.

Любимый СЗВ-СТАЖ

Новую форму еще мало кто успел сдать, а ее уже планируют корректировать.

ПФР подготовил поправки в форму «Сведения о страховом стаже застрахованных лиц (СЗВ-СТАЖ)» и в её формат, а также в порядок заполнения.

Когда именно будет официально опубликовано новое постановление Пенсионного фонда, неизвестно.

История, в которую трудно поверить

АСВ требует от ИП вернуть деньги, снятые им с личного счета незадолго до краха банка.

Вы заработали деньги, положили их в банк, потом сняли и потратили на собственные нужды. Думаете, в этом нет ничего противозаконного?

Один из бывших клиентов лопнувшего банка думал также, но оказалось, что он наивно заблуждается.

Такую невеселую историю пересказала участница нашей группы в Фейсбуке.

Зато скоро можно будет выйти из черного списка банков. Эксперт рассказал, как это будет происходить.

Новый повод для внеплановых проверок работодателей

С 11 января новые официальные причины, по которым к вам без предупреждения могут явиться из инспекции труда.

Почему теперь смогут пойти из ГИТ?

А налоговики напоминают, что по взносам теперь тоже уголовная ответственность. Сколько дадут за уклонение от их уплаты?

И еще важное за сегодня

1. Начинаем готовиться к бухотчетности за 2017 год. Смотрите инструкцию от Минфина. А еще хорошая новость: малые предприятия освободят от обязательного аудита.

2. Только вчера мы создали группу по поиску работы «Охотник на бухгалтера», и за сутки в ней уже почти 350 участников. Уже есть те, кто договорился о новом месте. Классно, что удается вам помогать.

3. Разбираем судебное решение, в котором налоговикам померещилась «схема дробления». Читайте, что говорили налоговики и что удалось доказать в суде.

Ваша редакция, которую сложно чем-то удивить