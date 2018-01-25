«Ночной бухгалтер». Бухгалтеры в вечерних очередях. А директоры - в ИФНС из-за отказа в приеме деклараций по НДС

Руководителей компаний вызывают в налоговую «на поговорить», отказываясь принимать декларации. На деле давят и допрашивают. А за сутки до окончания срока отчетности по НДС бухгалтеры выстроились в длинную очередь в СБИС. Принимали до победного.

Допрос с пристрастием

«Разговоры» в инспекции без давления и хамства не обходятся. Нам рассказали историю, почему сейчас в ИФНС без юриста лучше не появляться.

Все чаще директорам приходится идти в инспекцию после того, как налоговики не принимают отчетность.

Что делать, если вам отказывают в приеме декларации по НДС? Проблемы пошли даже по «нулевкам».

Сегодня у нас очень полезный спонсор «НБ». Подключайтесь 30 января в 11:00 мск к бесплатному вебинару «Полный контроль над финансовыми документами». Согласование счета затянулось на недели, и сроки оплаты вышли из-под контроля? Вам сложно организовать хранение большого объема бумажных актов, счетов-фактур и накладных? На примере СЭД DirectumRX мы покажем: — как ускорить согласование счетов на оплату;

как ускорить согласование счетов на оплату; — как контролировать полноту и целостность финансового архива;

как контролировать полноту и целостность финансового архива; — как быстро находить документы по различным критериям;

как быстро находить документы по различным критериям; — как оперативно готовиться к налоговым и аудиторским проверкам;

как оперативно готовиться к налоговым и аудиторским проверкам; — как обмениваться электронными документами с контрагентами. как обмениваться электронными документами с контрагентами. Регистрируйтесь.

Хотите, чтобы ваша история попала на «Клерк»? Становитесь нашим гражданским корреспондентом. Описывайте ситуации из практики, присылайте фото. Мы обо всем напишем.

Вот такая электронная отчетность

Вчера вечером один из наших гражданских корреспондентов прислал фотку очереди в московском офисе СБИСа.

Причина в сдаче НДС. Работники офиса СБИС обещали работать до последнего клиента.

А вам приходилось обивать пороги и стоять в очередях, чтобы «облегчить себе работу электронной отчетностью»?

Статьи по сдаче годовой отчетности

Продолжаем серию публикаций по отчетам за прошлый год.

1. Все о сдаче и заполнении 2-НДФЛ за 2017 год;

2. Про СЗВ-СТАЖ - в ТОП вопросов бухгалтеров по 1С: ЗУП 8 (ред. 3);

3. РСВ за 2017 год: как заполнить, сдать и не допустить ошибок.

Ваша готовая выслушать редакция