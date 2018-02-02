«Ночной бухгалтер». Юрадреса могут исчезнуть. Банкам будет сложнее отказывать ИП в открытии счета

Бизнесу пообещали светлое будущее. Банкирам придется умерить аппетиты и агрессию к ИП. А бухгалтеры жалуются на отправку отчетов через СБИС. Читайте главное за сегодня.

Когда наш бизнес расцветет

Глава Минэкономразвития Михаил Орешкин предлагает заменить обязательный юридический адрес на почтовый ящик в банке (просто почтовый ящик или соответствующий электронный сервис).

В комментах весело. Аноним подметил: «И банки станут адресами массовой регистрации».

Это еще не все, о чем рассказал Орешкин. Вот что бывает, когда скоро выборы. Уже скоро могут снизить пошлины при регистрации юрлиц при подаче документов в электронном виде и отменить банковские комиссии при открытии ИП счетов.

Банкам пора становиться скромнее

С открытием счетов а банках и правда, похоже, становится попроще.

Важное для ИП решение вынес Арбитражный суд Челябинской области. Он обязал банк открыть расчетный счет предпринимателю, которому до этого там отказали.

Удивительная история.

Другая история тоже поражает, но своей абсурдностью. Через 6 лет после «закрытия» ИП налоговая пыталась взыскать с него долг по взносам.

Расскажите, если встречались с беспределом в налоговых и фондах. Клерки активно делятся своим опытом.

А у вас в СБИС при отправке не изменяются данные?

У нашего читателя такое произошло.

Сотрудница компании сменила фамилию. В РСВ за 1 квартал, полугодие и 9 месяцев она фигурировала со старой фамилией, а в отчете за год — уже с новой.

Бухгалтер сдал уточненный РСВ за 1 квартал 2017. Файл был загружен в СБИС и отправлен, однако позже выяснилось, что данные по этой сотруднице задвоились.

В комментариях говорят, что такое случается нередко. У кого-то вылезают старые фамилии, у кого-то адреса.

«Система запомнила адреса сотрудников и брала их не из загружаемого отчета (файла XML), а из своей „памяти“, причем их поддержка даже отказалась обсуждать эту ситуацию. Сотрудников было около 2 тыс. и весь расчетный отдел в полном составе вручную забивал данные в СБИС!», — Аноним

Еще важное за сегодня

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