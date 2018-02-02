Новая порция шуток для бухгалтера: астрологических

Никак не заставим нашего штатного астролога быть посерьезней.

Чтобы не упустить большие возможности, которые открывает перед вами новый 2018 год, не откладывайте свои дела на завтра, постарайтесь сдать хотя бы 6-НДФЛ уже на неделе с 5 по 11 февраля 2018 года.

Овен

Если Овны опоздают на работу, начальство будет негодовать, а сами Овны будут думать: «Зачем, я вообще сюда пришла...». Если вам предстоит деловая встреча, рекомендуется провести ее в неформальной обстановке «без галстуков». А самые частые вопросы про СЗВ-СТАЖ: интервью с заместителем Управляющего Отделением ПФР — в этой статье.

Телец

Кто-то увеличивает губы, кто-то грудь, а Тельцам бы отпуск увеличить и зарплату... Для деловых взаимоотношений и бизнеса неделя не подходит из-за чересчур сильных эмоций, поэтому лучше все ответственные решения отложить на потом. НДФЛ с отпускных и больничных: сроки, образец платежки.

Близнецы

Напомните мужу, что деньги портят мужчину! Поэтому рядом должна быть женщина для снятия порчи. В начале недели вам будет легче даваться учеба и восприятие новой информации, что можно использовать для приобретения новых навыков и знаний.

Рак

Ваши планы на утро понедельника: 1. Никуда не спешить, пошло все нафиг. 2. Через 5 минут встать и быстренько бежать на работу. Для достижения своих целей используйте соратников по работе — посередине недели будет легче заручиться их поддержкой. Почему расстаться с бизнесом станет еще сложнее: субсидиарная ответственность в 2018 году.

Лев

Возможны визиты начальства в бухгалтерию. Приедет директор. Сам не работает и другим будет мешать не работать. Началась удачливая и прибыльная неделя для Львов, когда даже в бизнесе можно полагаться не только на логику, но и на интуицию.

Дева

Ваша зарплата будет шептать: «Давай куда-нибудь сходим!». А вы ей: «Дома сиди, маленькая еще!». Звезды просят вас вести дела в спокойном режиме, не торопитесь, поспешишь — людей насмешишь. Штрихкодирование в магазине : на что обратить внимание директору, бухгалтеру и кассиру.

Весы

Весам должны выдать премию только за то, что они никого не перестреляли и сами под конец трудового дня не повесились. Будьте как можно более консервативны — директор не оценит новых проектов и инициатив. «Клерк» поделился статьей «Что в 2018-м изменится в проверках ».

Скорпион

Скорпионов стоит освободить от выполнения должностных обязанностей в связи с повышенной тягой к творчеству, острой нехваткой свободного от работы времени, неимоверным желанием погулять по заснеженной поляне, острой необходимостью досмотреть приятный сон. Будьте осторожны в переговорах — звезды склоняют к непродуманным решениям.

Стрелец

Ваш лозунг на эту неделю: «Так... Понедельник, вторник, среда, четверг проходим, проходим, не задерживаем пятницу». Начало февраля может оказаться богатым на сюрпризы, как приятные, так и не очень. Дайджест всех изменений по страховым взносам-2018 уже на сайте!

Козерог

Задаетесь вопросом: «Есть ли жизнь после работы?». Я тоже. Для справки: если вы ездите на работу на трамвае и над вами смеются коллеги, передвигающиеся на БМВ, поставьте их перед фактом — трамвай стоит 14 миллионов! В делах может наблюдаться застой, но не стоит расслабляться — скорее всего, это затишье перед бурной сдачей отчетности!

Водолей

Черный кот, пробегающий перед вами, означает, что животное куда-то идет. Не усложняйте, пожалуйста, жизнь себе и ему. Для второй половины недели для вас будет характерно состояние медлительности, граничащей с и ленью и апатией. Как выйти из черного списка банков ? Свершилось.

Рыбы

Рыбы захотят пораньше смотаться с работы по уважительной причине: надоело! В случае, когда рядом с вами кто-то постоянно храпит, аккуратно поверните ему голову до щелчка (шутка). На неделе можете почувствовать желание разобраться с делами и проблемами одним махом. Не сопротивляетесь этому порыву.