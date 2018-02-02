Свежий обзор значимой «судебки» по налоговым делам. Счет 24:2 в пользу налоговиков

И это уже неплохо. У нас бывали обзоры, где инспекции выигрывали у налогоплательщиков всухую. Обзор практики Верховного суда для нас подготовил юрист Максим Юзвак.

Если рядом с номером дела стоит «минус», он в пользу ИФНС. В этот раз из 26 дел в 24 победили налогоплательщики.

Налоговый контроль

Признавая правомерным применение расчетного метода при определении налоговых обязательств как по ЕНВД, так и по УСН, суды исходили из того, что Налогоплательщик не представлял в инспекцию налоговых деклараций по ЕНВД, не исполнил требования о предоставлении договоров аренды, указывал в кассовой книге и приходно-кассовых ордерах недостоверные данные, не обеспечил беспрепятственный доступ проводящих проверку должностных лиц к соответствующей контрольно-кассовой технике и вел учет доходов и расходов объектов налогообложения с нарушением установленного порядка, приведшего к невозможности исчислить налог.

НДС

Суды учли, что на балансе Налогоплательщика находится уникальное (специфическое, индивидуальное) оборудование для (под) определенного потребителя (заказчика), находящегося за пределами Российской Федерации, которое без соответствующей доработки и согласования не может быть реализовано на территории Российской Федерации третьему лицу. Установив, что спорные суммы НДС, заявленные к вычету, относятся к услугам по хранению оборудования, включая работы по переконсервации оборудования, агентского вознаграждения приобретенного (заказанного) непосредственно для выполнения строительно-монтажных работ на территории Республики Болгария; контракты (соглашения) на реализацию рассматриваемого оборудования (в том числе на экспорт) Налогоплательщиком не заключены, при этом, до настоящего момента объект строительства, в котором будет использовано данное оборудование, не определен; Налогоплательщик не располагает договорами (контрактами), во исполнение которых реализовано рассматриваемое оборудование, суды пришли к выводу, что Налогоплательщик не вправе до момента реализации проекта строительства АЭС «Белене» или продажи оборудования заявлять суммы НДС, поскольку оборудование и сопутствующие услуги и работы непосредственно связаны с осуществлением экспортных операций.

Определение от 01.12.2017 № 305-КГ17-17660 (с. Тютин Д.В., Авиакомпания «ЮТэйр») –

Суды установили, что Налогоплательщик неправомерно заявил к вычету НДС, предъявленный поставщиками товаров (работ, услуг), использованных налогоплательщиком при реализации услуг по воздушной перевозке пассажиров по специальным тарифам, поскольку согласно подпункту 6 пункта 3 статьи 170 НК РФ должен было его восстановить.

Налог на прибыль

Суды согласились с выводами налогового органа о необходимости учета Налогоплательщиком, связанных с выплатой сумм страховой премии, расходов в течение периодов действия договоров страхования, поскольку установленный налоговым законодательством порядок учета отдельных видов расходов не подлежит изменению налогоплательщиком. Ссылка заявителя на неопределенность в сфере применения пункта 6 статьи 272 НК РФ подлежит отклонению, поскольку положения указанной нормы права не содержат каких-либо сомнений, противоречий и неясностей в их применении. Кроме того, как обоснованно указали суды, порядок признания доходов и расходов по договорам с длительным технологическим циклом в целях исчисления налога на прибыль не отменяет общих требований, установленных главой 25 НК РФ, в том числе специальный порядок учета расходов по страхованию.

Определение от 26 декабря 2017 № 305-КГ17-16662 (с. Антонова М.К., Транснефть-Медиа) –

Выплата сотруднику произведена при увольнении по соглашению сторон на основании соглашения о расторжении трудового договора; размер компенсации в связи с прекращением полномочий сотрудника, основание его выплаты никаким документом не предусматривались (ни трудовым договором с работником, ни приложением к нему); коллективный договор в спорный период не заключался. Суды пришли к выводу, что произведенные Налогоплательщиком выплаты выходного пособия при увольнении сотрудника не могут быть признаны экономически обоснованными, и, следовательно, уменьшать налогооблагаемую базу по налогу на прибыль.

Определение от 20.12.2017 № 305-КГ17-12841 (с. Тютин Д.В., Першутов А.Г., Пронина М.В., МТС Банк) +

Для признания экономически оправданными расходами выплат работникам, увольняемым по соглашению сторон, значение имеет деловая цель – намерение получить положительный экономический эффект в связи с увольнением конкретного работника, в том числе, вследствие уменьшения или изменения структуры персонала, замены работников и т.п.

Имеющиеся в материалах дела сведения о выплатах позволяют сделать вывод о том, что они в большинстве случаев сопоставимы с обычными расходами работодателя, производимыми в связи с ликвидацией организации либо сокращением численности или штата работников организации применительно к статье 180 ТК РФ. Установленные судами обстоятельствами не давали оснований для того, чтобы изменять квалификацию произведенных Налогоплательщиком выплат, рассматривая их не в качестве выходных пособий, выполняющих функцию защиты работника от временной потери дохода до трудоустройства, а в качестве личного обеспечения работников, предоставляемого за счет бывшего работодателя («золотые парашюты»), материальной помощи и иных аналогичных выплат, не связанных по своей природе с экономической деятельностью налогоплательщика и не учитываемых в целях налогообложения прибыли согласно пунктам 25 и 49 статьи 270 НК РФ.

Определение от 20.12.2017 № 304-КГ17-18538 (с. Завьялова Т.В., Кузнецкие ферросплавы) –

Суды указали, что поскольку металлолом образовался из сменного оборудования, не относящегося к амортизируемому имуществу, то его стоимость Налогоплательщиком списана дважды (сначала через расходы на его приобретение, а в последствие – через расходы на металлолом), что противоречит нормам налогового законодательства.

Определение от 20.12.2017 № 306-КГ17-19141 (с. Завьялова Т.В., Коммерческий «Волга-Кредит» Банк) –

Суды исходили из того, что после отзыва у Налогоплательщика лицензии на осуществление банковских операций он утратил специальную правоспособность банка и не имел правовых оснований согласно статье 292 НК РФ для создания (переноса) резерва на возможные потери по ссудам, с отнесением соответствующих сумм на затраты в целях налогообложения.

Определение от 06.12.2017 № 305-КГ17-17849 (с. Завьялова Т.В., Карельский окатыш) –

Основным критерием, по которому объекты основных средств сгруппированы в амортизационные группы, является срок полезного использования, то есть период, в течение которого указанные объекты служат налогоплательщику для достижения им цели своей деятельности. В этой связи позиция Налогоплательщика о том, что при отнесении объектов к той или иной амортизационной группе налогоплательщик обязан руководствоваться только их функциональным назначением, не может быть принята во внимание.

Земельный налог

Ссылки на решение районного суда были судами отклонены, так как содержащееся в данном судебном акте предписание об исключении из государственного кадастра недвижимости сведений о границах земельного участка с кадастровым номером 55:20:131101:976 было исполнено только 24.02.2015, вследствие чего Налогоплательщик в 2014 году продолжал оставаться плательщиком земельного налога по данному участку.

Определение от 27.12.2017 № 304-КГ17-19537 (с. Першутов А.Г., Северинторг) –

Суды отказали в удовлетворении заявленных требований, указав, что изменение кадастровой стоимости земельных участков, произошедшее в текущем налоговом периоде в результате изменения вида разрешенного использования, может быть учтено только со следующего налогового периода. Выводы судов не противоречат правовой позиции, изложенной в определении Конституционного Суда Российской Федерации от 09.02.2017 №212-О, в соответствии с которой такой подход к расчету земельного налога применяется ко всем случаям изменений вида разрешенного использования земельного участка, произошедших в течение налогового периода, независимо от того, привели данные изменения к улучшению или к ухудшению положения налогоплательщика.

Определение от 04.12.2017 № 302-КГ17-17404 (с. Завьялова Т.В., Иркутская Инженерная Строительная Компания) –

Исчисление Налогоплательщиком в уточненной налоговой декларации земельного налога за 2014 год на основании справки, полученной от ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии», произведено неправомерно, поскольку указанные в ней сведения о кадастровой стоимости спорного земельного участка являются неактуальными.

Налог на имущество

Суды исходили из того, что водосливная и земляная плотины Налогоплательщика входят в состав гидротехнических сооружений Чебоксарской ГЭС и при этом не являются неотъемлемой технологической частью федеральной автомобильной дороги (числящейся на балансе иной организации), проходящей по верхней части плотины (гребню). Соответственно, по мнению судов, не выполнены условия применения льготы, предусмотренной пунктом 11 статьи 381 НК РФ.

НДПИ

Суды пришли к выводу, что при отсутствии утвержденных в установленном порядке нормативов потерь, фактические потери считаются сверхнормативными и подлежат налогообложению по ставке, установленной пунктом 2 статьи 342 НК РФ, а потому признали решение налогового органа законным и обоснованным. Определяя количество добытого полезного ископаемого, суды установили, что добыча полезных ископаемых осуществлялась Налогоплательщиком с привлечением подрядной организации, которая выполняла весь комплекс добычных работ и сдавала Налогоплательщику их результат (золотосодержащий концентрат) по актам приема-передачи. В этой связи, в спорной ситуации суды согласились с методикой расчета добытого полезного ископаемого, предложенной налоговым органом на основании актов приемки - передачи золотых слитков от подрядной организации.

ЕНВД

Признавая правомерным учет транспортных средств, принадлежащих другим организациям, в деятельности проверяемого Налогоплательщика, суды исходили из доказанности налоговым органом взаимозависимости указанных лиц по отношению друг к другу, действующих как единый хозяйствующий субъект, используя при этом в своей деятельности имущество друг друга. Установив, что в спорном налоговом периоде общее количество транспортных средств, используемых Налогоплательщиком для осуществления предпринимательской деятельности при оказании услуг по грузоперевозкам, превысило 20 единиц, судами сделан вывод об утрате права на применение режима налогообложения в виде уплаты единого налога на вмененный доход.

Патент

Довод Налогоплательщика о том, что при расчете налога инспекцией не учтена его доля в праве собственности на каждый из переданных в аренду объектов, подлежит отклонению как противоречащий установленным судами по делу фактическим обстоятельствам. Позиция Налогоплательщика о том, что применяемый метод расчета приводит к тому, что при наличии у объекта нескольких собственников, применяющих патентную систему налогообложения, общая сумма уплачиваемых ими налогов в несколько раз превышает сумму налога, которую заплатил бы единственный собственник данного объекта, не принимается судом в качестве основания для отмены судебных актов.

Вопросы добросовестности

Суды установили отсутствие реальных хозяйственных отношений между Налогоплательщиком и его контрагентами и создание Налогоплательщиком формального документооборота с целью получения необоснованной налоговой выгоды. Факт выполнения и сдачи Налогоплательщика результата работ своим заказчикам сам по себе не подтверждает, что данные работы выполнены спорными контрагентами.

Определение от 27 декабря 2017 № 302-КГ17-19438 (с. Антонова М.К., Покров) –

Суды первой и апелляционной инстанций, оценив в совокупности и взаимосвязи представленные в материалы дела доказательства, установили, что первичные документы Налогоплательщика содержат недостоверные и противоречивые сведения, не подтверждают реальных хозяйственных операций по поставке товара спорными контрагентами, не позволяют достоверно установить схему доставки груза и участвующих в поставке товара лиц, в связи с чем не могут являться основанием для применения вычетов по налогу на добавленную стоимость. Кроме того, судебные инстанции указали на непроявление Налогоплательщиком должной степени осторожности и осмотрительности при выборе контрагентов, у которых отсутствовала возможность осуществления финансово-хозяйственной деятельности.

Определение от 25.12.2017 № № 304-КГ17-17349 (с. Завьялова Т.В., Краснобродский Южный) –

Добросовестность названного контрагента оценивалась в рамках дел № А27-5095/2014, № А27-6529/2015, № А27-10043/2015, при рассмотрении которых судами сделан вывод о том, что услуги по перевозке не оказывались и не могли быть оказаны данным контрагентом.

Суды признали доказанным довод инспекции о создании Налогоплательщиком схемы по уклонению от уплаты налогов, направленной на получение необоснованной налоговой выгоды по налогу на прибыль организаций с доходов, полученных в виде дивидендов от российских организаций иностранными организациями, с использованием резидента Республики Кипр для получения права на пониженную налоговую ставку в размере 5%. При этом суды учли, что анализ собранных по делу доказательств дает основание полагать, что иностранная компания является промежуточным звеном, «технической» (кондуитной) компанией, которая фактически не получала выгоду от полученного дохода и не определяла его дальнейшую судьбу, не являлась конечным выгодоприобретателем по полученному на его счет доходу, который транзитом перечислен в адрес организаций, зарегистрированных на Британских Виргинских островах, с Правительством которых у Российской Федерации не заключено международное соглашение об избежании двойного налогообложения.

(Определение от 25.12.2017 № 304-КГ17-19528 (с. Завьялова Т.В., Краснобродский Южный) –)

Определение от 22 декабря 2017 № 306-КГ16-13711 (с. Антонова М.К., Алев) –

Суд исходил из доказанности налоговым органом совокупности обстоятельств, свидетельствующих о наличии в представленных Налогоплательщиком первичных документах недостоверной информации и нереальности хозяйственных операций по взаимоотношениям со спорными контрагентами, которые, в числе прочего, были зарегистрированы за несколько дней до заключения договоров, имели номинальных руководителей, не располагались по юридическому адресу, представляли налоговую отчетность с минимальными показателями к уплате (несмотря на многомиллионные обороты по счету) и не имели какие-либо ресурсы (собственные либо привлеченные работники, основные средства, имущество, транспортные средства), необходимые для осуществления любого рода хозяйственной деятельности, особенно для специализированной деятельности по сбору, обработке и транспортировке молока. Совокупность установленных обстоятельств позволила суду сделать вывод о создании Налогоплательщиком совместно со спорными контрагентами схемы, направленной на необоснованное предъявление налога на добавленную стоимость к вычету в результате формального документооборота. При этом судом учтено установление налоговым органом в ходе проверки реальных поставщиков молока, которые не являлись плательщиками НДС.

Определение от 22.12.2017 № 306-КГ17-19019 (с. Першутов А.Г., Зодиак-Сервис) –

Ссылка на пункт 3 статьи 54.1 НК РФ подлежит отклонению, поскольку вопреки доводам жалобы суды исходили не из формальных претензий к контрагентам (нарушение законодательства о налогах и сборах, подписание документов неустановленным лицом), а из установленных фактов, опровергающих реальность совершения налогоплательщиком сделок.

В отсутствие жалобы ООО «Финкэпитал» на нарушение его прав и законных интересов обжалуемыми судебными актами ссылка на непривлечение указанного лица к участию в деле сама по себе не может свидетельствовать о допущенных судами процессуальных нарушениях и служить основанием для отмены судебных актов, поскольку выводы судов сделаны только о правах и обязанностях Налогоплательщика с учетом задач и целей налогового законодательства.

Определение от 15.12.2017 № 301-КГ17-19644 (с. Тютин Д.В., Вятка–ЦУМ) +

Взаимозависимость Налогоплательщика и организаций сама по себе не является доказательством получения налогоплательщиком необоснованной налоговой выгоды, а может иметь юридическое значение в целях налогового контроля, если установлено, что такая взаимозависимость используется налогоплательщиком как возможность для осуществления согласованных действий, не обусловленными разумными экономическими или иными причинами, а названные действия налогоплательщиком совершаются исключительно или преимущественно с целью получения налоговой выгоды при отсутствии реальных причин и условий экономической деятельности. В данном случае представленными в материалы дела доказательствами подтверждается, что Налогоплательщик на протяжении длительного периода времени (в том числе задолго до проверяемого периода) не осуществляет торговую деятельность, основным видом деятельности является сдача в аренду помещений ТЦ «Вятка–ЦУМ», ТЦ «Весна», принадлежащих Налогоплательщику на праве собственности. Спорные организации задолго до проверяемого периода начали осуществлять и по настоящее время осуществляют розничную торговлю через свои магазины в ТЦ «Вятка–ЦУМ», ТЦ «Весна» и в других торговых центрах (ТЦ «Фестиваль» (г. Киров), ТРЦ «МАКСИ» (г. Сыктывкар)) на условиях аренды торговых помещений.

Определение от 14 декабря 2017 № 309-КГ17-14277 (с. Антонова М.К., Фирма «Радиус-Сервис) –

Операции по выдаче и получению займа, приобретению долей в уставном капитале Налогоплательщика носили заранее спланированный характер, проведены в непродолжительный период времени в рамках ограниченного круга контрагентов, являющихся по отношению друг к другу взаимозависимыми (аффилированными) лицами, способными влиять на результаты своей финансово-хозяйственной деятельности. При этом посредством последовательного совершения сделок займа и купли-продажи через аффилированные (подконтрольные) компании и процедуры слияния весь объем долга перенесен не на субъект, который, покупая доли, по сути, должен понести расходы, а на Налогоплательщика (ставшего правопреемником заемщика в результате реорганизации), за счет ресурсов которого в конечном итоге произошло финансирование сделки по передаче долей от физических лиц к Schlumberger B.V., что повлекло возникновение у Налогоплательщика дополнительных расходов, не связанных с ведением экономической деятельности, и привело к уменьшению прибыли.

Определение от 14 декабря 2017 № 301-КГ17-18409 (с. Антонова М.К., Владимирская энергосбытовая компания) –

Действия по переходу права собственности на 100 процентов доли в уставном капитале ООО «ЭнергоСервис» от первоначального владельца (ЗАО «ВТД МРГ») к конечному получателю (Налогоплательщику) были совершены в непродолжительный период без объективной необходимости совершения сделок через нерезидента Российской Федерации (компанию Mosslow Limited), обладающего признаками «технической» организации. Суды пришли к выводу, что единственной целью совершения Налогоплательщиком спорной сделки являлось получение необоснованной налоговой выгоды в виде неисполнения обязанности по исчислению и уплате в бюджет налога с доходов, полученных иностранным юридическим лицом от источника в Российской Федерации.

Определение от 12 декабря 2017 № 307-КГ17-15266 (с. Антонова М.К., ЛИДЕР Бетон) –

Довод о том, что инспекция признала расходы по спорным хозяйственным операциям в целях налогообложения по налогу на прибыль, не может служить бесспорным основанием для получения налоговых вычетов по НДС, поскольку предъявляя к вычету НДС по операциям с контрагентами налогоплательщик должен подтвердить не только факт реального приобретения товара (работ, услуг), но и то, что товары (работы, услуги) приобретены непосредственно у тех контрагентов, которые заявлены в представленных в налоговый орган документах.

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