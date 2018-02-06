«Ночной бухгалтер». Сколько потеряли работающие пенсионеры. Хорошая новость от Минфина

Сделали расчет, действительно ли система индексации пенсий никак не отражается на работающих пенсионерах. Налог на движимое имущество не нравится даже Минфину. Читайте главное за сегодня.

Обо всем за неделю за пять минут

Для тех, у кого нет времени постоянно следить за новостями и статьями, сделали еженедельный обзор:

«Неожиданные штрафы от налоговиков, отмена юрадресов и проблемы с 1С. Неделя на „Клерке“».

Там вот о чем. Бухгалтеры мучаются с НДФЛ в 1С. Налоговики штрафуют, хотя обещали этого не делать. Юридические адреса могут отметить. А избавиться от ненужной компании в 2018 году будет еще сложнее.

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Важное про пенсии

С 2016 года пенсии работающих пенсионеров не индексируются. Глава Минфина, например, считает, что это никоим образом не ухудшает их положения, ведь есть зарплата, которая, в отличие от их пенсии, растет.

Посчитали, сколько денег теряют работающие пенсионеры из-за системы индексации пенсий.

А еще никаких доплат к пенсии за большой стаж не существует. Пенсионщики снова оправдываются.

Чем порадовал Минфин

Налог на движимое имущество все же могут отменить.

«Хороший ли инструмент — налогообложение движимого имущества? Нет, не очень», — заявил замминистра финансов Илья Трунин на Неделе российского бизнеса РСПП.

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Главное из блогов

— Управляю. Зависим. И не боюсь (про отвагу и дробление);

— Как ИП добивался возврата списанной с его счета переплаты по взносам и кто ему помог;

— Как считать для НДФЛ срок владения квартирой.

Что еще

Просмотрите статьи:

— Одновременное проведение налоговых проверок: когда и при каких условиях;

— Как обезопасить вашу банковскую карту;

— Главбух как финдир. Методы планирования выручки.

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Ну, и в честь прошедшего в Центральной России снегопада:

Ваша заснеженная редакция