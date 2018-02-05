Неожиданные штрафы от налоговиков, отмена юрадресов и проблемы с 1С. Неделя на «Клерке»

Бухгалтеры мучаются с НДФЛ в 1С. Налоговики штрафуют, хотя обещали этого не делать. Юридические адреса могут отметить. А избавиться от ненужной компании в 2018 году будет еще сложнее. Рассказываем о главном за неделю.

Четыре темы недели

Неприятный сюрприз подготовили разработчики 1С для бухгалтеров в самый разгар отчетной кампании.

Очередное доказательство, что налоговикам верить нельзя.

Когда организация не может больше исполнять свои обязательства (включая налоговые), начинает копить долги или, участвуя в агрессивной оптимизации налогов, отрабатывает свое, у бенефициара возникает вопрос: «Что делать?».

И другие смелые предложения от Минэкономразвития.

Пять свежих выпусков «Ночного бухгалтера»

«НБ» за прошлую неделю:

За 29 января: Налоговики решили уступить ИП в расчете взносов. Главбухам звонят ночью;

За 30 января: Как теперь будут искать бухгалтеров. И что кардинально изменится в трудовых проверках;

За 31 января: Новая 2-НДФЛ и проблемы ИП со снятием наличности в Сбербанке;

За 1 февраля: Юрадреса могут исчезнуть. Банкам будет сложнее отказывать ИП в открытии счета;

За 2 февраля: За что налоговики начали штрафовать, пообещав обратное. Обналички стало меньше. Опять 1С.

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