Клерк.Ру
Статьи для бухгалтера

Неожиданные штрафы от налоговиков, отмена юрадресов и проблемы с 1С. Неделя на «Клерке»

Бухгалтеры мучаются с НДФЛ в 1С. Налоговики штрафуют, хотя обещали этого не делать. Юридические адреса могут отметить. А избавиться от ненужной компании в 2018 году будет еще сложнее. Рассказываем о главном за неделю. 

Четыре темы недели

1. У некоторых пользователей программы 1С 8.3 проблемы с НДФЛ. А как у вас?

Неприятный сюрприз подготовили разработчики 1С для бухгалтеров в самый разгар отчетной кампании.

2. После массовой ошибки ФНС в протоколах приема ССЧ начались штрафы.

Очередное доказательство, что налоговикам верить нельзя.

3. Субсидиарная ответственность в 2018 году. Почему расстаться с бизнесом станет еще сложнее.

Когда организация не может больше исполнять свои обязательства (включая налоговые), начинает копить долги или, участвуя в агрессивной оптимизации налогов, отрабатывает свое, у бенефициара возникает вопрос: «Что делать?». 

4. Юридические адреса могут исчезнуть.

И другие смелые предложения от Минэкономразвития.

Пять свежих выпусков «Ночного бухгалтера»

«НБ» за прошлую неделю:

За 29 января: Налоговики решили уступить ИП в расчете взносов. Главбухам звонят ночью;

За 30 января: Как теперь будут искать бухгалтеров. И что кардинально изменится в трудовых проверках;

За 31 января: Новая 2-НДФЛ и проблемы ИП со снятием наличности в Сбербанке;

За 1 февраля: Юрадреса могут исчезнуть. Банкам будет сложнее отказывать ИП в открытии счета;

За 2 февраля: За что налоговики начали штрафовать, пообещав обратное. Обналички стало меньше. Опять 1С.

Вакансии для бухгалтеров

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10 главных новостей

  1. Важно. Новую справку 2-НДФЛ надо будет сдавать уже через несколько дней.
  2. АСВ оправдывается и обвиняет сотни вкладчиков в неправомерном получении денег со вкладов;
  3. Как сейчас происходит обналичка и почему ее стало меньше;
  4. Росфинмониторинг требует от бухгалтерских и юридических фирм подключения к личному кабинету;
  5. Расскажите, если встречались с беспределом в налоговых и фондах;
  6. Сколько придется заплатить за оформление через нотариуса дарения части квартиры;
  7. Какая проблема может возникнуть при сдаче уточненки по РСВ через СБИС;
  8. Страшная история: как ИП судился со Сбербанком из-за отказа в выдаче наличных и проиграл;
  9. На «Клерке» новый блог. Там все про онлайн-кассы и ОФД;
  10. С декабря 2017 изменился порядок начисления районного коэффициента.

10 важных статей

1

Самые частые вопросы про СЗВ-СТАЖ: интервью с заместителем Управляющего Отделением ПФР

2

Свежий обзор значимой «судебки» по налоговым делам. Счет 24:2 в пользу налоговиков

3

С 1 февраля 2018 ПФР больше платит льготникам. Узнайте, кому и сколько

4

Отрицательные протоколы по РСВ, «нулевки» по 2-НДФЛ и проблемы с СЗВ-СТАЖ. ТОП обсуждений

5

Памятка для ИП от Роструда: заключение и расторжение трудового договора с сотрудниками

6

Спасти кассу: как бухгалтеру не стать жертвой киберпреступников

7

Главбух как финдир. В каких финансовых показателях важно разобраться

8

Чем опасен плохой бухгалтер? Штрафы по НК

9

Какие трудовые нарушения самые опасные. Проверьте, насколько вы рискуете

10

Как фирмы по бухгалтерскому аутсорсу сражаются за клиентов и почему проигрывают. Исследование «тайных покупателей»

Тест недели

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Что обсуждают в блогах компаний

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Блог компании НДФЛка

  1. Если сделка была между родственниками, вычет не предоставят;
  2. Как получить справку 2-НДФЛ в ФСС;
  3. Какие штрафы, если не сдать или опоздать с 3-НДФЛ.

Блог Владимира Турова

  1. Лень-матушка как разумная деловая цель;
  2. Сериал «Тотальный контроль-2018». Серия #3 «Шанс разблокировать счет»;
  3. 13 идей доначислений для одного ООО.

Блог ИПБ России

  1. Как стать профессиональным бухгалтером;
  2. Какие налоговые долги простят гражданам и ИП;
  3. В Минфине считают, что бухгалтерская профессия не исчезнет;
  4. Пройдите тесты, которые предлагают в ИПБ России.

Блог компании «Такснет»

  1. Как узнать, какие формы статистики сдавать: из письма Росстата или у них на сайте?

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Что обсуждают бухгалтеры на форуме и в группах «Клерка»

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Марина Снеговская
Марина Снеговская

главный редактор «Клерка»

Наталья Петрова

корреспондент «Клерка»

© ИА Клерк.Ру., аналитический отдел

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