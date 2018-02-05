Неожиданные штрафы от налоговиков, отмена юрадресов и проблемы с 1С. Неделя на «Клерке»

Бухгалтеры мучаются с НДФЛ в 1С. Налоговики штрафуют, хотя обещали этого не делать. Юридические адреса могут отметить. А избавиться от ненужной компании в 2018 году будет еще сложнее. Рассказываем о главном за неделю.
Четыре темы недели
1. У некоторых пользователей программы 1С 8.3 проблемы с НДФЛ. А как у вас?
Неприятный сюрприз подготовили разработчики 1С для бухгалтеров в самый разгар отчетной кампании.
2. После массовой ошибки ФНС в протоколах приема ССЧ начались штрафы.
Очередное доказательство, что налоговикам верить нельзя.
3. Субсидиарная ответственность в 2018 году. Почему расстаться с бизнесом станет еще сложнее.
Когда организация не может больше исполнять свои обязательства (включая налоговые), начинает копить долги или, участвуя в агрессивной оптимизации налогов, отрабатывает свое, у бенефициара возникает вопрос: «Что делать?».
И другие смелые предложения от Минэкономразвития.
Пять свежих выпусков «Ночного бухгалтера»
«НБ» за прошлую неделю:
За 29 января: Налоговики решили уступить ИП в расчете взносов. Главбухам звонят ночью;
За 30 января: Как теперь будут искать бухгалтеров. И что кардинально изменится в трудовых проверках;
За 31 января: Новая 2-НДФЛ и проблемы ИП со снятием наличности в Сбербанке;
За 1 февраля: Юрадреса могут исчезнуть. Банкам будет сложнее отказывать ИП в открытии счета;
За 2 февраля: За что налоговики начали штрафовать, пообещав обратное. Обналички стало меньше. Опять 1С.
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10 главных новостей
- Важно. Новую справку 2-НДФЛ надо будет сдавать уже через несколько дней.
- АСВ оправдывается и обвиняет сотни вкладчиков в неправомерном получении денег со вкладов;
- Как сейчас происходит обналичка и почему ее стало меньше;
- Росфинмониторинг требует от бухгалтерских и юридических фирм подключения к личному кабинету;
- Расскажите, если встречались с беспределом в налоговых и фондах;
- Сколько придется заплатить за оформление через нотариуса дарения части квартиры;
- Какая проблема может возникнуть при сдаче уточненки по РСВ через СБИС;
- Страшная история: как ИП судился со Сбербанком из-за отказа в выдаче наличных и проиграл;
- На «Клерке» новый блог. Там все про онлайн-кассы и ОФД;
- С декабря 2017 изменился порядок начисления районного коэффициента.
10 важных статей
1
Самые частые вопросы про СЗВ-СТАЖ: интервью с заместителем Управляющего Отделением ПФР
2
Свежий обзор значимой «судебки» по налоговым делам. Счет 24:2 в пользу налоговиков
3
С 1 февраля 2018 ПФР больше платит льготникам. Узнайте, кому и сколько
4
Отрицательные протоколы по РСВ, «нулевки» по 2-НДФЛ и проблемы с СЗВ-СТАЖ. ТОП обсуждений
5
Памятка для ИП от Роструда: заключение и расторжение трудового договора с сотрудниками
6
Спасти кассу: как бухгалтеру не стать жертвой киберпреступников
7
Главбух как финдир. В каких финансовых показателях важно разобраться
8
Чем опасен плохой бухгалтер? Штрафы по НК
9
Какие трудовые нарушения самые опасные. Проверьте, насколько вы рискуете
10
Как фирмы по бухгалтерскому аутсорсу сражаются за клиентов и почему проигрывают. Исследование «тайных покупателей»
Тест недели
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Блог компании НДФЛка
Блог Владимира Турова
Блог ИПБ России
Блог компании «Такснет»
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Наш финансовый обозреватель приготовил еженедельную финансовую оборону. Мы готовы! А вы?
Обзор последних атак на наши с вами кошельки.
Что обсуждают бухгалтеры на форуме и в группах «Клерка»
- Налоговики проверяют право на ЕНВД и грозят неприятностями;
- Размеры пособий за счет ФСС: что ожидали и что получили;
- Главбух не сдавала баланс, потому что думала, что не надо;
- ПФР просит сдать СЗВ-СТАЖ раньше.