«Ночной бухгалтер». Как ПФР проверит новую отчетность. Бухгалтеры достойны любви и предпочитают по старинке

ПФР рассказал, как проверяет СЗВ-СТАЖ. Некоторые бухгалтеры не признают новомодных наворотов и ведут учет по старинке. Гифки про любовь к бухгалтерам. Читайте главное за сегодня.
С чем пенсионщики сверяют новую форму
СЗВ-СТАЖ уже активно сверяют с СЗВ-М.
Практикум по счетам-фактурам в 1С
Начинаем серию уроков по работе с НДС в 1С:Бухгалтерия 8.3 (ред. 3.0). Большая часть материала будет рассчитана на начинающих бухгалтеров, но и опытные найдут кое-что для себя.
Сегодня рассмотрели тему «Исправленный счет-фактура».
И еще напомнили, как можно и нельзя указывать адреса в счете-фактуре.
Минута полезной рекламы от спонсора «НБ».
Чтобы узнать, как привлекать больше клиентов на бухгалтерское обслуживание, запишитесь на серию бесплатных вебинаров.
14.02.2018 — Как сделать продающий сайт без миллиона рублей.
Нужен ли бухгалтерским фирмам сайт, как сэкономить на его создании, как сделать сайт продающим?
16.02.2018 — Как грамотно выстроить отношения с клиентами.
Расскажем на примерах, какие пункты внести в договор с клиентом, как получать первичные документы, фиксировать договоренности, ставить задачи клиенту и принимать задачи от него.
Следователей по экономическим преступлениям приструнят
Следователи не смогут изымать у бизнесменов оргтехнику без веских оснований.
Минюст готовит законопроект.
Кто любит по старинке
Один из наших читателей выложил в своем блоге таблицу со списком отчетов для ИП на разных системах налогообложения. Никаких современных штучек, программных наворочек, исключительно hand-made.
Говорит, что и 1С 2.0 он пользовался до конца 2014 года.
А вы любите современные навороты? Или ничего лучше карандаша и бумаги еще не придумали?
В преддверии Дня всех влюбленных разместили 8 гифок, доказывающих, что не влюбиться в бухгалтера невозможно.
Хотите стать частью редакции «Клерка»?
Мы ищем крутого корреспондента.
Если вы понимаете в бухгалтерии, готовы писать про нее новости и хотите удаленную работу и отличный коллектив, вам к нам.
И не забудьте просмотреть наш традиционный обзор:
Пенсионеры теряют деньги, займы становятся опаснее, СЗВ-СТАЖ уже надоел. Неделя на «Клерке»
Там обо всем. Но очень кратко.
Ваша новомодная редакция
Кому это нужно, никому не нужно.
Кому это надо, никому не надо,
Кому это нужно, никому не нужно.
Кому это надо, никому не надо,
Кому это нужно, никому не нужно.
Хватит ли нам денег, милый мой дедочек,
Хватит ли нам денег, лысый голубочек.
Да расслабься, бабка, да расслабься, Любка,
Хватит даже внукам, сизая голубка.
Да расслабься, бабка, да расслабься, Любка,
Хватит даже внукам, сизая голубка.
Снова провокационные фото для излишнего внимания? Кому интересна инфо, и так на этом сайте находится, а вот фото и картинки отвлекают от статей. Шеф подошёл к монитору, решил, что я на п... сайте. Вгляделся, остолбенел.
Держитесь.