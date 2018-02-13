«Ночной бухгалтер». Как ПФР проверит новую отчетность. Бухгалтеры достойны любви и предпочитают по старинке

ПФР рассказал, как проверяет СЗВ-СТАЖ. Некоторые бухгалтеры не признают новомодных наворотов и ведут учет по старинке. Гифки про любовь к бухгалтерам. Читайте главное за сегодня.

С чем пенсионщики сверяют новую форму

СЗВ-СТАЖ уже активно сверяют с СЗВ-М.

Какие разъяснения дали в ПФР?

Практикум по счетам-фактурам в 1С

Начинаем серию уроков по работе с НДС в 1С:Бухгалтерия 8.3 (ред. 3.0). Большая часть материала будет рассчитана на начинающих бухгалтеров, но и опытные найдут кое-что для себя.

Сегодня рассмотрели тему «Исправленный счет-фактура».

И еще напомнили, как можно и нельзя указывать адреса в счете-фактуре.

Минута полезной рекламы от спонсора «НБ». Чтобы узнать, как привлекать больше клиентов на бухгалтерское обслуживание, запишитесь на серию бесплатных вебинаров. 14.02.2018 — Как сделать продающий сайт без миллиона рублей. Нужен ли бухгалтерским фирмам сайт, как сэкономить на его создании, как сделать сайт продающим? 16.02.2018 — Как грамотно выстроить отношения с клиентами. Расскажем на примерах, какие пункты внести в договор с клиентом, как получать первичные документы, фиксировать договоренности, ставить задачи клиенту и принимать задачи от него.

Следователей по экономическим преступлениям приструнят

Следователи не смогут изымать у бизнесменов оргтехнику без веских оснований.

Минюст готовит законопроект.

Кто любит по старинке

Один из наших читателей выложил в своем блоге таблицу со списком отчетов для ИП на разных системах налогообложения. Никаких современных штучек, программных наворочек, исключительно hand-made.

Говорит, что и 1С 2.0 он пользовался до конца 2014 года.

А вы любите современные навороты? Или ничего лучше карандаша и бумаги еще не придумали?

В преддверии Дня всех влюбленных разместили 8 гифок, доказывающих, что не влюбиться в бухгалтера невозможно.

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И не забудьте просмотреть наш традиционный обзор: Пенсионеры теряют деньги, займы становятся опаснее, СЗВ-СТАЖ уже надоел. Неделя на «Клерке» Там обо всем. Но очень кратко.

Ваша новомодная редакция