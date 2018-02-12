Пенсионеры теряют деньги, займы становятся опаснее, СЗВ-СТАЖ уже надоел. Неделя на «Клерке»

Мы посчитали, сколько теряют работающие пенсионеры, несмотря на уверения Минфина. Налоговики и банки в этом году будут отслеживать займы еще активнее. Народные корреспонденты рассказывают о беспределе в налоговых. А бухгалтеры вовсю спорят, как заполнять СЗВ-СТАЖ.

Четыре темы недели

Больше пенсии работающих пенсионеров не индексируются. Глава Минфина считает, что это никоим образом не ухудшает их положения, ведь есть зарплата, которая, в отличие от их пенсии, растет. Посчитали, какие потери несет работающий пенсионер из-за отмены индексации.

Мы объявили сбор информации от народных корреспондентов в лице наших читателей о случаях беспредела, с которым им пришлось столкнуться в ИФНС, ПФР и иже с ними. Сегодня — обзор поступившей нам информации.

По мнению налоговиков и судей, займы от дружественных юридических или физических лиц — не что иное, как схема. Банки повышают комиссии, и получить средства становится сложно.

Наш обозреватель Любовь Шейко была на семинаре в Пенсионном фонде и поделилась информацией, которая пригодится страхователям при подготовке персонифицированных сведений.

Пять свежих выпусков «Ночного бухгалтера»

«НБ» за прошлую неделю:

За 5 февраля: Сколько потеряли работающие пенсионеры. Хорошая новость от Минфина;

За 6 февраля: Проблемы при корректировках РСВ. Как запугивают директоров и бухгалтеров на допросах;

За 7 февраля: Уголовки по налогам будет больше: ФНС и следователи договорились об однодневках;

За 8 февраля: Бухгалтеров сделают надсмотрщиками. Создадут портал для всей отчетности;

За 9 февраля: Ключевую ставку изменили. Новые сроки сдачи отчетности. Налоговики делятся схемами.

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Сроки сдачи отчетности за 1 квартал 2018 года

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Цитата недели

Глава ФНС Михаил Мишустин на расширенной коллегии Следственного комитета:

«Сегодня в Российской Федерации незаконно возместить налог на добавленную стоимость практически невозможно».

Обзор финансовой музы

Есть простые способы максимально обезопасить свою карту от мошенников.

Как обезопасить вашу банковскую карту

Не все материалы нашего финансового обозревателя Александры Баязитовой проходят гладко. Из-за одного на прошлой неделе у нас случился батл блогеров.

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