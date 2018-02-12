Пенсионеры теряют деньги, займы становятся опаснее, СЗВ-СТАЖ уже надоел. Неделя на «Клерке»

Мы посчитали, сколько теряют работающие пенсионеры, несмотря на уверения Минфина. Налоговики и банки в этом году будут отслеживать займы еще активнее. Народные корреспонденты рассказывают о беспределе в налоговых. А бухгалтеры вовсю спорят, как заполнять СЗВ-СТАЖ.
Четыре темы недели
1. Сколько денег теряют работающие пенсионеры из-за системы индексации пенсий.
Больше пенсии работающих пенсионеров не индексируются. Глава Минфина считает, что это никоим образом не ухудшает их положения, ведь есть зарплата, которая, в отличие от их пенсии, растет. Посчитали, какие потери несет работающий пенсионер из-за отмены индексации.
Мы объявили сбор информации от народных корреспондентов в лице наших читателей о случаях беспредела, с которым им пришлось столкнуться в ИФНС, ПФР и иже с ними. Сегодня — обзор поступившей нам информации.
3. Почему займы от юрлиц и «физиков» в 2018 году стали еще опаснее.
По мнению налоговиков и судей, займы от дружественных юридических или физических лиц — не что иное, как схема. Банки повышают комиссии, и получить средства становится сложно.
Наш обозреватель Любовь Шейко была на семинаре в Пенсионном фонде и поделилась информацией, которая пригодится страхователям при подготовке персонифицированных сведений.
Пять свежих выпусков «Ночного бухгалтера»
«НБ» за прошлую неделю:
За 5 февраля: Сколько потеряли работающие пенсионеры. Хорошая новость от Минфина;
За 6 февраля: Проблемы при корректировках РСВ. Как запугивают директоров и бухгалтеров на допросах;
За 7 февраля: Уголовки по налогам будет больше: ФНС и следователи договорились об однодневках;
За 8 февраля: Бухгалтеров сделают надсмотрщиками. Создадут портал для всей отчетности;
За 9 февраля: Ключевую ставку изменили. Новые сроки сдачи отчетности. Налоговики делятся схемами.
Вакансии для бухгалтеров
Наш новый сервис для поиска бухгалтеров радует поступлениями предложений от работодателей.
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15 главных новостей
- Никаких доплат к пенсии за большой стаж не существует;
- Налог на движимое имущество все же могут отменить;
- Правила ведения книг покупок и продаж изменятся с 1 апреля. Но не для всех;
- Что будет с МРОТ, если снизится прожиточный минимум?
- Готовьтесь к пенсии за 9 месяцев;
- Снять наличные с карты можно будет в магазине;
- Важно.Налоговики и следователи усиливают борьбу с однодневками;
- ИФНС запрашивает в банке выписки по счету налогоплатальщика в рамках «камералки»;
- Минфин уверен, что бизнес радуется передаче взносов от фондов к ФНС;
- Где работодателям грозят налоговыми проверками за выплату низких зарплат;
- Могут создать единый портал для сбора отчетности;
- Скачайте программу для заполнения 3-НДФЛ за 2017 год;
- Налоговики поделились основными схемами ухода от НДС;
- Повод для штрафа найдется: 10 тысяч за своевременный ответ на требование ИФНС;
- Ключевая ставка ЦБ снижена до 7,5%.
10 важных статей
1
Как изменились правила по материальной ответственности работников
2
Как работать с электронными больничными листками: полноценная инструкция
3
ТОП-10 налоговых споров за прошедший год
4
Уточненки по РСВ, ошибки в адресах в 2-НДФЛ и оплата внештатному бухгалтеру: что волнует коллег
5
Когда к вам придет трудинспекция: по плану и без
6
Все про расчет и возмещение пособий-2018
7
Что нового хочет Росфинмониторинг от бухгалтеров и юристов
8
Сроки сдачи отчетности за 1 квартал 2018 года
9
Полный обзор изменений для бухгалтера по расчету зарплаты-2018
10
Главбух как финдир. Методы планирования выручки
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Блог компании НДФЛка
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Блог ИПБ России
Блог компании «Такснет»
Блог «Онлайн-кассы и Платформа ОФД»
Блог «Центр taxCOACH Открытый бизнес-курс»
Цитата недели
Глава ФНС Михаил Мишустин на расширенной коллегии Следственного комитета:
«Сегодня в Российской Федерации незаконно возместить налог на добавленную стоимость практически невозможно».
Обзор финансовой музы
Есть простые способы максимально обезопасить свою карту от мошенников.
Как обезопасить вашу банковскую карту
Не все материалы нашего финансового обозревателя Александры Баязитовой проходят гладко. Из-за одного на прошлой неделе у нас случился батл блогеров.
Что обсуждают бухгалтеры на форуме и в группах «Клерка»
- Тыжюрист: почти то же самое, что Тыжбухгалтер;
- Работодателей хотели обязать резервировать в банке 200% ФОТ. Но идею зарубили на корню;
- Главбухам некогда обедать;
- Вставать на учет по ЕНВД надо правильно. Не повторяйте чужих ошибок.