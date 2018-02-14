«Ночной бухгалтер». Как перед выборами все захотели помочь ИП. Кому отказывают в пенсии

Скоро выборы, и на предпринимателей посыпались обещания о лучшей жизни. Некоторые действительно позитивны, а некоторые не выдерживают никакой критики. Некоторые россияне отправляются в ПФР за оформлением пенсии и получают отказ. Читайте о главном за сегодня.

Про прожекты для предпринимателей

Предложение 1. Новый вид патента для ИП

Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей, кандидат в президенты РФ Борис Титов предлагает ввести новую упрощенную систему регистрации ИП.

«Предлагаем новый вид патента, когда ты покупаешь права по 46 видам деятельности, и не нужно отдельной регистрации. Автоматически идет регистрация с покупкой патента. То же самое с завершением патента: регистрация автоматически аннулируется. Это самый простой вариант с точки зрения административной процедуры», — сказал Титов.

Предложение 2. ИП-новичков могут освободить от ККТ

Регионы начинают думать, как облегчить предпринимателям обязанности по онлайн-кассам.

По словам Тараса Ефимова, председателя комитета по вопросам бюджета, финансовой и налоговой политики Мособлдумы, региональные депутаты обсуждают новый способ поддержки – освободить от установки кассового аппарата в льготный период впервые зарегистрировавшихся предпринимателей.

Предложение 3. Зарабатывайте на грибах

И ягодах, конечно.

Глава комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев («Единая Россия») предлагает разрешить гражданам зарабатывать на сборе грибов и ягод.

Фееричное предложение. Там и про аренду участков леса (!), и про проблемы тайги. Почитайте, в общем.

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Про отказы в пенсии

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