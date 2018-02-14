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Статьи для бухгалтера

«Ночной бухгалтер». Как перед выборами все захотели помочь ИП. Кому отказывают в пенсии

Скоро выборы, и на предпринимателей посыпались обещания о лучшей жизни. Некоторые действительно позитивны, а некоторые не выдерживают никакой критики. Некоторые россияне отправляются в ПФР за оформлением пенсии и получают отказ. Читайте о главном за сегодня.

Про прожекты для предпринимателей

Предложение 1. Новый вид патента для ИП

Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей, кандидат в президенты РФ Борис Титов предлагает ввести новую упрощенную систему регистрации ИП. 

«Предлагаем новый вид патента, когда ты покупаешь права по 46 видам деятельности, и не нужно отдельной регистрации. Автоматически идет регистрация с покупкой патента. То же самое с завершением патента: регистрация автоматически аннулируется. Это самый простой вариант с точки зрения административной процедуры», — сказал Титов.

Предложение 2. ИП-новичков могут освободить от ККТ

Регионы начинают думать, как облегчить предпринимателям обязанности по онлайн-кассам.

По словам Тараса Ефимова, председателя комитета по вопросам бюджета, финансовой и налоговой политики Мособлдумы, региональные депутаты обсуждают новый способ поддержки – освободить от установки кассового аппарата в льготный период впервые зарегистрировавшихся предпринимателей.

Предложение 3. Зарабатывайте на грибах

И ягодах, конечно.

Глава комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев («Единая Россия») предлагает разрешить гражданам зарабатывать на сборе грибов и ягод. 

Фееричное предложение. Там и про аренду участков леса (!), и про проблемы тайги. Почитайте, в общем. 

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Про отказы в пенсии

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Про бухгалтерскую профессию

Автора этой статьи на «Клерке» наши читатели часто обвиняют в нелюбви к бухгалтерам. Он спорит и убеждает, что влюблен в профессию. Но некоторым ее представителям прочит скорый уход из отрасли. 

Те, кто остаются в бухгалтерии, в отчетную кампанию часто ссорятся с семьей из-за задержек на работе. Психологи рассказывают, как избежать конфликтов.

Вы для себя решили, строить карьеру бухгалтером в компании или работать на себя?

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Марина Снеговская
Марина Снеговская

главный редактор «Клерка»

© ИА Клерк.Ру., аналитический отдел

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Мнения
 
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1 мнение
Клерк
senatproduction
, Ярославль
Ну и бред... Сначала говорят что до 2019 ЕНВДшникам отсрочку дают... https://sbis.ru/54fz_envd
Теперь говорят за отмену. У них определенность хоть когда-то наступит?
Про новичков нужно изначально всегда думать! А у нас сначала напринимают, а потом вспоминают указания ВВП о развитии малого и среднего бизнеса... *Обзывательство*
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