«Ночной бухгалтер». СНИЛС могут отменить. 25 изменений II квартала для бухгалтера и ИП

Привет всем, кто делает вид, что работает посреди майских праздников. Поговорим о главном за сегодня. Всем присвоят индивидуальные номера. С выплатой детских пособий надо быть еще осторожнее. Иначе — уголовка. Разместили обзор изменений этого квартала, о которых надо знать бухгалтеру и ИП.

Нас посчитали!

Уже в 2019 году для каждого из нас могут ввести уникальный номер — сквозной идентификатор.

Не исключено, что он заменит СНИЛС и даже паспорт.

В комментариях предвкушают, как новая система повлияет на назначение пенсий.

ПФР предпочитает не паниковать и сыплет позитивными информашками. Вот, например, «Семь советов от ПФР: как увеличить свою будущую пенсию».

Какие изменения принес II квартал

Читайте краткий обзор изменений в законодательстве, которые вступают в силу в II квартале.

Есть изменения по статотчетности и налоговым уведомлениям. Ставки отдельных сборов вырастут, а какие-то платежи в бюджет, наоборот, сократятся.

Поменяется и порядок учета, например, по больничным листам, а в середине года должен заработать проект по биометрической идентификации граждан.

Всего 25 изменений.

Получение детского пособия при сокращенном дне обернулось уголовкой

Читатель нашего сайта рассказал, что стал фигурантом уголовного дела. Бывшего директора компании обвинили в незаконном получении пособия по уходу за ребенком.

ФСС очень старался найти причины, доказывающие фиктивность ухода за ребенком. В итоге на молодого отца заведено дело по ст. 159.2 УК РФ «Мошенничество при получении выплат».

Что еще

— Сдавайте квартиры осторожнее. Квартиросдатчиков, неуплачивающих налоги, вычисляют по анонимным сообщениям соседей.

— О чем ностальгируют бухгалтеры. Раньше вам проще работалось?

— Последняя позиция судей по налоговым проверкам, НДС, налогу на прибыль и спецрежимам.

Ваша готовая к труду, миру и маю редакция