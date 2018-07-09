Как налоговики будут контролировать счета и соблюдение 54-ФЗ: неделя на «Клерке»

Онлайн-кассы становятся удавками: бухгалтеры и предприниматели в шоке от новых правил. Зарплаты руководства ПФР, мягко говоря, удивляют. Налоговики взялись за целые отрасли. Адвокат рассказывает, какие счета на самом деле контролируют с 1 июля. Главное за неделю на «Клерке».
Четыре темы недели
1. 😵 Налоговики настаивают: при подотчете и ГПХ нужна онлайн-касса?
УФНС ответило на частный запрос. И ответ невеселый.
А полный обзор изменений в 54-ФЗ в виде удобной таблицы тут.
Бухгалтеры обсуждают поправки - «Онлайн-кассы: подотчет, онлайн-платежки, эквайринг, документы для кассира». И свои ошибки - «10 историй про онлайн-кассы: где ошиблись ваши коллеги. Проверьте себя».
2. 💰 Сколько зарабатывают члены Правления ПФР и на каких автомобилях ездят
Недавно мы делали обзор зданий, в которых размещаются отделения ПФР в регионах. А на прошлой неделе рассказали, сколько зарабатывают высокопоставленные сотрудники ПФР.
3. 📛 Какие счета россиян на самом деле с 1 июля контролирует ФНС. И почему в кэш уйти все равно не получится
Адвокат Михаил Хаймович про истерию в СМИ, реальную ситуацию и про то, что нас ждет.
4. 💥 Налоговики начали отраслевые зачистки: и вы зря думаете, что это вас никак не касается
Налоговая решила проводить тесную работу по отраслям. Объявили о наступлении на рынок профессиональной уборки и оборота рыбной продукции. Казалось бы, это очень узкие сферы и основную массу компаний не касаются. А вот и нет. Читайте, почему.
«Ночной бухгалтер»
За 2 июля: Как изменилась работа бухгалтеров и жизнь каждого из нас с 1 июля;
За 3 июля: ФНС покажет банкам ваш кошелек. Живой бухгалтер лучше. Сколько забрал у бизнеса 54-ФЗ;
За 4 июля: Как изменится Налоговый кодекс и 54-ФЗ;
За 5 июля: Из-за пенсионной реформы заживем лучше. Новый скандал с Тинькофф Банком;
За 6 июля: ПФР предлагают закрыть. РСВ изменят. С онлайн-кассами все запуталось.
Пять главных новостей
- Поправки в 54-ФЗ: закон подписан и опубликован
- Форму РСВ изменят с 2019 года;
- Госпошлина на выдачу загранпаспорта и водительских прав значительно выросла;
- Налоговики имеют право запросить информацию о личных счетах ИП;
- Греф объяснил, почему Сбербанк иногда приостанавливает операции по картам.
Бухпуши
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Цитата недели
Песков об интересе Путина к реакции на пенсионную реформу:
Даже Песков говорит непонятно. Кремль наймет специльных пиарщиков, которые будут убеждать нас, что пенсионная реформа - это хорошо.
Пять важных статей
1
С 1 июля заверяйте копии трудовых книжек по новым правилам (образец)
2
Как налоговое нарушение превращается в уголовку для главбуха и директора
3
Новые документы, которые надо выдать работнику при увольнении
4
Налоговики откроют банкам данные о зарплатах россиян
5
Безопасная доля вычетов по НДС за 2 квартал 2018: проверьте свой регион
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