Как налоговики будут контролировать счета и соблюдение 54-ФЗ: неделя на «Клерке»

Онлайн-кассы становятся удавками: бухгалтеры и предприниматели в шоке от новых правил. Зарплаты руководства ПФР, мягко говоря, удивляют. Налоговики взялись за целые отрасли. Адвокат рассказывает, какие счета на самом деле контролируют с 1 июля. Главное за неделю на «Клерке».

Четыре темы недели

УФНС ответило на частный запрос. И ответ невеселый.

А полный обзор изменений в 54-ФЗ в виде удобной таблицы тут.

Бухгалтеры обсуждают поправки - «Онлайн-кассы: подотчет, онлайн-платежки, эквайринг, документы для кассира». И свои ошибки - «10 историй про онлайн-кассы: где ошиблись ваши коллеги. Проверьте себя».

Недавно мы делали обзор зданий, в которых размещаются отделения ПФР в регионах. А на прошлой неделе рассказали, сколько зарабатывают высокопоставленные сотрудники ПФР.

Адвокат Михаил Хаймович про истерию в СМИ, реальную ситуацию и про то, что нас ждет.

Налоговая решила проводить тесную работу по отраслям. Объявили о наступлении на рынок профессиональной уборки и оборота рыбной продукции. Казалось бы, это очень узкие сферы и основную массу компаний не касаются. А вот и нет. Читайте, почему.

«Ночной бухгалтер»

За 2 июля: Как изменилась работа бухгалтеров и жизнь каждого из нас с 1 июля;

За 3 июля: ФНС покажет банкам ваш кошелек. Живой бухгалтер лучше. Сколько забрал у бизнеса 54-ФЗ;

За 4 июля: Как изменится Налоговый кодекс и 54-ФЗ;

За 5 июля: Из-за пенсионной реформы заживем лучше. Новый скандал с Тинькофф Банком;

За 6 июля: ПФР предлагают закрыть. РСВ изменят. С онлайн-кассами все запуталось.

Пять главных новостей

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Цитата недели

Песков об интересе Путина к реакции на пенсионную реформу:

Даже Песков говорит непонятно. Кремль наймет специльных пиарщиков, которые будут убеждать нас, что пенсионная реформа - это хорошо.

Пять важных статей

1

С 1 июля заверяйте копии трудовых книжек по новым правилам (образец)

2

Как налоговое нарушение превращается в уголовку для главбуха и директора

3

Новые документы, которые надо выдать работнику при увольнении

4

Налоговики откроют банкам данные о зарплатах россиян

5

Безопасная доля вычетов по НДС за 2 квартал 2018: проверьте свой регион

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