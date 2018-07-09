Клерк.Ру
Статьи для бухгалтера

Как налоговики будут контролировать счета и соблюдение 54-ФЗ: неделя на «Клерке»

Онлайн-кассы становятся удавками: бухгалтеры и предприниматели в шоке от новых правил. Зарплаты руководства ПФР, мягко говоря, удивляют. Налоговики взялись за целые отрасли. Адвокат рассказывает, какие счета на самом деле контролируют с 1 июля. Главное за неделю на «Клерке».

Четыре темы недели

1. 😵 Налоговики настаивают: при подотчете и ГПХ нужна онлайн-касса?

УФНС ответило на частный запрос. И ответ невеселый.

А полный обзор изменений в 54-ФЗ в виде удобной таблицы тут.

Бухгалтеры обсуждают поправки - «Онлайн-кассы: подотчет, онлайн-платежки, эквайринг, документы для кассира». И свои ошибки - «10 историй про онлайн-кассы: где ошиблись ваши коллеги. Проверьте себя».

2. 💰 Сколько зарабатывают члены Правления ПФР и на каких автомобилях ездят

Недавно мы делали обзор зданий, в которых размещаются отделения ПФР в регионах. А на прошлой неделе рассказали, сколько зарабатывают высокопоставленные сотрудники ПФР.

3.  📛 Какие счета россиян на самом деле с 1 июля контролирует ФНС. И почему в кэш уйти все равно не получится

Адвокат Михаил Хаймович про истерию в СМИ, реальную ситуацию и про то, что нас ждет.

4. 💥 Налоговики начали отраслевые зачистки: и вы зря думаете, что это вас никак не касается

Налоговая решила проводить тесную работу по отраслям. Объявили о наступлении на рынок профессиональной уборки и оборота рыбной продукции. Казалось бы, это очень узкие сферы и основную массу компаний не касаются. А вот и нет. Читайте, почему.

«Ночной бухгалтер»

За 2 июля: Как изменилась работа бухгалтеров и жизнь каждого из нас с 1 июля;

За 3 июля: ФНС покажет банкам ваш кошелек. Живой бухгалтер лучше. Сколько забрал у бизнеса 54-ФЗ;

За 4 июля: Как изменится Налоговый кодекс и 54-ФЗ;

За 5 июля: Из-за пенсионной реформы заживем лучше. Новый скандал с Тинькофф Банком;

За 6 июля: ПФР предлагают закрыть. РСВ изменят. С онлайн-кассами все запуталось.

Пять главных новостей

  1. Поправки в 54-ФЗ: закон подписан и опубликован
  2. Форму РСВ изменят с 2019 года;
  3. Госпошлина на выдачу загранпаспорта и водительских прав значительно выросла;
  4. Налоговики имеют право запросить информацию о личных счетах ИП;
  5. Греф объяснил, почему Сбербанк иногда приостанавливает операции по картам.

Бухпуши

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Цитата недели

Песков об интересе Путина к реакции на пенсионную реформу:

Даже Песков говорит непонятно. Кремль наймет специльных пиарщиков, которые будут убеждать нас, что пенсионная реформа - это хорошо.

Пять важных статей

1

С 1 июля заверяйте копии трудовых книжек по новым правилам (образец)

2

Как налоговое нарушение превращается в уголовку для главбуха и директора

3

Новые документы, которые надо выдать работнику при увольнении

4

Налоговики откроют банкам данные о зарплатах россиян

5

Безопасная доля вычетов по НДС за 2 квартал 2018: проверьте свой регион

Что обсуждают в блогах компаний

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Блог компании НДФЛка

  1. 3-НДФЛ: как проводится проверка декларации и оформляются её результаты;
  2. Как влияет последующая продажа жилья на получение вычета при его покупке;
  3. Нерезиденты не могут претендовать на налоговые вычеты.

Блог Владимира Турова

  1. «Физики», не парьтесь! Вы давно под контролем ФНС и банков;
  2. Добрый совет: готовьтесь сейчас к запуску АСК НДС-3;
  3. Реформа ПФР: обсуждаем «за» и «против».

Блог ИПБ России

  2. Стало известно, когда будут введены электронные трудовые книжки;
  3. ИПБ России приглашает на межрегиональную конференцию в Сочи.

Блог компании «Такснет»

  1. Каждый из вас - лучший игрок на своем поле;
  2. Чего ожидать бизнесу с июля 2018 года;
  3. ФНС активно чистит ЕГРЮЛ.

Блог «Онлайн-кассы и Платформа ОФД»

  1. Бухгалтеру в помощь. Обновлен сервис по работе с отчетами ОФД;
  2. Эвотор во второй волне реформы увеличил количество проданных смарт-терминалов вдвое.

Что обсуждают бухгалтеры на форуме и в группах «Клерка»

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