«Ночной бухгалтер». Публикуете вакансии в сети – ждите штрафа от центра занятости. Новый НК

Похоже, все ведомства взялись штрафовать за то, на что раньше закрывали глаза. Минфин придумал, как изменить налоги и отчетность. Рассказываем о главном за сегодня.
Осторожней с публикацией вакансий
В наступление идет служба занятости.
ИП, разместившего вакансию на Авито, пытаются оштрафовать за несообщение в ЦЗН.
На претензии центра занятости предприниматель решил не реагировать, за что получил вызов в прокуратуру для дачи пояснений.
Во как!
За 5 минут — обо всем за неделю
Наш традиционный недельный обзор:
Как налоговики будут контролировать счета и соблюдение 54-ФЗ: неделя на «Клерке».
Выделили только главные новости и статьи.
Онлайн-кассы становятся удавками: бухгалтеры и предприниматели в шоке от новых правил. Зарплаты руководства ПФР, мягко говоря, удивляют. Налоговики взялись за целые отрасли. Адвокат рассказывает, какие счета на самом деле контролируют с 1 июля.
Как изменят налоги
Чиновники обнародовали проект основных направлений налоговой политики на 2019–2021 годы.
Налог на движимое имущество отменят. Изменят отчетность по упрощенке. Введут новый налог на профессиональный доход.
Но и этого может оказаться мало: глава комитета по налогам Госдумы заявил о необходимости принятия нового НК.
Новость от спонсора «НБ».
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Что еще
— Налоговики подбираются к конфиденциальному через компании, которые хранят и уничтожают документы;
— Справка 2-НДФЛ скоро изменится;
— Переводы между физлицами с карты на карту: что с НДФЛ?
Ваша сильнозанятая редакция