«Ночной бухгалтер». Публикуете вакансии в сети – ждите штрафа от центра занятости. Новый НК

Похоже, все ведомства взялись штрафовать за то, на что раньше закрывали глаза. Минфин придумал, как изменить налоги и отчетность. Рассказываем о главном за сегодня.

Осторожней с публикацией вакансий

В наступление идет служба занятости.

ИП, разместившего вакансию на Авито, пытаются оштрафовать за несообщение в ЦЗН.

На претензии центра занятости предприниматель решил не реагировать, за что получил вызов в прокуратуру для дачи пояснений.

Во как!

За 5 минут — обо всем за неделю

Наш традиционный недельный обзор:

Как налоговики будут контролировать счета и соблюдение 54-ФЗ: неделя на «Клерке».

Выделили только главные новости и статьи.

Онлайн-кассы становятся удавками: бухгалтеры и предприниматели в шоке от новых правил. Зарплаты руководства ПФР, мягко говоря, удивляют. Налоговики взялись за целые отрасли. Адвокат рассказывает, какие счета на самом деле контролируют с 1 июля.

Как изменят налоги

Чиновники обнародовали проект основных направлений налоговой политики на 2019–2021 годы.

Там много важного.

Налог на движимое имущество отменят. Изменят отчетность по упрощенке. Введут новый налог на профессиональный доход.

Но и этого может оказаться мало: глава комитета по налогам Госдумы заявил о необходимости принятия нового НК.

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Что еще

— Налоговики подбираются к конфиденциальному через компании, которые хранят и уничтожают документы;

— Справка 2-НДФЛ скоро изменится;

— Переводы между физлицами с карты на карту: что с НДФЛ?

— Самозанятых пропишут в ТК.

Ваша сильнозанятая редакция