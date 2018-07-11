«Ночной бухгалтер». Компании решились заменить бухгалтеров роботами. Купите пенсионный стаж. Дешево

Бухгалтеров пора заменять машинами, уверены руководители крупных компаний. Реакцию клерков легко предугадать. Добровольные взносы в ПФР уменьшат. Имущественные налоги физлиц станет проще платить. Главное за сегодня.
Антиутопия или развитие отрасли?
Появились первые роботы-бухгалтеры. Они работают на MS Excel.
На такой шаг пошли в X5 Retail Group («Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель»).
Объем годового документооборота, осуществляемого роботами, составляет около 5 млн документов, а сверка документов с 5 тыс контрагентов происходит без участия людей.
В комментах негодование. Бухгалтеры недоумевают:
— кто будет разгребать за роботами, и сколько денег потратит на это компания;
— куда на самом деле пойдут «высвободившиеся бухгалтеры»;
— глупо считать бухгалтеров только расчетчиками и работниками по документам.
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Новый проект по пенсиям
Купить стаж для пенсии можно будет дешевле.
Добровольные взносы в ПФР уменьшат. В Госдуму уже внесен законопроект.
Сейчас минимальный размер взносов определяется, исходя из двукратного МРОТ. Проект предлагает снизить базу до одного МРОТ.
Подробнее: «Почём ПФР продает пенсионные баллы и кому выгодно купить себе пенсию».
Имущественные налоги единым платежом
Депутаты поддержали идею единого налогового платежа по имущественным налогам физлиц.
Транспортный, земельный и налог на имущество будет платить проще.
Что еще
— Отчетность: кто должен сдавать при передаче дел?
Если бухгалтер работает до 30 июня, то кто должен сдать полугодовую отчетность? И имеет ли право новый бухгалтер обвинять прошлого в том, что он «предатель»?
— Идеальный расчетный счет для малого бизнеса: ожидания и реальность. Исследование.
Сколько бизнес хочет платить банкам и сколько он фактически платит?
— Сложные вопросы по онлайн-кассам и опросные листы из ИФНС: топ-обсуждений коллег.
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