«Ночной бухгалтер». Компании решились заменить бухгалтеров роботами. Купите пенсионный стаж. Дешево

Бухгалтеров пора заменять машинами, уверены руководители крупных компаний. Реакцию клерков легко предугадать. Добровольные взносы в ПФР уменьшат. Имущественные налоги физлиц станет проще платить. Главное за сегодня.

Антиутопия или развитие отрасли?

Появились первые роботы-бухгалтеры. Они работают на MS Excel.

На такой шаг пошли в X5 Retail Group («Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель»).

Объем годового документооборота, осуществляемого роботами, составляет около 5 млн документов, а сверка документов с 5 тыс контрагентов происходит без участия людей.

В комментах негодование. Бухгалтеры недоумевают:

— кто будет разгребать за роботами, и сколько денег потратит на это компания;

— куда на самом деле пойдут «высвободившиеся бухгалтеры»;

— глупо считать бухгалтеров только расчетчиками и работниками по документам.

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Новый проект по пенсиям

Купить стаж для пенсии можно будет дешевле.

Добровольные взносы в ПФР уменьшат. В Госдуму уже внесен законопроект.

Сейчас минимальный размер взносов определяется, исходя из двукратного МРОТ. Проект предлагает снизить базу до одного МРОТ.

Подробнее: «Почём ПФР продает пенсионные баллы и кому выгодно купить себе пенсию».

Имущественные налоги единым платежом

Депутаты поддержали идею единого налогового платежа по имущественным налогам физлиц.

Транспортный, земельный и налог на имущество будет платить проще.

Что еще

— Отчетность: кто должен сдавать при передаче дел?

Если бухгалтер работает до 30 июня, то кто должен сдать полугодовую отчетность? И имеет ли право новый бухгалтер обвинять прошлого в том, что он «предатель»?

— Идеальный расчетный счет для малого бизнеса: ожидания и реальность. Исследование.

Сколько бизнес хочет платить банкам и сколько он фактически платит?

— Сложные вопросы по онлайн-кассам и опросные листы из ИФНС: топ-обсуждений коллег.

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