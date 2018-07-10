Клерк.Ру
Новости для бухгалтера

Появились первые роботы-бухгалтеры. Они работают на MS Excel

В результате проведенной роботизации часть процессов по обработке документов в сервисном центре компании X5 Retail Group перепоручено роботам. В компании уверяют, сотрудники освободившиеся в результате такого технического внедрения не сокращены, а переведены на выполнение более сложных управленческих и творческих задач, сообщает cnews.ru.

Напомним, что в состав X5 Retail Group входят такие сети магазинов, как: «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель». Сервисный центр компании насчитывает около 1 тыс. сотрудников, с ежегодным документооборотом превышающим 100 млн. документов, и обслуживает штат X5, состоящий из 250 тыс. работников, а также 5 тыс. поставщиков.

В ходе внедрения проекта было запущено шесть роботов для работы с документами. Сейчас они выполняют семь процессов, которые раньше осуществлялись сотрудниками-людьми. Роботам поручены такие процедуры, как:  сверка взаиморасчетов с контрагентами, выгрузка документов из электронного архива, то есть запрос и получение документов, хранящихся в базах данных. Кроме того, они выполняют маршрутизацию документов и контроль их отображения в SAP. Также на них возложены функции по сверке с ИФНС по НДФЛ и регистрации банковских счетов сотрудников в SAP HR.

Для каждого робота сформирован свой набор программ и информационных систем. Например, робот, который занимается маршрутизацией документов электронного архива, использует веб-приложение электронного архива, MS Excel, систему ServiceDesk, финансовый модуль системы ERP и почту для отправки отчета руководителю.

Объем годового документооборота осуществляемого роботами составляет около 5 млн документов, а сверка документов с 5 тыс.контрагентов происходит без участия людей.  

Проект роботизации Х5 получил премию «Лучший общий центр обслуживания (ОЦО) 2018», обогнав таких серьезных конкурентов как «Гринатом» и «Северсталь». Идея создания проекта родилась в ноябре 2016 года. Год ушел на подготовку проекта. Сама роботизация стартовала в ноябре 2017 года, и уже через 2 месяца был запущен первый робот.

Предполагается, что к 2025 году  глобальная роботизация повлечет за собой уменьшению затрат на офисный персонал на 40-70% и высвободит 120 млн специалистов.

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131 мнение
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Аноним
, Москва

глобальная роботизация повлечет за собой уменьшению затрат на офисный персонал 

смешные... на один персонал уменьшит, на другой увеличит. Сколько работала в бухгалтерии (лет 40 с лишним), столько эту фразу слышала. Практически всегда какой-то персонал сокращался, а затраты в целом увеличивались. Будут сидеть люди и исправлять ошибки за роботами. Хотя, в наступающем хаосе, исправлять ошибки в громадных автоматизированных бухгалтериях становится дурным тоном. На исправление ошибки уходит больше года, компания терпит убытки, но кого это волнует. Главное-персонал сократить, робота поставить, модно же.

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Аноним
, Москва

Mmmaximmm, Вы писали:

от первый:
у предприятия хорошая выручка и почти нет кредиторки, однако им не хватает денег на своевременную выплату зарплаты, они смотрят свою выписку и движения по кассе, и не могут понять - почему....
это общепит, с наценкой все ок, инвентаризация - ок, где собака порылась?

 Вся выручка в дебиторке засела, вестимо?

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Аноним
, Москва

Аноним, Вы писали:

А по факту привезли 100 позиций и товара на 200 тыс. не хватает.

 Наверное будут роботизировать и склады, загружать роботы по штрих-кодам, разгружать роботы по штрих-кодам. Безналичные деньги робот отправил, робот получил, все сошлось. Красота! А в коробочках пусто или камушки для веса.  У Банка отобрали лицензию, деньги пропали. Вот и вся цифровая экономика кончилась, где началась! А,живой мир с людьми будет параллельно сам по себе. Так вижу эти перспективы.

 У нас правительство с бизнесом живут в параллельных мирах. Правительство говорит о повышении пенсионного возраста, о наличии рабочих мест для 60-летних, а бизнес высвобождает миллионы работников, заменяя из роботами. Наверное, я, главбух, в 60 лет буду полы подтирать за роботами, да пыль с них стирать.....

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Аноним
, Москва
Точно! Куплю себе робота. Он будет за меня работать, а я раз в квартал, ну, раз в месяц буду его обслуживать. Все остальное время буду отдыхать- ездить на рыбалку, по грибы, путешествовать. Красота! Работа будет дешевой, зато обслуживание дооорогое!
Клерк
frolova lena
, Екатеринбург
Этот Ваш опус весь целиком показывает, что Вы извините за выражение "не ухом ни рылом", что такое актив, пассив и для чего оно все нужно. Только купюры пересчитать можете. Совет от чистого сердца почитайте, что такое выручка и что такое прибыль

 спасибо за оскорбления, надеюсь Вам полегчало!

про выручки и прибыль где почитать мне? в налоговом кодексе, там своя прибыль и выручка, в положения о бухгалтерском учете своя, где почитать?

если бы бизнес все считал по законам бух учета, то Вам дорогой Аноним из Волгограда не где было бы работать.

Клерк
frolova lena
, Екатеринбург
Так бухгалтер не нужен или официальный бухучёт не нужен?

 ну да... тут наверное стоит уточнить, что бухучет, но по сути у нас почти все бухгалтеры только его и знают. и мало кто может прийти на предприятие и предложить хорошую систему управленческого учета, обычно этим занимаются собственники. а система учит бух.учету государственному. ну это лично по моим наблюдениям.

Кассовым методом мне управленческую отчетность вести неудобно, у меня только начисление. Не нравится начисление - сами свои счета и кассы смотрят. Я в таких случаях только товаром занимаюсь, зачем мне напрягаться и делать опу?

 а зачем тогда бухгалтер если сами смотрят?

Клерк
frolova lena
, Екатеринбург

frolova lena, а вы вообще кто по профессии, чем по жизни занимаетесь? Складывается впечатление, что вы пытаетесь обсуждать тему, к которой не имеете никакого отношения ни как испонитель, ни как заказчик, ни как просто любопытствующий человек для эрудиции.

 я бухгалтер ) и я пытаюсь автоматизировать всю работу которую может сделать компьютер, в разы быстрее и точнее человека. и поверьте при правильно написанной программе ошибок у программ не бывает. то что в нее заложил человек она то и выдает.

если кто то ввел из операторов документы не на то юр. лицо, не на тот договор и т.п. или своевременно не было проверенно как загрузилась выписка и т.п. и они вылезли в сверке, то программа в этом не виновата, она выдает то, что запрограммировал в нее человек.

Клерк
frolova lena
, Екатеринбург
Кстати, не знаю как в Х5, а в Глобусе лет 10 назад таких специалистов операторами называли, а не бухгалтерами. Задача - заводить накладные. А если будешь хорошо заводить, то могут повысить и взять в бухгалтерию...

 

и это правильно. потому работа бухгалтера, не набивать 400 тыщ позиций в компьютер. и правильно отдать эту работу роботам.
почему то все забыли как бухгалтеры ездили в банк с платежками, и ни кто не спорит об удобстве и нужности интернет банков.

Клерк
frolova lena
, Екатеринбург

Лена! А что, в налоговую можно больше баланс на сдавать? Бухгалтерскую отчетность отменили??? И штрафов за искажение оной то же нет? А обязательная аудиторская проверка теперь управленческую отчетность проверяет? Интересно.... А если бухучет не отменили, то какой смысл обсуждать кому он нужен, ну не ведите его, вам потом налоговая платные лекции прочитает про нужность или не нужность бухгалтерского учета.

 нужно сдавать, не нужную эту отчетность, увы, это продиктовано государством.

в большинстве обсуждений на клерке наверное нет смысла ))) просто обсуждают и все, высказывают свое мнение.

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Аноним
, Москва
 Я как щас вижу картину: выгружается отчет 6-НДФЛ роботом из базы, а ему через неделю из ИФНС, что у него не выполняется контрольное соотношение. Интересно даже, чего робот отписывать в ответ будет?

 Посмеялась от души. 

Клерк
frolova lena
, Екатеринбург
помощница и объясняет как пользоваться

 помощница стоит,  чтобы обучить людей, как только люди привыкнут и научаться, помощниц не будет, почти ))

я тоже в первый раз в Карусели просила помощи у сотрудника, второй раз куда то не туда нажала, и не смогла выйти, опять обращалась к сотруднику, а теперь все получается и не обращаюсь..

вспомните электронные очереди когда вводили, у каждого компа стояла девушка и помогала, а сейчас 1 человек на зал или вообще не одного. люди привыкли научились и им стало не нужно помогать, сотрудник не нужен теперь...

Клерк
frolova lena
, Екатеринбург
При желании можно аппетит собственников(дивиденды) преуменьшить.

 

даже смешно. в законе о бух. учете написано, что отчетность для собственника, а мы мало того что данные не реальные в эту отчетность запихиваем, так еще и аппетит нужно им уменьшить. ха... что захотели, прибыль думаете у вас что ли, уменьшите свои аппетиты. очень бы хотелось посмотреть на собственника и бухгалтера в этой сцене )
Клерк
Иннуся
, Краснодар
А я мечтаю о роботах-чиновниках, работать будут эффективнее, если в процесс обсуждения и принятия законопроектов будет закладываться общественное мнение, в процессе общения все равно одинаковы, что с роботом, что с чиновником, а экономия на лицо.До сих пор не могу отойти от 1млн700 зп в месяц Силуанова, это ж сколько бюджетных денег тратиться ни на что. В крупных компаниях понятно, кто будет перенастраивать роботов, под скоротечные изменения последних времен, а вот в небольших компаниях, кто будет вкладывать правильные мозги в соответствии с изменяющимися нормами и т.д. Приходящий IT? Вот действительно будут специалисты широкого профиля)))
Клерк
frolova lena
, Екатеринбург
я вам тоже могу написать три простых вопроса на тему есть ли жизнь без учета, интересно, сможете ли ответить

 

жизни без учета нет )) но есть жизнь без бух.учета ))
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Аноним
, Москва

frolova lena, Вы писали:


 Бух.учет ведут как базу для формирования управленческих решений, при построении хорошей аналитики в системах учета и бухгалтерских регистрах никакого управленческого учета вести и не нужно будет. Однако бух.учет еще и основа для корпоративных отношений и для избежания конфликтов в отношениях между участниками/акционерами общества, между участниками и наемным менеджментом. федеральные законы об ООО, АО, кооперативах и прочих, а также уставы  обществ, постоянно обращаются к учету и бухгалтерской отчетности.

Понятно, что в малом бизнесе, где в ООО один человек и собственник, и директор, и под обязательный аудит не попадает по размерам, он этих конфликтов не видит и не чувствует, ему кажется, что бухучет - это обременение лишнее и пользы нет "итак все сам знаю". Такие малые кстати и освобождены от большинства требований ПБУ. 

А вот в обществах от 2 участников или где наемный гендир, конфликты неизбежны, именно поэтому становится важно своевременно делать достоверную отчетность, объяснять гендиру, и утверждать на общем собрании собственников, как положено по уставу.

Также в соответствии с положением 34Н отчетность не является коммерческой тайной, все контрагенты (поставщики, покупатели, сотрудники) имеют право знать, с кем они планируют работать. И формируют они такое знание не только по знакомству, визиткам и коммерческим предложениям, но и из оценки финансового состояния, отраженного в отчетности, которая теперь очень доступна и в интернете, а если нет, то каждое общество ее обязано предоставить по любому запросу с возмещением затрат на копирование.  

Веселая бездельница
Mmmaximmm
, Москва

Аноним, Вы писали:

Mmmaximmm, Вы писали:

от первый:
у предприятия хорошая выручка и почти нет кредиторки, однако им не хватает денег на своевременную выплату зарплаты, они смотрят свою выписку и движения по кассе, и не могут понять - почему....
это общепит, с наценкой все ок, инвентаризация - ок, где собака порылась?

 Вся выручка в дебиторке засела, вестимо?

 ахах))
нет)

в общепите дебиторка это исключительный случай)

Клерк
frolova lena
, Екатеринбург
Дожили.....Бухгалтерский учет , оказывается, можно вести и без двойной записи...., как тут написали в комментариях...

 

прикиньте ....
С 8 марта 2013 года ПБУ
1/2008 «Учетная политика организации» дополнено пунк­том 6.1, в
соответствии с которым микро­предприятия и социально ориентированные
некоммерческие организации получили право вести бухгалтерский учет без
приме­нения двойной записи – по простой системе. Эта новация введена
приказом Минфина России от 18 декабря 2012 г. № 164н, кото­рый
зарегистрирован в Минюсте России и официально опубликован только в 2013
году.

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Аноним
, Москва

frolova lena, Вы писали:

При желании можно аппетит собственников(дивиденды) преуменьшить.

 

даже смешно. в законе о бух. учете написано, что отчетность для собственника, а мы мало того что данные не реальные в эту отчетность запихиваем, так еще и аппетит нужно им уменьшить. ха... что захотели, прибыль думаете у вас что ли, уменьшите свои аппетиты. очень бы хотелось посмотреть на собственника и бухгалтера в этой сцене )

 Искажение реальных данных в бухгалтерской отчетности несет негативные последствия как для руководителя, так и для собственника. А как любят этот инструмент использоваться  управляющие при банкротствах, ммм.... нашли искажение ну вот и виноватых нашли, кто теперь будет отвечать за долги. И никакая ограниченная ответственность у общества уже не помогает. 

Веселая бездельница
Mmmaximmm
, Москва
А вот в обществах от 2 участников или где наемный гендир, конфликты неизбежны

 к сожалению, да

Также в соответствии с положением 34Н отчетность не является коммерческой тайной, все контрагенты (поставщики, покупатели, сотрудники) имеют право знать, с кем они планируют работать. И формируют они такое знание не только по знакомству, визиткам и коммерческим предложениям, но и из оценки финансового состояния,

 к сожалению, когда учет не белый, оценить финансовое состояние по бух отчетности невозможно

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Аноним
, Москва
Это естественный процессс - стандартизованные процессы, сначала автоматизируются, что бы повысить удобство и скорость работы человека, а потом и вовсе начинают выполняться практически без участия человека (если это конечно самообучаемая система). Система должна обеспечивать заданную точность выполнения операций, например 99%, а оставшиеся %% отдаются на контроль человеку, но система при этом обучается запоминая выбор сделанный человеком.
Клерк
ZZZhanna
, Санкт-Петербург

 

 я вам тоже  могу написать три простых вопроса на тему есть ли жизнь без учета

 Я представляю ответы на эти вопросы, т.к. есть опыт работы в общепите, но озвучивать не буду )) Я уже высказывала свое мнение, что без учета работники обворуют в два счета, и знаю немало случаев, когда наивный собственник считал, что все эти бумажки  нужны только бухгалтеру. И, кстати, раньше одной из основных функций бух.учета был и контроль, а сейчас это слово убрали, не нужен он, видимо.

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Аноним
, Москва
Дожили.....Бухгалтерский учет , оказывается, можно вести и без двойной записи...., как тут написали в комментариях...


прикиньте ....
С 8 марта 2013 года ПБУ
1/2008 «Учетная политика организации» дополнено пунк­том 6.1, в
соответствии с которым микро­предприятия и социально ориентированные
некоммерческие организации получили право вести бухгалтерский учет без
приме­нения двойной записи – по простой системе. Эта новация введена
приказом Минфина России от 18 декабря 2012 г. № 164н, кото­рый
зарегистрирован в Минюсте России и официально опубликован только в 2013
году.

 

Вы смысл двойной записи понимаете? Попробуйте найти ошибку в учёте без применения двойной записи. Более того, без двойной записи вы даже не узнаете, что у вас есть ошибка.

я бухгалтер ) и я пытаюсь автоматизировать всю работу которую может сделать компьютер, в разы быстрее и точнее человека. и поверьте при правильно написанной программе ошибок у программ не бывает. то что в нее заложил человек она то и выдает.

 

В этом и подвох - что заложили, то и выдаёт. Никто не против автоматизации, как таковой. Автоматизация возможна только устоявшихся многократно повторяющихся типовых действий. И кто должен быть тот человек,который задаёт программе алгоритм? Продавец? Директор? Программист? Или всё таки бухгалтер, который даёт техническое задание программисту? Кто будет осуществлять надзор и контроль за правильностью заложенного алгоритма? Наверное тот, кто знает как должно быть на выходе.
Я так понимаю у вас основная претензия к тому, что государство предписывает всем хозяйствующим субъектам вести учёт по определённым стандартам и формам, не совсем удобным для бизнеса. Ну так это нужно для облегчения контрольных функций налоговыми органами.
Клерк
ILD17
, Казань
Вообще-то оно изложено, и даже не чрезмерно криво (ибо совсем не криво изложить его невозможно).  Называется "Программы ведения учета".

Да есть множество программ для ведения бухгалтером, но полностью автоматизированная система это совсем иной продукт.

Клерк
ILD17
, Казань
Вы смысл двойной записи понимаете? Попробуйте найти ошибку в учёте без применения двойной записи. Более того, без двойной записи вы даже не узнаете, что у вас есть ошибка.

 Это бесполезно, человек из области экономист или фин.дир. там за частую всегда все легко и просто.

Клерк
Татьяна-Васильевна
, Санкт-Петербург
ну что все так ругают роботов!!! не надо!! Представьте себе картину: приходит ГД(собственник, еще кто-то из руководителей) на работу в уже совсем маленький офис= серверная + личный кабинет. Робот варит ему кофе, отчитывается о проделанной работе, уточняет планы на день и т.д. и т.п. Робот не возражает, не доказывает.В кабинете чисто и светло, раз в месяц приходит системадмин, залядывает в серверную (может что-то там делает ?). Красота!! А мы все на природу))) к земле))) копать и сажать (если тоже роботами не заменят??), тогда - только отдыхать! Фантазий много)))
Веселая бездельница
Mmmaximmm
, Москва
Кстати, любой учёт - неважно какой - записи в тетрадке, или в любой учетной системе - всегда содержит внутри себя двойную запись, даже если она явно невидна.
Двойная запись - это ж закон сохранения массы и энергии в своей сути)
Ничто никуда не исчезает бесследно и ничто не появляется ниоткуда))
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Аноним
, Москва

Mmmaximmm, Вы писали:

Кстати, любой учёт - неважно какой - записи в тетрадке, или в любой учетной системе - всегда содержит внутри себя двойную запись, даже если она явно невидна.
Двойная запись - это ж закон сохранения массы и энергии в своей сути)
Ничто никуда не исчезает бесследно и ничто не появляется ниоткуда))

 Это точно. Двойная запись очень логична по своей сути и удобна. Она помогает вести безошибочно учет со времен, когда не было ни роботов, ни пк, а количество хозяйственных операций на предприятиях было не меньше. 

Да, и сейчас все алгоритмы компьютерные исходя из балансового уравнения строятся. Система контролирует сама себя.    

Веселая бездельница
Mmmaximmm
, Москва
А если дебет с кредитом у кого то не сошёлся, то это не значит, что закон сохранения энергии перестал работать, а просто кто то учесть не умеет.

Ещё пара приколов про собственников/управленцев:
Да, есть такие, кто верит в Большую Красную Кнопку. Чем успешно пользуются продавцы Больших Красных Кнопок
Подавляющее большинство не знает, что такое бюджет и зачем он нужен предприятию больше чем ларёк. (Какой бюджет??? Я ж не знаю, какие у меня будут выручки!)
А зачем тебе выручки? Ты должен знать свои постоянные расходы, чтобы из них вывести точку безубыточности (че это?!)
Мы не знаем, что если с поставщиком работаем с отсрочкой платежа, то это не значит, что мега-круто заработали в первый месяц, просто поставщикам нормально задолжали.
Кое у кого даже истерика была, когда после новогодних праздников с учётом отсрочек и новогодних отгрузок пришлось очень-очень много в конце января платить. Даже думал, что его обокрали

А ещё есть те, кто не знают, что на ноль делить нельзя (почему программа пишет ошибку при расчете наценки на водичку, которую я бесплатно налил из крана и продал? Пусть программист поправит)
А ещё мы никак не можем понять, почему в период отпусков у почасовиков растёт ФОТ (как?? Как так???)
Не знаем как управлять себестоимостью (что это? разве ей управляют? если мы переработаем блюда, почему задним числом мы уже ничего не исправим??? )
 А ещё не понимаем, почему оплата кредита не является расходом (конечно, берёшь чужие, а отдаёшь то свои)

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Аноним
, Москва
спасибо за оскорбления, надеюсь Вам полегчало!

про выручки и прибыль где почитать мне? в налоговом кодексе, там своя прибыль и выручка, в положения о бухгалтерском учете своя, где почитать?

 Всегда пожалуйста! Несмотря на то, что Вы думаете, что бухгалтерская, налоговая и ваша предпринимательская прибыли это разные вещи, сущность у нее одна. Для разных целей суммовое выражение у нее разное только. А, то что цели у всех разные, это Вам только предстоит понять. Вы не пуп земли!

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Аноним
, Москва
На самом деле бухгалтер оперирует цифрами. Фактически использует поступающие данные в цифровом виде и обрабатывает их по определенному алгоритму. И его работу можно представить в виде черного ящика на входы которого подаются определенные сигналы, а на выходе получаем информацию в требуемом потребителю виде. Соответственно, чисто теоретически  бухгалтера можно заменить роботом. Написать алгоритм работы, запрограммировать. Но! На работу черного ящика оказывают воздействие сторонние факторы, например, изменения в законодательстве,нормативных документах, формах отчетов, и.т.д, которые необходимо учитывать для получения корректной информации на выходе. Поэтому, потребуется человек, который должен будет вносить изменения  в программу работы робота. Т.е. вместо бухгалтера получаем программиста со знанием бухгалтерского учета, законодательства и права. И стоить такой спец будет как чугунный мост. В результате я прихожу к выводу, что замена бухгалтера на робота выгодна только для крупного бизнеса, где внедрение такого робота позволит уменьшить издержки за счет экономии на фонде оплаты труда и на расходах.
Клерк
frolova lena
, Екатеринбург
Я так понимаю у вас основная претензия к тому, что государство предписывает всем хозяйствующим субъектам вести учёт по определённым стандартам и формам, не совсем удобным для бизнеса. Ну так это нужно для облегчения контрольных функций налоговыми органами.

 налоговым нужен налоговый учет, бухгалтерский им не нужен, более того если сдаешь баланс и он не сходиться с налоговым учетом, они каждый раз просят пояснить почему. так вот вопрос кому тогда нужен бухгалтерский, если он не кому не нужен.

Клерк
frolova lena
, Екатеринбург
. А, то что цели у всех разные, это Вам только предстоит понять. Вы не пуп земли!

 

какая цель у бухгалтерской прибыли, тогда поведайте?
Веселая бездельница
Mmmaximmm
, Москва
какая цель у бухгалтерской прибыли, тогда поведайте?

 в банк, например, бух отчетность представляют, при сопровождении кредита, им нужна бух. прибыль

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Аноним
, Москва
Ну-ну... работала с SAP.. настраивали под свой холдинг. Сокращение бухгалтеров не прокатило. т.к. нам пришлось работать в 1с + в программе которая меняла цифры как ей хотелось несколько раз на дню) двойная работа была за одну зарплату.. штат программистов раздули так, что они по 3 за одним столом сидели на коленках друг друга, а зарплата у них была повыше чем у бухгалтера. в итоге у нас пол-бухгалтерии уволилось, а программа так и не заработала)) хотя ох как собственникам, которые вбухали миллионы на это, рапортовали - все супер ,все работает!! но не один главбух не хотел брать на себя ответственность работать в такой программе, т.к. программисты не успевали все подстроить под постоянные изменения в учете... да автоматизация это круто, когда денег много на это потратить и найти грамотных программистов. И скажите, где тогда тут экономия денег? 
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Аноним
, Москва

Mmmaximmm, Вы писали:

Господи, сколько тупиц думает, что бухгалтер только для налогов!
В какую тему ни загляни.
Не нужен бухгалтер - не бери. Роботизируйся, или сам веди учёт и отчёт.

 

Золотые слова! Не понимаю, зачем весь этот шухер... Ставь робота, потом сам расхлёбывай, ответственность твоя.

Mmmaximmm, Вы писали:

С статье самое главное забыли написать, что автоматизация стоит мешок денег и вагон усилий
Но многие почему то думают, что волшебную кнопку нажал (бесплатно) и все

 

Совершенно такой же идиотский подход был при внедрении ЭВМ, а затем - компьютерной техники. Люди, которые нихрена в ней не понимают, делали такие предсказания, что аж тошно читать было. Как же, помню, помню. А теперь, как говорится, "никогда не было и вот опять!". Трёп, трёп, трёп.
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Аноним
, Москва
какая цель у бухгалтерской прибыли, тогда поведайте?

 Как минимум информационная и статистическая. А о том, что если у Вас более одного участника общества или товарищества (или что у Вас там) то , как упоминалось выше, для целей распределения.

Клерк
frolova lena
, Екатеринбург
Как минимум информационная и статистическа

 

для кого для органов статистики?

если у Вас более одного участника общества или товарищества (или что у Вас там) то , как упоминалось выше, для целей распределения.

 

выше так же упоминалось, что эта информация не достоверна для управленческого учета, и когда у тебя в бухгалтерском отчете прибыль, на счете пшик, ты должен поставщикам, тебе должны покупатели, хоть распределяй хоть не распределяй, ни чего не распределишь... не нужен бух. учет для собственника, налоговой от тоже не нужен, а кому нужен вот и не понятно
Клерк
ILD17
, Казань
не нужен бух. учет для собственника, налоговой от тоже не нужен, а кому нужен вот и не понятно

Что есть управленческий учет? Кто в него заносит данные? Какова методика определения финансового результата? Какое образование должно быть у сотрудника по ведению управленческого учета? Кто формирует критерии управленческого учета? Какая квалификация должна быть у руководителей для восприятия управленческого учета? Кто должен контролировать правильность ведения управленческого учета? Какие программные средства используются для ведения управленческого учета? 

Веселая бездельница
Mmmaximmm
, Москва
не нужен бух. учет для собственника, налоговой от тоже не нужен, а кому нужен вот и не понятно

 я ж написала, банку, например, для кредита
+ у нас по условиям кредитного договора бухгалтерская отчетность представляется каждый квартал

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Аноним
, Москва
для кого для органов статистики?

 Конечно, для статистики нужна эта информация, для Ваших контрагентов и участников. Бухгалтерский учет - это хорошо разработанная единообразная для всех субъектов рынка методика. По идее все субъекты рынка должны понимать (ну, видимо, кроме Вас) что включено в конкретные цифры, что за ними стоит. Что стоит за выдуманным Вами лично и  или Вашими помощниками таблицами, что включается в Ваш личный "управленческий учет" никто, кроме Вас не знает. И каждый субъект в своем "управленческом учете" комбинирует показатели, как ему лично удобно. И что бы разобраться в Ваших показателях, надо будет осваивать именно Вашу методику и так для каждого контрагента. Это ж так удобно для! Да? 

Веселая бездельница
Mmmaximmm
, Москва
что эта информация не достоверна для управленческого учета, и когда у тебя в бухгалтерском отчете прибыль, на счете пшик, ты должен поставщикам, тебе должны покупатели, хоть распределяй хоть не распределяй, ни чего не распределишь..

 очень даже достоверна

я в управленческом учете ровно также как в бухгалтерском определяю активы и обязательства и сумму прибыли к распределению, и ее никогда не получают вот прямо щас, а неделю-две спустя, как минимум

Веселая бездельница
Mmmaximmm
, Москва
И каждый субъект в своем "управленческом учете" комбинирует показатели, как ему лично удобно.

 нормальная управленка всегда построена на принципах БУ - путем двойной записи, в валюте РФ, непрерывный, сплошной и тд и тд

почему она на моих предприятиях ведется, я уже написала выше - только потому, что предприятия не белые

ведется в екселе (у меня)

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Аноним
, Москва
выше так же упоминалось, что эта информация не достоверна для управленческого учета, и когда у тебя в бухгалтерском отчете прибыль, на счете пшик, ты должен поставщикам, тебе должны покупатели, хоть распределяй хоть не распределяй, ни чего не распределишь..

 Ну, вижу подбираемся к уровню ограничения Вашей компетенции. У Вас в Балансе стоит прибыль. Смотрите выше, там написано большими буквами ПАССИВ. Что это значит? Это значит, что там где написано АКТИВ должны быть циферки, что именно у Вас есть в наличии. Может это основные средства, какие то запасы, дебиторка и т.д. Вот и распределяйте то, что у Вас есть, отдавайте товаром или ОС, перепродайте чужой долг, если сами не можете выбить. 

Веселая бездельница
Mmmaximmm
, Москва
перепродайте чужой долг, если сами не можете выбить. 

 у меня так один директор с перепугу всю дебиторку за месяц собрал

после того как осознал, что в отчете прибыль, а на счете пшик))

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Аноним
, Москва

Mmmaximmm, Вы писали:

перепродайте чужой долг, если сами не можете выбить. 

 у меня так один директор с перепугу всю дебиторку за месяц собрал

после того как осознал, что в отчете прибыль, а на счете пшик))

 Молодец, что осознал! ))

Клерк
ZZZhanna
, Санкт-Петербург
выше так же упоминалось, что эта информация не достоверна для управленческого учета, и когда у тебя в бухгалтерском отчете прибыль, на счете пшик, ты должен поставщикам, тебе должны покупатели, хоть распределяй хоть не распределяй, ни чего не распределишь... не нужен бух. учет для собственника, налоговой от тоже не нужен, а кому нужен вот и не понятно

 Так, может, проблема не названии "бух.учет", а в том, что он составляется не по тем правилам, котрые действительно нужны пользователям? Раньше был только бух.учет, и на основании его данных разные пользователи получали нужные для себя сведения. Потом придумали налоговый учет, потом каждый свой управленческий, теперь вот еще егаисы разные и прочая лабуда... Может, надо просто создать один-единственный общий УЧЕТ, и общие правила этого учета, на основании которого снова каждый сможет получать нужные ему данные? Цифры-то туда, в этот учет, одни и те же вносятся, только используются по-разному. А вот формировать разные данные прекрасно может программа.

Веселая бездельница
Mmmaximmm
, Москва
один-единственный общий УЧЕТ, и общие правила этого учета, на основании которого снова каждый сможет получать нужные ему данные?

 а как же от налоговой скрывацца?

Аватар
Аноним
, Москва
оказывается, чтобы провести сверку расчетов с контрагентом, раньше нужен был бухгалтер... Правда что-ли? Подобную рутинную (и примитивную) работу всегда делал продажник, который курировал данного контрагента 
Клерк
ILD17
, Казань
 Так, может, проблема не названии "бух.учет", а в том, что он составляется не по тем правилам, котрые действительно нужны пользователям?

Любой учет в организации бухгалтерский и ведется он людьми чья профессия бухгалтер, если названа по другому, то это лишь наше буржуйское словоблудие и сущности не меняет. Наш любимый закон с первых же строк говорит нам о необходимости свести учет в единое русло: "Целями настоящего Федерального закона являются установление единых требований к бухгалтерскому учету", закон отобрал под себя название "Бухгалтерский учет" которое и засело в головах людей. По факту это компоновка первичных данных по российской системе. Управленческий учет - бухгалтерский учет скомпонованный по собственным убеждениям. Налоговый учет - бухгалтерский учет который должен быть скомпонован для удобства фискальных органов. МСФО как ни странно то же бухгалтерский учет. Ну и в завершение списка черная ну все таки бухгалтерия, по сути управленческая но очень конфиденциальная.

На практике любой бухгалтер организации ведет три вида бухгалтерских учета: РСБУ, налоговый и управленческий, последний за частую даже не подозревая, так как во многом руководители среднего и высшего звена в России далеки от любого вида учета, где данные перерастают в таблицы excel и компонуются "как надо" шефу.
То что описано в статье по сути автоматизация операционных процессов, осуществить полноценную компоновку данных, для любой разновидности бухгалтерского учета, в настоящий момент не способна ни одна программа, и такая возможность в среднесрочной перспективе не наблюдается, тем более в России, где перед этим нужно привести в порядок законы и сыскать человеческие ресурсы способные воплотить в железе искусственный интеллект бухгалтера.
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