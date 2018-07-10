Появились первые роботы-бухгалтеры. Они работают на MS Excel

В результате проведенной роботизации часть процессов по обработке документов в сервисном центре компании X5 Retail Group перепоручено роботам. В компании уверяют, сотрудники освободившиеся в результате такого технического внедрения не сокращены, а переведены на выполнение более сложных управленческих и творческих задач, сообщает cnews.ru.
Напомним, что в состав X5 Retail Group входят такие сети магазинов, как: «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель». Сервисный центр компании насчитывает около 1 тыс. сотрудников, с ежегодным документооборотом превышающим 100 млн. документов, и обслуживает штат X5, состоящий из 250 тыс. работников, а также 5 тыс. поставщиков.
В ходе внедрения проекта было запущено шесть роботов для работы с документами. Сейчас они выполняют семь процессов, которые раньше осуществлялись сотрудниками-людьми. Роботам поручены такие процедуры, как: сверка взаиморасчетов с контрагентами, выгрузка документов из электронного архива, то есть запрос и получение документов, хранящихся в базах данных. Кроме того, они выполняют маршрутизацию документов и контроль их отображения в SAP. Также на них возложены функции по сверке с ИФНС по НДФЛ и регистрации банковских счетов сотрудников в SAP HR.
Для каждого робота сформирован свой набор программ и информационных систем. Например, робот, который занимается маршрутизацией документов электронного архива, использует веб-приложение электронного архива, MS Excel, систему ServiceDesk, финансовый модуль системы ERP и почту для отправки отчета руководителю.
Объем годового документооборота осуществляемого роботами составляет около 5 млн документов, а сверка документов с 5 тыс.контрагентов происходит без участия людей.
Проект роботизации Х5 получил премию «Лучший общий центр обслуживания (ОЦО) 2018», обогнав таких серьезных конкурентов как «Гринатом» и «Северсталь». Идея создания проекта родилась в ноябре 2016 года. Год ушел на подготовку проекта. Сама роботизация стартовала в ноябре 2017 года, и уже через 2 месяца был запущен первый робот.
Предполагается, что к 2025 году глобальная роботизация повлечет за собой уменьшению затрат на офисный персонал на 40-70% и высвободит 120 млн специалистов.
смешные... на один персонал уменьшит, на другой увеличит. Сколько работала в бухгалтерии (лет 40 с лишним), столько эту фразу слышала. Практически всегда какой-то персонал сокращался, а затраты в целом увеличивались. Будут сидеть люди и исправлять ошибки за роботами. Хотя, в наступающем хаосе, исправлять ошибки в громадных автоматизированных бухгалтериях становится дурным тоном. На исправление ошибки уходит больше года, компания терпит убытки, но кого это волнует. Главное-персонал сократить, робота поставить, модно же.
Mmmaximmm, Вы писали:
Вся выручка в дебиторке засела, вестимо?
Аноним, Вы писали:
У нас правительство с бизнесом живут в параллельных мирах. Правительство говорит о повышении пенсионного возраста, о наличии рабочих мест для 60-летних, а бизнес высвобождает миллионы работников, заменяя из роботами. Наверное, я, главбух, в 60 лет буду полы подтирать за роботами, да пыль с них стирать.....
спасибо за оскорбления, надеюсь Вам полегчало!
про выручки и прибыль где почитать мне? в налоговом кодексе, там своя прибыль и выручка, в положения о бухгалтерском учете своя, где почитать?
если бы бизнес все считал по законам бух учета, то Вам дорогой Аноним из Волгограда не где было бы работать.
ну да... тут наверное стоит уточнить, что бухучет, но по сути у нас почти все бухгалтеры только его и знают. и мало кто может прийти на предприятие и предложить хорошую систему управленческого учета, обычно этим занимаются собственники. а система учит бух.учету государственному. ну это лично по моим наблюдениям.
а зачем тогда бухгалтер если сами смотрят?
я бухгалтер ) и я пытаюсь автоматизировать всю работу которую может сделать компьютер, в разы быстрее и точнее человека. и поверьте при правильно написанной программе ошибок у программ не бывает. то что в нее заложил человек она то и выдает.
если кто то ввел из операторов документы не на то юр. лицо, не на тот договор и т.п. или своевременно не было проверенно как загрузилась выписка и т.п. и они вылезли в сверке, то программа в этом не виновата, она выдает то, что запрограммировал в нее человек.
нужно сдавать, не нужную эту отчетность, увы, это продиктовано государством.
в большинстве обсуждений на клерке наверное нет смысла ))) просто обсуждают и все, высказывают свое мнение.
Посмеялась от души.
помощница стоит, чтобы обучить людей, как только люди привыкнут и научаться, помощниц не будет, почти ))
я тоже в первый раз в Карусели просила помощи у сотрудника, второй раз куда то не туда нажала, и не смогла выйти, опять обращалась к сотруднику, а теперь все получается и не обращаюсь..
вспомните электронные очереди когда вводили, у каждого компа стояла девушка и помогала, а сейчас 1 человек на зал или вообще не одного. люди привыкли научились и им стало не нужно помогать, сотрудник не нужен теперь...
frolova lena, Вы писали:
Бух.учет ведут как базу для формирования управленческих решений, при построении хорошей аналитики в системах учета и бухгалтерских регистрах никакого управленческого учета вести и не нужно будет. Однако бух.учет еще и основа для корпоративных отношений и для избежания конфликтов в отношениях между участниками/акционерами общества, между участниками и наемным менеджментом. федеральные законы об ООО, АО, кооперативах и прочих, а также уставы обществ, постоянно обращаются к учету и бухгалтерской отчетности.
Понятно, что в малом бизнесе, где в ООО один человек и собственник, и директор, и под обязательный аудит не попадает по размерам, он этих конфликтов не видит и не чувствует, ему кажется, что бухучет - это обременение лишнее и пользы нет "итак все сам знаю". Такие малые кстати и освобождены от большинства требований ПБУ.
А вот в обществах от 2 участников или где наемный гендир, конфликты неизбежны, именно поэтому становится важно своевременно делать достоверную отчетность, объяснять гендиру, и утверждать на общем собрании собственников, как положено по уставу.
Также в соответствии с положением 34Н отчетность не является коммерческой тайной, все контрагенты (поставщики, покупатели, сотрудники) имеют право знать, с кем они планируют работать. И формируют они такое знание не только по знакомству, визиткам и коммерческим предложениям, но и из оценки финансового состояния, отраженного в отчетности, которая теперь очень доступна и в интернете, а если нет, то каждое общество ее обязано предоставить по любому запросу с возмещением затрат на копирование.
Аноним, Вы писали:
ахах))
нет)
в общепите дебиторка это исключительный случай)
для учета товара? хотя бы
см. мои три простые вопроса, например
1/2008 «Учетная политика организации» дополнено пунктом 6.1, в
соответствии с которым микропредприятия и социально ориентированные
некоммерческие организации получили право вести бухгалтерский учет без
применения двойной записи – по простой системе. Эта новация введена
приказом Минфина России от 18 декабря 2012 г. № 164н, который
зарегистрирован в Минюсте России и официально опубликован только в 2013
году.
frolova lena, Вы писали:
Искажение реальных данных в бухгалтерской отчетности несет негативные последствия как для руководителя, так и для собственника. А как любят этот инструмент использоваться управляющие при банкротствах, ммм.... нашли искажение ну вот и виноватых нашли, кто теперь будет отвечать за долги. И никакая ограниченная ответственность у общества уже не помогает.
к сожалению, да
к сожалению, когда учет не белый, оценить финансовое состояние по бух отчетности невозможно
Я представляю ответы на эти вопросы, т.к. есть опыт работы в общепите, но озвучивать не буду )) Я уже высказывала свое мнение, что без учета работники обворуют в два счета, и знаю немало случаев, когда наивный собственник считал, что все эти бумажки нужны только бухгалтеру. И, кстати, раньше одной из основных функций бух.учета был и контроль, а сейчас это слово убрали, не нужен он, видимо.
Я так понимаю у вас основная претензия к тому, что государство предписывает всем хозяйствующим субъектам вести учёт по определённым стандартам и формам, не совсем удобным для бизнеса. Ну так это нужно для облегчения контрольных функций налоговыми органами.
Да есть множество программ для ведения бухгалтером, но полностью автоматизированная система это совсем иной продукт.
Это бесполезно, человек из области экономист или фин.дир. там за частую всегда все легко и просто.
Mmmaximmm, Вы писали:
Это точно. Двойная запись очень логична по своей сути и удобна. Она помогает вести безошибочно учет со времен, когда не было ни роботов, ни пк, а количество хозяйственных операций на предприятиях было не меньше.
Да, и сейчас все алгоритмы компьютерные исходя из балансового уравнения строятся. Система контролирует сама себя.
Всегда пожалуйста! Несмотря на то, что Вы думаете, что бухгалтерская, налоговая и ваша предпринимательская прибыли это разные вещи, сущность у нее одна. Для разных целей суммовое выражение у нее разное только. А, то что цели у всех разные, это Вам только предстоит понять. Вы не пуп земли!
налоговым нужен налоговый учет, бухгалтерский им не нужен, более того если сдаешь баланс и он не сходиться с налоговым учетом, они каждый раз просят пояснить почему. так вот вопрос кому тогда нужен бухгалтерский, если он не кому не нужен.
в банк, например, бух отчетность представляют, при сопровождении кредита, им нужна бух. прибыль
Mmmaximmm, Вы писали:
Mmmaximmm, Вы писали:
Как минимум информационная и статистическая. А о том, что если у Вас более одного участника общества или товарищества (или что у Вас там) то , как упоминалось выше, для целей распределения.
Что есть управленческий учет? Кто в него заносит данные? Какова методика определения финансового результата? Какое образование должно быть у сотрудника по ведению управленческого учета? Кто формирует критерии управленческого учета? Какая квалификация должна быть у руководителей для восприятия управленческого учета? Кто должен контролировать правильность ведения управленческого учета? Какие программные средства используются для ведения управленческого учета?
я ж написала, банку, например, для кредита
+ у нас по условиям кредитного договора бухгалтерская отчетность представляется каждый квартал
Конечно, для статистики нужна эта информация, для Ваших контрагентов и участников. Бухгалтерский учет - это хорошо разработанная единообразная для всех субъектов рынка методика. По идее все субъекты рынка должны понимать (ну, видимо, кроме Вас) что включено в конкретные цифры, что за ними стоит. Что стоит за выдуманным Вами лично и или Вашими помощниками таблицами, что включается в Ваш личный "управленческий учет" никто, кроме Вас не знает. И каждый субъект в своем "управленческом учете" комбинирует показатели, как ему лично удобно. И что бы разобраться в Ваших показателях, надо будет осваивать именно Вашу методику и так для каждого контрагента. Это ж так удобно для! Да?
очень даже достоверна
я в управленческом учете ровно также как в бухгалтерском определяю активы и обязательства и сумму прибыли к распределению, и ее никогда не получают вот прямо щас, а неделю-две спустя, как минимум
нормальная управленка всегда построена на принципах БУ - путем двойной записи, в валюте РФ, непрерывный, сплошной и тд и тд
почему она на моих предприятиях ведется, я уже написала выше - только потому, что предприятия не белые
ведется в екселе (у меня)
Ну, вижу подбираемся к уровню ограничения Вашей компетенции. У Вас в Балансе стоит прибыль. Смотрите выше, там написано большими буквами ПАССИВ. Что это значит? Это значит, что там где написано АКТИВ должны быть циферки, что именно у Вас есть в наличии. Может это основные средства, какие то запасы, дебиторка и т.д. Вот и распределяйте то, что у Вас есть, отдавайте товаром или ОС, перепродайте чужой долг, если сами не можете выбить.
у меня так один директор с перепугу всю дебиторку за месяц собрал
после того как осознал, что в отчете прибыль, а на счете пшик))
Mmmaximmm, Вы писали:
Молодец, что осознал! ))
Так, может, проблема не названии "бух.учет", а в том, что он составляется не по тем правилам, котрые действительно нужны пользователям? Раньше был только бух.учет, и на основании его данных разные пользователи получали нужные для себя сведения. Потом придумали налоговый учет, потом каждый свой управленческий, теперь вот еще егаисы разные и прочая лабуда... Может, надо просто создать один-единственный общий УЧЕТ, и общие правила этого учета, на основании которого снова каждый сможет получать нужные ему данные? Цифры-то туда, в этот учет, одни и те же вносятся, только используются по-разному. А вот формировать разные данные прекрасно может программа.
а как же от налоговой скрывацца?
Любой учет в организации бухгалтерский и ведется он людьми чья профессия бухгалтер, если названа по другому, то это лишь наше буржуйское словоблудие и сущности не меняет. Наш любимый закон с первых же строк говорит нам о необходимости свести учет в единое русло: "Целями настоящего Федерального закона являются установление единых требований к бухгалтерскому учету", закон отобрал под себя название "Бухгалтерский учет" которое и засело в головах людей. По факту это компоновка первичных данных по российской системе. Управленческий учет - бухгалтерский учет скомпонованный по собственным убеждениям. Налоговый учет - бухгалтерский учет который должен быть скомпонован для удобства фискальных органов. МСФО как ни странно то же бухгалтерский учет. Ну и в завершение списка черная ну все таки бухгалтерия, по сути управленческая но очень конфиденциальная.