Появились первые роботы-бухгалтеры. Они работают на MS Excel

В результате проведенной роботизации часть процессов по обработке документов в сервисном центре компании X5 Retail Group перепоручено роботам. В компании уверяют, сотрудники освободившиеся в результате такого технического внедрения не сокращены, а переведены на выполнение более сложных управленческих и творческих задач, сообщает cnews.ru.

Напомним, что в состав X5 Retail Group входят такие сети магазинов, как: «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель». Сервисный центр компании насчитывает около 1 тыс. сотрудников, с ежегодным документооборотом превышающим 100 млн. документов, и обслуживает штат X5, состоящий из 250 тыс. работников, а также 5 тыс. поставщиков.

В ходе внедрения проекта было запущено шесть роботов для работы с документами. Сейчас они выполняют семь процессов, которые раньше осуществлялись сотрудниками-людьми. Роботам поручены такие процедуры, как: сверка взаиморасчетов с контрагентами, выгрузка документов из электронного архива, то есть запрос и получение документов, хранящихся в базах данных. Кроме того, они выполняют маршрутизацию документов и контроль их отображения в SAP. Также на них возложены функции по сверке с ИФНС по НДФЛ и регистрации банковских счетов сотрудников в SAP HR.

Для каждого робота сформирован свой набор программ и информационных систем. Например, робот, который занимается маршрутизацией документов электронного архива, использует веб-приложение электронного архива, MS Excel, систему ServiceDesk, финансовый модуль системы ERP и почту для отправки отчета руководителю.

Объем годового документооборота осуществляемого роботами составляет около 5 млн документов, а сверка документов с 5 тыс.контрагентов происходит без участия людей.

Проект роботизации Х5 получил премию «Лучший общий центр обслуживания (ОЦО) 2018», обогнав таких серьезных конкурентов как «Гринатом» и «Северсталь». Идея создания проекта родилась в ноябре 2016 года. Год ушел на подготовку проекта. Сама роботизация стартовала в ноябре 2017 года, и уже через 2 месяца был запущен первый робот.