«Ночной бухгалтер». Вместо мигрантов поработают пожилые россияне. Сбер + Тинькофф

Много рабочих рук освободится после пенсионной реформы, с этим даже в Минтруде не спорят. Что нас всех ждет после повышения пенсионного возраста, на пальцах объяснили экономисты. Тинькофф и Сбербанк идут на беспрецедентный проект. Главное за сегодня.

Про последствия пенсионной реформы

📉Экономисты уже все посчитали.

Смотрите графики про то, что будет с экономикой, безработицей и нашими доходами после повышения пенсионного возраста.

🚧 Та-дам: поразительное предложение от замглавы Минтруда Андрея Пудова. Мигранты больше не нужны. Их рабочие места займут предпенсионеры.

Раньше нехватка рабочих мест решалась привлечением мигрантов. Вот проведут реформу, народу без работы останется много – и поработать на стройку позовут пожилых.

Ноу комментс.

Новый обзор нашей финансовой музы Александры Баязитовой: «Отъем пенсии продлевает жизнь. Уроки госпропаганды».

Про Тинькофф

💳 Клиенты Сбербанка и «Тинькофф банка» смогут переводить друг другу деньги по номеру мобильника.

Смелый союз.

Деньги с карты Сбербанка на карту Тинькофф Банка и наоборот можно будет перевести в приложениях просто по номеру телефона.

Всем клиентам этих банков сервис станет доступен до конца июля.

Сбербанк впервые пустит другой банк в свою систему карточных переводов.

«Сбербанк готов сотрудничать с другими банками и отраслями в части развития бизнеса переводов», – сообщили нам в пресс-службе Сбербанка.

😑 А вот у Владимира Турова и Олега Тинькова союз не задался.

«Тинькофф» отказал Турову в открытии расчетного счета.

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Про онлайн-кассы

👀 Бухгалтеры не знают, как глубоко будут копать налоговики, проверяя онлайн-чеки.

А вдруг ИФНС будет сравнивать онлайн-чеки с РСВ?

😡 Где должна быть установлена ККТ, если ИП осуществляет торговлю в двух местах?

Налоговики разъяснили: если у ИП два магазина, то и кассовых аппарата должно быть два.

Про другое важное

💰 ФНС пояснила, какие переводы между физлицами не облагаются НДФЛ;

🚒 Появятся новые обязательные требования по пожарной безопасности;

💪 Как бороться с налоговой с помощью «судебки»?

Ваша пятничная редакция