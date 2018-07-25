«Ночной бухгалтер». Для тех, кто запутался в поправках в 54-ФЗ

Разберемся с новыми правилами по онлайн-кассам. Узнаем, какой пенсии, цен на авиабилеты и ОСАГО ждать в будущем. В очередной раз удивимся перлам налоговиков. Картина дня в «НБ».

👓 Про пенсии

ПФР рассказал, какие пенсии будут у россиян в ближайшие годы.

Например, в 2021 году при прожиточном минимуме чуть больше 9 тысяч, пенсия будет 16 с половиной.

28 июля в Москве пройдет митинг против пенсионной реформы. Согласованный!

😭 Про 54-ФЗ

Налоговики создали методичку по оформлению кассовых чеков.

А наш автор – полезную статью: «Новые правила 54-ФЗ: «физик» рассчитывается с карты через отделение банка или клиент-банк».

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💡Про придирки налоговиков

📈 Про цены

🚗 На ОСАГО

Цену полиса будут высчитывать по-новому.

Введут новые коэффициенты.

На стоимость полиса будет влиять стиль вождения – нарушение правил, резкость торможения и перестроения, частота и длительность использования машины, скорость движения и др.

Откуда будут брать такую информацию?

🚀 На авиабилеты

Они станут дороже из-за роста цен на топливо.

На сколько и по каким направлениям?

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