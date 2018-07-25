«Ночной бухгалтер». Для тех, кто запутался в поправках в 54-ФЗ

Разберемся с новыми правилами по онлайн-кассам. Узнаем, какой пенсии, цен на авиабилеты и ОСАГО ждать в будущем. В очередной раз удивимся перлам налоговиков. Картина дня в «НБ».
👓 Про пенсии
ПФР рассказал, какие пенсии будут у россиян в ближайшие годы.
Например, в 2021 году при прожиточном минимуме чуть больше 9 тысяч, пенсия будет 16 с половиной.
28 июля в Москве пройдет митинг против пенсионной реформы. Согласованный!
😭 Про 54-ФЗ
Налоговики создали методичку по оформлению кассовых чеков.
А наш автор – полезную статью: «Новые правила 54-ФЗ: «физик» рассчитывается с карты через отделение банка или клиент-банк».
Главное по всем поправкам мы отправляем в бухгалтерских уведомлениях.
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💡Про придирки налоговиков
- К НДС: подборка перлов налоговиков.
- К ИП на упрощенке, которому переданы полномочия директора.
- К связи с однодневкам. Борьба с обналом: как очистить экономику и разорить бизнес.
📈 Про цены
🚗 На ОСАГО
Цену полиса будут высчитывать по-новому.
Введут новые коэффициенты.
На стоимость полиса будет влиять стиль вождения – нарушение правил, резкость торможения и перестроения, частота и длительность использования машины, скорость движения и др.
Откуда будут брать такую информацию?
🚀 На авиабилеты
Они станут дороже из-за роста цен на топливо.
На сколько и по каким направлениям?
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