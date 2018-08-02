«Ночной бухгалтер». Что случилось с сервисами ФНС? Проблемы в нескольких. Новое издевательство от ФНС

Цифровизация у налоговиков явно хромает. Пошли проблемы с ЛК юрлиц. А вместо нормального сервиса ФНС закинула в сеть закодированные реестры — пользуйтесь! Компаниям, в которых есть корпоративные авто, придется изменять документы. Приставы изощряются, собирая налоговые долги. Главное за сегодня.

Проблемы с ЛК

Сегодня посыпались сообщения, что юрлица не могут войти в Личный кабинет на сайте ФНС.

Технический сбой?

Отказы в приеме деклараций

На своем канале в Яндекс.Дзен (подписывайтесь, там самое интересное) мы недавно рассказывали: у налоговых инспекций не все в порядке с программным обеспечением, сверяющим данные счетов-фактур.

Из-за этого еще больше компаний получили отказы в приеме отчетности.

Непонятные файлы вместо крутой системы проверки контрагентов

Накануне все ожидали открытия долгожданного «Прозрачного бизнеса», а получили лишь выгрузку в архивированном виде.

По приказу № ММВ-7-14/729@ налоговики обязаны 1 августа опубликовать сведения о ССЧ, спецрежимах и консолидированных группах.

Обязанность выполнили, но в этих файлах ничего непонятно.

Загружаем архив в 100 МБ. Ждем. Открывается нечто:

Надежда еще есть. Открываем одну из страниц в перечне. И получаем:

Выглядит как плевок в сторону налогоплательщиков. Особенно с учетом того, что на своем сайте налоговики торжественно написали: «Размещение указанной информации поможет налогоплательщикам выбирать надёжных партнёров для успешной деятельности».

Ага-ага.

Представим, что «Прозрачный бизнес» когда-то заработает нормально. И тогда поможет ли он налоговикам побороть «серый» бизнес?

Еще из удивительного

— Налоговые долги собирают новыми методами.

Как работают в регионах.

— Сбербанк меряет наличность поездами.

70 тысяч тонн налички ежегодно.

— Росстат утвердил двадцать новых форм.

Почему так мало?

— Придется ли корпоративным авто вашей компании делать ежедневный техосмотр?

Речь не только о транспортных компаниях. А обо всех. С декабря очень важные изменения.

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