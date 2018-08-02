«Ночной бухгалтер». Что случилось с сервисами ФНС? Проблемы в нескольких. Новое издевательство от ФНС

Цифровизация у налоговиков явно хромает. Пошли проблемы с ЛК юрлиц. А вместо нормального сервиса ФНС закинула в сеть закодированные реестры — пользуйтесь! Компаниям, в которых есть корпоративные авто, придется изменять документы. Приставы изощряются, собирая налоговые долги. Главное за сегодня.
Проблемы с ЛК
Сегодня посыпались сообщения, что юрлица не могут войти в Личный кабинет на сайте ФНС.
Технический сбой?
Отказы в приеме деклараций
На своем канале в Яндекс.Дзен (подписывайтесь, там самое интересное) мы недавно рассказывали: у налоговых инспекций не все в порядке с программным обеспечением, сверяющим данные счетов-фактур.
Из-за этого еще больше компаний получили отказы в приеме отчетности.
Непонятные файлы вместо крутой системы проверки контрагентов
Накануне все ожидали открытия долгожданного «Прозрачного бизнеса», а получили лишь выгрузку в архивированном виде.
По приказу № ММВ-7-14/729@ налоговики обязаны 1 августа опубликовать сведения о ССЧ, спецрежимах и консолидированных группах.
Обязанность выполнили, но в этих файлах ничего непонятно.
Загружаем архив в 100 МБ. Ждем. Открывается нечто:
Надежда еще есть. Открываем одну из страниц в перечне. И получаем:
Выглядит как плевок в сторону налогоплательщиков. Особенно с учетом того, что на своем сайте налоговики торжественно написали: «Размещение указанной информации поможет налогоплательщикам выбирать надёжных партнёров для успешной деятельности».
Ага-ага.
Представим, что «Прозрачный бизнес» когда-то заработает нормально. И тогда поможет ли он налоговикам побороть «серый» бизнес?
Еще из удивительного
— Налоговые долги собирают новыми методами.
Как работают в регионах.
— Сбербанк меряет наличность поездами.
70 тысяч тонн налички ежегодно.
— Росстат утвердил двадцать новых форм.
Почему так мало?
— Придется ли корпоративным авто вашей компании делать ежедневный техосмотр?
Речь не только о транспортных компаниях. А обо всех. С декабря очень важные изменения.
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