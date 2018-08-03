«Ночной бухгалтер». Кому Правительство скажет копить на пенсию самостоятельно. ПФР уже взрывают

«НБ» сегодня про планы по пенсиям, народное недовольство, статотчетность, законные методы обналички и новый виток в тотальном контроле ФНС над «физиками».

Сами, все сами

На нашем канале в Яндекс.Дзен рассказали про планы властей.

Недавно всех поразило высказывание министра финансов, который считает, что россияне должны сами позаботиться о достойной пенсии.

Теперь разговоры стали более конкретными. Правительство может освободить самозанятых от отчислений в ПФР.

Самозанятые должны принять на себя риски по обеспечению достойной старости.

Посмотрите, кого, кроме самозянятых, коснется новый спецрежим.

Бомбисты у дверей ПФР

Ночью вход в здание отделения ПФР по Калужской области взорвали.

Вот видео разгрома.

Между тем, федеральный ПФР предложили ликвидировать. А он против!

Статистические формы

Список статистической отчетности надо искать на новом сайте.

Привычный сайт не работает с августа.

Но зайти по новому адресу удается не через каждый браузер, поскольку у ресурса недействительный сертификат.

Ошибки в базе ФНС

Нормального сервиса «Прозрачный бизнес» еще нет (во что превратили крутую идею). Но даже то, что выложили инспекторы, уже вредит репутации компаний.

ФНС нашла в России две компании с 600 тысячами сотрудников.

Но это оказалось ошибкой.

Что еще

— Законные способы обналичивания.

Рассмотрим займы, получение наличных средств через ИП и физлиц, банковские карты, дивиденды. — Налоговая служба хочет контролировать сразу всех россиян. ФНС сможет загрузить в свою программу данные обо всех денежных операциях россиян, чтобы с ее помощью выявлять неплательщиков НДФЛ. Храните деньги на банковской карте и думаете они в безопасности? Разочаруем.

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