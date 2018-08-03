«Ночной бухгалтер». Кому Правительство скажет копить на пенсию самостоятельно. ПФР уже взрывают

«НБ» сегодня про планы по пенсиям, народное недовольство, статотчетность, законные методы обналички и новый виток в тотальном контроле ФНС над «физиками».
Сами, все сами
На нашем канале в Яндекс.Дзен рассказали про планы властей.
Недавно всех поразило высказывание министра финансов, который считает, что россияне должны сами позаботиться о достойной пенсии.
Теперь разговоры стали более конкретными. Правительство может освободить самозанятых от отчислений в ПФР.
Самозанятые должны принять на себя риски по обеспечению достойной старости.
Посмотрите, кого, кроме самозянятых, коснется новый спецрежим.
Бомбисты у дверей ПФР
Ночью вход в здание отделения ПФР по Калужской области взорвали.
Вот видео разгрома.
Между тем, федеральный ПФР предложили ликвидировать. А он против!
Статистические формы
Список статистической отчетности надо искать на новом сайте.
Привычный сайт не работает с августа.
Но зайти по новому адресу удается не через каждый браузер, поскольку у ресурса недействительный сертификат.
Ошибки в базе ФНС
Нормального сервиса «Прозрачный бизнес» еще нет (во что превратили крутую идею). Но даже то, что выложили инспекторы, уже вредит репутации компаний.
ФНС нашла в России две компании с 600 тысячами сотрудников.
Но это оказалось ошибкой.
Что еще
— Законные способы обналичивания.
Рассмотрим займы, получение наличных средств через ИП и физлиц, банковские карты, дивиденды.
— Налоговая служба хочет контролировать сразу всех россиян.
ФНС сможет загрузить в свою программу данные обо всех денежных операциях россиян, чтобы с ее помощью выявлять неплательщиков НДФЛ.
Разочаруем.
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