«Ночной бухгалтер». Что изменится для бухгалтеров осенью

Все уже пошутили про Шуфутинского и 3 сентября, нам тоже хочется.

Мы сегодня перевернули календарь, вспомнили про осенние поправки и разместили

📚 три серьезных обзора:

— Какие законы вступают в силу в сентябре 2018 года. Обзор от Госдумы;

— Много поправок в НК: что меняется осенью 2018;

— Все про поправки в 54-ФЗ и проблемы с блокировками в Сбербанке. Неделя на «Клерке»

😂 и один шуточный:

«Я календарь переверну» — а там бухгалтерский гороскоп на эту неделю.

А вообще, новостей на удивление мало. Вот что выбрали из самого интересного:

— Собственники предприятий будут нести ответственность за невыплату зарплаты. Может даже уголовную;

— Используете для банковских платежей новый гаджет? Банку это покажется подозрительным;

— При выплатах физлицам по договорам ГПХ применять ККТ не нужно;

— Бухгалтеры все чаще работают на выходных и в ночи.

А «на пообсуждать» сегодня вот этот материал:

Юрист и бухучет. Или «зачем козе баян».

Ваша поющая редакция