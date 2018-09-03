Клерк.Ру

Все про поправки в 54-ФЗ и проблемы с блокировками в Сбербанке. Неделя на «Клерке»

Читайте понятную и обстоятельную статью про новые правила в законе о ККТ. Работодатели зря думают, что увольнение по собственному желанию избавит их от претензий обиженных сотрудников. Сбербанк теряет карточки и вносит в черный список серьезные работающие компании. Главное за неделю на «Клерке».

Четыре темы недели

1. 54-ФЗ: новое понимание «расчетов».

Теперь в 54-ФЗ новое определение «расчетов», и теперь в него включены любые безналичные расчеты, а не только расчеты электронными средствами платежа. А также операции по зачету авансов, «товарные» займы и «бартер» в любой форме.

2. Увольнение по собственному желанию: в чем опасность для работодателя.

Многие уверены, что увольнение по собственному желанию является классическим бесконфликтным вариантом увольнения, в отличие от сокращения численности/штата, от ликвидации или «О, ужас!» — от увольнения по виновным основаниям. Они уверены и... ошибаются.

3. Как Сбербанк внес реальную компанию в черный список из-за трех платежей «физикам» по договорам ГПХ.

Адвокат поделился историей своего клиента, которого банк здорово «проконтролировал».

А еще в Сбербанке пропадают пластиковые карты клиентов.

4. Как ответить на требования налоговиков по вычетам НДС: примеры на разные ситуации.

Эксперт дает образцы ответов.

«Ночной бухгалтер»

За 27 августа: Онлайн-ККТ придется срочно перенастраивать. Налоговики продолжают шпионить в соцсетях;

За 28 августа: Заявление Путина про пенсионный возраст;

За 29 августа: Как смягчат пенсионную реформу. Главное из обращения Путина;

За 30 августа: Звонит бухгалтер – жди плохого. Что уже делают из-за обращения Путина;

За 31 августа: За что Сбербанк заносит в черный список. Предпенсионеры не нужны.

Семь главных новостей

  1. Налоговики придумали, как выявлять тех, кто не применяет ККТ;
  2. Путин предложил смягчить пенсионную реформу;
  3. В ИФНС лучше знают, какую зарплату вы должны платить своим сотрудникам;
  4. Какой штраф грозит работодателям за увольнение предпенсионеров;
  5. У налоговой появился новый повод для блокировки счетов;
  6. Работающих пенсионеров не будут лишать пенсии;

Бухпуши

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Пять важных статей

1

Резервы в бухгалтерском и налоговом учете: табличный справочник

2

По каким новым основаниям банки будут приостанавливать переводы

3

Как не давать налоговикам лишнее при камералке и «закрыть» ИП с долгами

4

Как индексировать зарплату без увеличения страховых взносов?

5

Куда пойти учиться главному бухгалтеру

Люди в поисках баланса

В рубрике «Люди в поисках баланса» на прошедшей неделе был позитивный гость — Александра Бурнович, главный бухгалтер нескольких микропредприятий из города Новороссийска и счастливая обладательница требования из ИФНС за неуплату 0,01 руб. пени, начисленной на 0,00 руб. налога. А еще у нее хобби — астрология, и она пишет гороскопы для «Клерка»:

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Блог компании НДФЛка

  1. Угощение на корпоративе: должен ли работодатель удержать НДФЛ;
  2. F.A.Q о налоговых вычетах: благотворительность;
  3. Рефинансирование ипотеки: не всегда можно получить налоговый вычет.
Блог Владимира Турова
  1. Три острые проблемы малого бизнеса: налоги, спрос и развитие;
  2. Еще одна «граната» в карман обнальщиков и их клиентов;
  3. Статья 93.2 НК РФ: фильтруйте информацию в работе с аудиторами.
Блог ИПБ
  1. Услуги нотариуса можно будет получить через интернет;
  3. На заблокированный счет можно получать средства для погашения недоимки.
Блог «Онлайн-кассы и Платформа ОФД»
  1. Миллиарды чеков и терабайты данных: системе ОФД в России 2 года.

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