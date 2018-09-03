Все про поправки в 54-ФЗ и проблемы с блокировками в Сбербанке. Неделя на «Клерке»

Читайте понятную и обстоятельную статью про новые правила в законе о ККТ. Работодатели зря думают, что увольнение по собственному желанию избавит их от претензий обиженных сотрудников. Сбербанк теряет карточки и вносит в черный список серьезные работающие компании. Главное за неделю на «Клерке».
Четыре темы недели
Теперь в 54-ФЗ новое определение «расчетов», и теперь в него включены любые безналичные расчеты, а не только расчеты электронными средствами платежа. А также операции по зачету авансов, «товарные» займы и «бартер» в любой форме.
2. Увольнение по собственному желанию: в чем опасность для работодателя.
Многие уверены, что увольнение по собственному желанию является классическим бесконфликтным вариантом увольнения, в отличие от сокращения численности/штата, от ликвидации или «О, ужас!» — от увольнения по виновным основаниям. Они уверены и... ошибаются.
3. Как Сбербанк внес реальную компанию в черный список из-за трех платежей «физикам» по договорам ГПХ.
Адвокат поделился историей своего клиента, которого банк здорово «проконтролировал».
А еще в Сбербанке пропадают пластиковые карты клиентов.
4. Как ответить на требования налоговиков по вычетам НДС: примеры на разные ситуации.
Эксперт дает образцы ответов.
«Ночной бухгалтер»
За 27 августа: Онлайн-ККТ придется срочно перенастраивать. Налоговики продолжают шпионить в соцсетях;
За 28 августа: Заявление Путина про пенсионный возраст;
За 29 августа: Как смягчат пенсионную реформу. Главное из обращения Путина;
За 30 августа: Звонит бухгалтер – жди плохого. Что уже делают из-за обращения Путина;
За 31 августа: За что Сбербанк заносит в черный список. Предпенсионеры не нужны.
Семь главных новостей
- Налоговики придумали, как выявлять тех, кто не применяет ККТ;
- Путин предложил смягчить пенсионную реформу;
- В ИФНС лучше знают, какую зарплату вы должны платить своим сотрудникам;
- Какой штраф грозит работодателям за увольнение предпенсионеров;
- У налоговой появился новый повод для блокировки счетов;
- Работающих пенсионеров не будут лишать пенсии;
Бухпуши
Два раза в день обещаем ненавязчиво уведомлять вас о самых классных материалах.
Подписывайтесь по ссылке ниже:
Пять важных статей
1
Резервы в бухгалтерском и налоговом учете: табличный справочник
2
По каким новым основаниям банки будут приостанавливать переводы
3
Как не давать налоговикам лишнее при камералке и «закрыть» ИП с долгами
4
Как индексировать зарплату без увеличения страховых взносов?
5
Куда пойти учиться главному бухгалтеру
Люди в поисках баланса
В рубрике «Люди в поисках баланса» на прошедшей неделе был позитивный гость — Александра Бурнович, главный бухгалтер нескольких микропредприятий из города Новороссийска и счастливая обладательница требования из ИФНС за неуплату 0,01 руб. пени, начисленной на 0,00 руб. налога. А еще у нее хобби — астрология, и она пишет гороскопы для «Клерка»:
Что обсуждают в блогах компаний
Подпишитесь на бухгалтерские блоги в этом списке.
Блог компании НДФЛка
Блог Владимира Турова
Блог ИПБ
Блог «Онлайн-кассы и Платформа ОФД»
Что обсуждают бухгалтеры:
- Блокировка банком Тинькофф счетов по 115-ФЗ: следование букве закона или шантаж?
- «Клерк» ищет бухгалтерам новую работу;
- Когда кассир не дружит с математикой…
- ПФР начнет слежку за трудовыми договорами;
- ПФР не будет продавать свои шикарные офисы.
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто прокомментирует этот материал!