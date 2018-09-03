Все про поправки в 54-ФЗ и проблемы с блокировками в Сбербанке. Неделя на «Клерке»

Читайте понятную и обстоятельную статью про новые правила в законе о ККТ. Работодатели зря думают, что увольнение по собственному желанию избавит их от претензий обиженных сотрудников. Сбербанк теряет карточки и вносит в черный список серьезные работающие компании. Главное за неделю на «Клерке».

Четыре темы недели

Теперь в 54-ФЗ новое определение «расчетов», и теперь в него включены любые безналичные расчеты, а не только расчеты электронными средствами платежа. А также операции по зачету авансов, «товарные» займы и «бартер» в любой форме.

Многие уверены, что увольнение по собственному желанию является классическим бесконфликтным вариантом увольнения, в отличие от сокращения численности/штата, от ликвидации или «О, ужас!» — от увольнения по виновным основаниям. Они уверены и... ошибаются.

Адвокат поделился историей своего клиента, которого банк здорово «проконтролировал».

А еще в Сбербанке пропадают пластиковые карты клиентов.

Эксперт дает образцы ответов.

«Ночной бухгалтер»

За 27 августа: Онлайн-ККТ придется срочно перенастраивать. Налоговики продолжают шпионить в соцсетях;

За 28 августа: Заявление Путина про пенсионный возраст;

За 29 августа: Как смягчат пенсионную реформу. Главное из обращения Путина;

За 30 августа: Звонит бухгалтер – жди плохого. Что уже делают из-за обращения Путина;

За 31 августа: За что Сбербанк заносит в черный список. Предпенсионеры не нужны.

Семь главных новостей

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Люди в поисках баланса В рубрике «Люди в поисках баланса» на прошедшей неделе был позитивный гость — Александра Бурнович, главный бухгалтер нескольких микропредприятий из города Новороссийска и счастливая обладательница требования из ИФНС за неуплату 0,01 руб. пени, начисленной на 0,00 руб. налога. А еще у нее хобби — астрология, и она пишет гороскопы для «Клерка»: «Кусочки резины спасли компанию от налоговых доначислений».

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