«Ночной бухгалтер». Запрет доллара и сожжение документов на даче бухгалтера

Картина дня в «НБ»: о новых санкциях, опыте коллег и кадровых вопросах.
Новость дня
Все говорят о новых «адских санкциях» США (эпитет их разработчиков).
Не исключено, что российским банкам запретят использовать американский доллар.
Но наши думают, как защитить россиян.
Советы бухгалтеров дня
Коллеги говорили про то:
- как заставить контрагентов правильно прописывать НДС в платежках;
- какие вопросы задают следователи главбуху, если его работодатель задерживает сотрудникам зарплату;
- и можно ли сжигать старые документы фирмы на даче бухгалтера.
Читайте, что советуют коллеги.
Про Дуэльный кодекс вы уже, наверное, слышали.
Если нет — подивитесь. И это не шутка: чиновников можно будет вызывать на дуэль.
Материалы дня для кадровиков
— Работнику может не понравиться текст трудового договора.
И пока не договоритесь, настаивать на его подписании не можете.
— Законопроект об уголовной ответственности за увольнение работников «предпенсионного» возраста прошел первое чтение.
Ну, тут в оперативности депутатов мы не сомневались.
— Пройти бесплатный медосмотр за счет чужой организации?
— Передача дел при увольнении.
Как составить приказ?
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