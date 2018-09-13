«Ночной бухгалтер». Запрет доллара и сожжение документов на даче бухгалтера

Натали Б Автор - молодец.А банки - жлобы!50000 на 200000 кредит - это верх наглости! Самые жадные банки России

Василек70 ale96433132, Вы писали:Карточки сейчас блокируют по куче причин!У меня все везде лайкают и что-то... 1018 человек задержаны на акциях протеста против повышении пенсионного возраста

now18 Василек70, Вы писали:Я была на митинге КПРФ 2 сентября.И хоть митинг был по теме пенсионной рефор... 1018 человек задержаны на акциях протеста против повышении пенсионного возраста

y.ponomarev 13 000 в год? Или в месяц?Даже если в месяц, 1000 руб на мусор... Плата за вывоз мусора может вырасти в десятки раз

sv777 ПФ выпишет штраф за не сданный СЗВ-М по ст.17 27-ФЗ- 500 руб и на руководителя по ст15.33.2... Стоит ли «бросать» фирму, если она стала не нужна?

Над.К По предыдущим отчетам плюс по данным из ЕГРЮЛ и будут выписывать штрафы за СЗВ-М на одного учреди... Стоит ли «бросать» фирму, если она стала не нужна?

ananasik-s Некоторые источники пишут о новом обязательном с 1 октября отчете на эту тему. Основываются на пи... Роструд передал в службу занятости списки компаний с сотрудниками предпенсионного возраста

id159345999 А я вообще не могу понять, почему за экономические преступления сажают? Почему нельзя ограничится... Сидящим в российских тюрьмах бизнесменам выделят отдельные блоки

Wern "Экономических" вообще не обязательно держать в тюрьме. За экономические преступления должны быть... Сидящим в российских тюрьмах бизнесменам выделят отдельные блоки

Над.К Буду благодарна, если объясните по пунктам. Ну а что тут объяснять, если судя по всему для... Сидящим в российских тюрьмах бизнесменам выделят отдельные блоки

id159345999 Я не ропщу, просто нужно себе честно признаться, что есть овцы, а есть волки. А люди руководствую... Сидящим в российских тюрьмах бизнесменам выделят отдельные блоки

z_osen учет микротравм? с ума сошли. и еще обследовать до и после работы, когда появились?вечно офи... Минтруд предлагает переписать целый раздел в Трудовом кодексе

natalisa52 Всё жизнь, даже при царизме политические и уголовных держали отдельно, потому что вме... Сидящим в российских тюрьмах бизнесменам выделят отдельные блоки