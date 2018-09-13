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«Ночной бухгалтер». Запрет доллара и сожжение документов на даче бухгалтера

Картина дня в «НБ»: о новых санкциях, опыте коллег и кадровых вопросах.

Новость дня

Все говорят о новых «адских санкциях» США (эпитет их разработчиков).

Не исключено, что российским банкам запретят использовать американский доллар.

Но наши думают, как защитить россиян.

Советы бухгалтеров дня

Коллеги говорили про то:

  • как заставить контрагентов правильно прописывать НДС в платежках;
  • какие вопросы задают следователи главбуху, если его работодатель задерживает сотрудникам зарплату;
  • и можно ли сжигать старые документы фирмы на даче бухгалтера.

Читайте, что советуют коллеги.

Про Дуэльный кодекс вы уже, наверное, слышали.

Если нет — подивитесь. И это не шутка: чиновников можно будет вызывать на дуэль.

Материалы дня для кадровиков

— Работнику может не понравиться текст трудового договора.

И пока не договоритесь, настаивать на его подписании не можете.

— Законопроект об уголовной ответственности за увольнение работников «предпенсионного» возраста прошел первое чтение.

Ну, тут в оперативности депутатов мы не сомневались.

— Пройти бесплатный медосмотр за счет чужой организации?

Есть способ.

— Передача дел при увольнении.

Как составить приказ?

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