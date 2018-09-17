«Ночной бухгалтер». Издевательства налоговиков при смене юрадреса, алименты вместо пенсии и прошедшее лето

Госслужащие в ИФНС пренебрегают нормами закона, и смеются над налогоплательщиками, робко пытающимися добиться справедливости. Вместо пенсии от государства требуйте алименты от своих детей. Главное за сегодня.

Фирма без адреса

Борьба налоговиков с недостоверными адресами юрлиц переходит все границы. Сотрудники ИФНС откровенно смеются над наивными налогоплательщиками, которые надеются на торжество закона.

«Какой такой закон? Как я захочу, так и будет!», - примерно так отвечает руководство столичной налоговой инспекции.

Можно жаловаться хоть Президенту, ваша жалоба пройдет по бюрократическому кругу, который в итоге замкнется.

Читайте сегодня историю бизнесмена, который тщетно пытается зарегистрироваться по вполне реальному адресу.

Кстати, случай это далеко не первый и увы, не последний.

Кому-то с помощью бизнес-омбудсмена удается заставить московских налоговиков прозреть и наконец рассмотреть дверь офиса, и даже приоткрыть ее и увидеть не пустоту, а мебель, технику и сотрудников налогоплательщика.

А налоговики Тюменской области выпустили инструкцию, как «настучать» на соседей по бизнес-центру, которые отсутствуют по юрдаресу.

Алименты вместо пенсии

Государство отказалось содержать 55/60-летних «недопенсионеров», повысив пенсионный возраст. На кого бы переложить эту обязанность? Выход найден. Достигнув предпенсионного возраста, можно будет требовать алименты со своих детей. В Госдуму внесен соответствующий законопроект.

Таким образом, вопрос материального благополучия предпенсионеров решен без участия бюджетных средств. Дети будут содержать своих родителей, которым государство отказало в пенсии. А работодатели будут держать их на работе под угрозой уголовки.

Ставка ЦБ

С сегодняшнего дня поменялась ключевая ставка ЦБ. Она повысилась с 7,25% до 7,5%.

Читайте, как это повлияет на работу бухгалтера, при каких расчетах необходимо ориентироваться на новую ставку.

Лето прошло

Помните, в школьные годы в сентябре вы писали сочинение на тему «Как я провел лето»?

Бухгалтеры – не школьники, и о длинном летнем отдыхе могут только мечтать. Но кому-то все-таки удалось побывать в отпуске этим летом. Есть среди нас такие счастливчики?

Сочинение писать не просим. Организовали быстрый опрос. Голосовать можно ЗДЕСЬ.

Торты

Тема преследования налоговиками домашних кондитеров вызвала неподдельный интерес наших читателей – несколько тысяч просмотров и сотни комментариев, авторы которых так и не пришли к единому мнению.

Сегодня подбили итоги опроса на эту тему. Большинство наших читателей (63%) считают, что борьба налоговиков с кондитерами – это ненормально.

Ваша имеющая достоверный юрадрес редакция