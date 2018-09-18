«Ночной бухгалтер». Хорошая новость для тех, кто попал в черные списки банков

Над.К Какое отношение это имеет к визе руководителя? Прямое. Потому что руководитель може... Все о резолюции на заявлении об увольнении

sv777 После вступления в силу Федерального закона № 271-ФЗ за капитальный ремонт... Из платёжек ЖКХ предлагают убрать взносы на капремонт

НатальяС За это время работник может передумать увольняться Какое отношение это имеет к визе руково... Все о резолюции на заявлении об увольнении

Над.К НатальяС, между составлением приказа и подачей заявления может пройти две недели. За это вре... Все о резолюции на заявлении об увольнении

НатальяС потому что руководство завтра может сказать, что ничего подобного не говорило. Если руковод... Все о резолюции на заявлении об увольнении

НатальяС У нас огромное количество фирм в 10, а то и в 50 человек, где руководитель вообще ничего писать с... Все о резолюции на заявлении об увольнении

НатальяС В законе Краснодарского края нашла: 2. Обязанность по уплате взносов на капитальный ремонт возник... Из платёжек ЖКХ предлагают убрать взносы на капремонт

sv777 У нас в Саратове региональным законом принято, что все дома, даже новостройки платят капремонт.Уз... Из платёжек ЖКХ предлагают убрать взносы на капремонт

Над.К VikaV2193, да не бывает такого не то что в крупных компаниях, но даже в средних. Не ходят кадрови... Все о резолюции на заявлении об увольнении

TatyanaMonetova Интересно, а у Гисметео они не спрашивают, почему в прошлом году снег был белее чем в этом?Иногда... Бухгалтеры не признаются налоговикам в своих ошибках

бух2007 В поручении для ПФР указывать налоговый период "текущие платежи 2018 года", или "3 квартал"? До э... Фиксированные взносы ИП-2018: новый расчет, КБК, сроки

НатальяС В управляющей компании сказали, что ничего не знают. Я подумала, что из-за того, что дому меньше ... Из платёжек ЖКХ предлагают убрать взносы на капремонт

Над.К Руководитель подписывает приказ на увольнение, Для того, чтобы составить приказ, нужно вол... Все о резолюции на заявлении об увольнении

VikaV2193 Иначе как вы потом докажете, что решение было в принципе? Если руководитель поставил подпис... Все о резолюции на заявлении об увольнении

НатальяС Руководитель подписывает приказ на увольнение, соглашение о расторжении трудового договора и т.п.... Все о резолюции на заявлении об увольнении

Katerina6767 Здравствуйте! УСН Доходы, без сотрудников. Хочу полностью уменьшить в 3 квартале налог 6% на стра... Фиксированные взносы ИП-2018: новый расчет, КБК, сроки

ВаляЧел Пришла на собеседование. У нас в городе обычный режим работы с 8 или с 9. Здесь было с 10 и до 19... Что хотят работодатели от главбухов: истории странных собеседований

Альтернатива KateK, справка о снятии с учета, в электронном виде передает ПФ в НИ. А снимает ПФ с учета только... Стоит ли «бросать» фирму, если она стала не нужна?

sv777 НатальяС, Вы писали:И куда идти, если не приходят В свою управляющую компанию, ТСЖ, ЖСК Из платёжек ЖКХ предлагают убрать взносы на капремонт

Над.К А что, руководитель не может устно секретарю или кадровику своё решение сказать по заявлению? &nb... Все о резолюции на заявлении об увольнении

Ibrisami по телефону "ой, да че там, объем небольшой", а по факту оказывалось, что работы там в разы больш... Что хотят работодатели от главбухов: истории странных собеседований

НатальяС ГОСТ от 03.03.2003 № 65-стПишут, что он утратил силу. А что, руководитель не может ус... Все о резолюции на заявлении об увольнении