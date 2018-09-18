«Ночной бухгалтер». Хорошая новость для тех, кто попал в черные списки банков

Все на борьбу с отмыванием доходов и финансированием терроризма! К этому призывают не только Росфинмониторинг и ЦБ, но даже ФНС. Вот такая картина дня в «НБ».
Наша новая рубрика на сайтеМатериалов по борьбе с отмыванием и финансированием стало настолько много, что редакция Клерка решила выделить их в отдельную рубрику «Противодействие отмыванию доходов (115-ФЗ)». Вся жизнь – борьба!
Бизнес обязан искать террористов. Вероятно, больше некомуФНС напомнила о письме Росфинмониторинга, обязывающим бухгалтерские и юридические компании заводить личные кабинеты и проверять клиентов на причастность к подозрительным финансовым операциям и терроризму.
Эквайринг: нужен или нет?
Посчитали, что если у вас нет эквайринга, вы автоматом проигрываете конкурентам. У вас больше очередей: на прием нала кассир тратит где-то в 1,5 раза больше времени, и меньше оборот (по разным данным с эквайрингом он выше на 20-40%). Хотя кто-то их читателей считает что 2% комиссии банку это много. Написали про это подробную картотеку. Обязательно почитайте.
Как в России отмывают преступные доходы и как с этим борется государствоВы не знаете, как отмывают преступные доходы? Прочтите эту статью и будете знать. Но не стоит этим заниматься, вас все равно поймают - государство бдит!
Хорошая новость для тех, кто попал под каток борьбы с отмыванием и попал в черные списки банковБанки должны информировать клиентов о причинах отказа в открытии счета. Центробанк распорядился.
Это тоже о борьбе, но в суде и с ФССВерховный суд решил, когда можно опоздать с подтверждением основного вида деятельности в ФСС, не получив при этом максимальный тариф взносов.
Поиск работы главбухом - это тоже борьбаСемь историй о странных собеседований с потенциальными работодателями. У вас есть своя история? Поделитесь с нами.
Ваша борющаяся изо всех сил редакция.
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто прокомментирует этот материал!