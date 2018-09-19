Как ИП на УСН считать 1%-ный фиксированный взнос и почему нельзя учитывать расходы

Минфин выпустил письмо № 03-15-05/63068 от 04.09.2018, в котором разъяснил предпринимателям — «упрощенцам», как им считать фиксированные взносы в случае, если доход превышает 300 тыс. рублей.

Фиксированные взносы

Согласно пункту 1 статьи 419 НК индивидуальные предприниматели являются плательщиками страховых взносов.

Положениями подпункта 1 пункта 1 статьи 430 НК установлен дифференцированный подход к определению размера страховых взносов на ОПС за себя для ИП исходя из их дохода, который заключается в следующем:

— в случае, если величина дохода ИП за расчетный период не превышает 300 000 рублей, — в фиксированном размере 26 545 рублей за расчетный период 2018 года;

— в случае, если величина дохода ИП за расчетный период превышает 300 000 рублей, — в фиксированном размере 26 545 рублей за расчетный период 2018 года плюс 1% суммы дохода ИП, превышающего 300 000 рублей за расчетный период.

При этом размер страховых взносов на ОПС за расчетный период не может быть более восьмикратного фиксированного размера страховых взносов (в частности, за расчетный период 2018 года — не более 212 360 рублей).

Учитывая изложенное, если доход ИП в расчетном периоде превышает 300 000 руб., то такой ИП, помимо фиксированного размера страховых взносов, доплачивает на свое пенсионное страхование 1% с суммы дохода, превышающего 300 000 руб., но до установленной предельной величины.

ИП на УСН. Как считать взносы?

Согласно подпункту 3 пункта 9 статьи 430 НК для плательщиков, применяющих УСН, доход учитывается в соответствии со статьей 346.15 НК.

Следовательно, для целей определения размера НК кодекса, которыми установлен только порядок определения дохода такими индивидуальными предпринимателями.

При этом упомянутые положения статьи 430 НК не предполагают для таких плательщиков, применяющих УСН, уменьшения исчисленного в вышеуказанном порядке дохода на суммы произведенных ими расходов.

Таким образом, в целях определения размера страхового взноса по обязательному пенсионному страхованию за соответствующий расчетный период для ИП на УСН, как производящих, так и не производящих выплаты и иные вознаграждения физлицам, величиной дохода является сумма фактически полученного ими дохода от осуществления предпринимательской деятельности за этот расчетный период.

Расходы, предусмотренные статьей 346.16 НК, в этом случае не учитываются.

Необходимо отметить, что положения подпункта 1 пункта 1 и подпункта 3 пункта 9 статьи 430 НК об определении размера страховых взносов на ОПС для ИП на УСН исходя из его дохода не увязываются с определением таким индивидуальным предпринимателем выбранного им объекта налогообложения при применении УСН в соответствии со статьей 346.14 НК.

При этом Налоговым кодексом вычет сумм расходов при определении размера страховых взносов на ОПС за соответствующий расчетный период предусмотрен только в отношении тех ИП, которые уплачивают НДФЛ. Норм, распространяющих данный подход на иных плательщиков на других налоговых режимах, Налоговый кодекс не содержит.

Для изменения действующего подхода по определению величины страховых взносов для ИП на УСН необходимо внесение изменений в Налоговый кодекс, сообщает Минфин.

А как же Постановление КС?

Что касается постановления Конституционного Суда РФ от 30.11.2016 № 27-П, в котором суд признал, что для определения размера страховых взносов на ОПС, подлежащих уплате ИП на ОСНО, его доход подлежит уменьшению на величину фактически произведенных им и документально подтвержденных расходов, непосредственно связанных с извлечением дохода, то, что, соответственно, нашло отражение в редакции подпункта 1 пункта 9 статьи 430 НК об определении величины дохода для целей уплаты страховых взносов ИП на ОСНО, вступившей в силу с 1 января 2017 года. https://www.klerk.ru/doc/454579/

Следовательно, порядки определения доходов в целях уплаты страховых взносов ИП на УСН, и ИП на ОСНО, не тождественны, так как Налоговый кодекс прямо указывает индивидуальному предпринимателю, применяющему УСН, на необходимость определения доходов только в соответствии со статьей 346.15 НК.

Другие доводы тоже отвергаются

Напомним, аналогичные разъяснения Минфина уже давал в письме от 12.02.2018 № 03-15-07/8369 . В своем обращении налогоплательщик отметил, что оно вступает в противоречие с постановлением КС РФ от 30.11.2016 № 27-П . А вот и нет, ответил Минфин. Это письмо основано исключительно на положениях НК, не рассмотренных в постановлении КС РФ.

Кроме того, изложенные в определении Верховного Суда РФ от 18.04.2017 № 304-КГ16-16937 выводы о том, что принцип определения объекта налогообложения плательщиками НДФЛ аналогичен принципу определения объекта налогообложения для плательщиков, применяющих УСН с объектом налогообложения «доходы, уменьшенные на величину расходов», применимы в конкретном, рассматриваемом судом случае, на что и указывает сам суд.

При этом упомянутое определение Верховного Суда РФ принято в отношении исчисления и уплаты страховых взносов в фонды, которые регулировались Федеральным законом от 24.07.2009 № 212-ФЗ, действовавшим до 1 января 2017 года.

Отметим, что вышеуказанную позицию Минфина поддержал Верховный Суд РФ в своем решении от 08.06.2018 № АКПИ18-273.

Индивидуальный предприниматель пытался признать письмо Минфина от 12.02.2018 № 03-15-07/8369, разъясняющее порядок расчета взносов для ИП на УСН, недействующим. Свое требование он мотивировал тем, что Письмо нарушает его права и законные интересы как ИП, поскольку, руководствуясь оспариваемым письмом, налоговые органы игнорируют его расходы как предпринимателя при исчислении взносов, тем самым незаконно принуждают к оплате взносов в большем размере. По его мнению, Письмо носит дискриминационный характер по отношению к ИП на УСН, поскольку ИП на ОСНО имеют право на вычет расходов при уплате взносов, тогда как первые лишены такого права.

Однако Верховный суд в удовлетворении иска ИП отказал. Предприниматели надеялись на апелляцию, однако 11.09.2018 решение Верховного суда было оставлено без изменения.