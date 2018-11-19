«Ночной бухгалтер». Обнал – результат работы ФНС?

В разгуле обнала виновата сама ФНС? Разбираемся в АСК НДС-2, АСК НДС-3, АИС «Налог-3» и прочих холодящих душу аббревиатурах. Главное за сегодня.

Какая связь между работой налоговиков и тем, что творится в стране с обналом?

Эксперт считает: «Если бы в стране налоговые органы работали нормально, то хождения „черного нала“ в стране не было».

Читайте скандальный материал «Налоговая в РФ — это основной продавец незаконно закрытого НДС».

Мне оттуда особенно запомнилось вот это: «Номинальных директоров под будущие ОООшки завозят автобусами. Приезжает автобус в деревню. Сажают туда сразу 10-20 местных жителей и везут к нотариусу, на оформление. Потом на хату, там они ждут. Потом в банки, счета открывать».

Про системы контроля налоговиков

Все запутались, есть ли АСК НДС-3 или нет. Прошла информация, что в Москве запустили. Но в бухгалтерском чате говорят, что от этой системы вообще решили отказаться и все улучшения допилят на базе АСК НДС-2. Вот где правда, брат?

Кстати, не путайте АСК НДС-2 и АИС «Налог-3». Система контроля за НДС — часть большой общефедеральной базы АИС «Налог-3». Посмотрите, как все это взаимодействует и к каким последствиям для налогоплательщиков приводит.

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Немного новостей

Главное:

— Пособия беременным и мамам с детьми в 2019 году увеличатся;

— ПФР обязывает работодателей передавать по ТКС документы для оформления пенсий сотрудникам;

— Колбаса подорожает на треть из-за введения акцизов;

— Удивительная новость! Удержания из зарплаты сотрудников по их заявлениям — незаконны.

Ваша в ожидании нормального снега редакция