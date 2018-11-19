Клерк.Ру

По полочкам про самозанятых. Кого неожиданно оштрафуют за СОУТ. Как регионы возьмутся за налоги. Неделя на «Клерке»

Все (и понятно) про новый налог для самозанятых. Кого и на сколько оштрафуют за СОУТ в самом начале 19 года. Конвертные схемы региональные власти будут искать активнее. Главное за неделю на «Клерке».

Пять главных новостей

1. Бухотчетность обязали сдавать только в электронном виде;

2. Предпринимателям разрешат получать имущественные вычеты при продаже квартир и машин;

3. Какие банковские вклады россиян государство может забрать себе;

4. Книгу продаж поменяют;

5. Какие отрасли лидируют на рынке обналички: их назвал ЦБ.

Четыре темы недели

1. Законы про новому налогу для самозанятых приняты. Обзор новинки от «Клерка».

Кто сможет и не сможет применять новый режим, как считать доход, через какое приложение платить, как отказаться от спецрежима, какие документы нужны.

2. Стало известно, на сколько и кого будут штрафовать в 2019 из-за СОУТ.

У инспекторов особое мнение.

3. Как регионы увеличат свои доходы за счет нас: серые зарплаты, ставки налогов, платные парковки и дороги.

Волшебные подсказки от Минфина региональным властям.

4. «Альфа-банк» отказывается комментировать анонимные источники и почему «Клерк» все это уже достало.

Фееричное у нас получилось общение с «Альфой».

Причина вот: статья из Телеграм-канала «Как у „юриков“ воруют безнал».

Новый инструмент

В новом справочнике собрали сведения по имущественным налогам для организаций и физлиц по всем регионам:

Ставки и льготы по региональным и местным налогам.

Дзен для бухгалтеров

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1. Налоговые инспекции устраивают «смотрины» компаний;

2. Проверьте, нет ли вашего банка в новом списке испытывающих сложности;

4. Чиновницы оставляли себе подарки для ветеранов ВОВ;

5. Приставы как следователи: берегите права, если есть долги по налогам.

«Ночной бухгалтер»

За 12 ноября: Налоговиков призвали к ответственности за блокировку счетов;

За 13 ноября: На сколько заморозят ставку налога для самозанятых;

За 14 ноября: Как соберут налоги за сдачу квартир и с серых зарплат;

За 15 ноября: Важные новости по налогам: что решили сегодня в Думе;

За 16 ноября: Кто и когда выдаст вам электронный паспорт (плюс СНИЛС, ИНН и права). «Альфа», полегче!

Пять важных статей

1

Специальная оценка условий труда: ответы на самые частые вопросы

2

Подарок для бизнеса по налогу на прибыль от депутатов

3

Минимальная пенсия в 2019 году вырастет на 120 рублей. Но не для всех

4

Заемные средства: бухгалтерский и налоговый учет

5

Как отвечать на требования из налоговой и кого должен замещать главбух: что волнует коллег

Что обсуждают в блогах компаний

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Блог RosCo

  1. Осенние победоносные решения по страховым взносам;
  2. Высшие судьи высказались против дробления объектов основных средств.
Блог компании НДФЛка
  1. ФНС : что должно содержаться в документе, подтверждающем оплату обучения;
  2. F.A.Q о налоговых вычетах: вычет на лечение;
  3. Когда нельзя получить вычет при рефинансировании ипотеки.
Блог Владимира Турова
  1. Инспекция взыскала с директора 98 млн руб... спустя 5 лет;
  2. Статья 144.1 УК РФ: как не схлопотать за увольнение предпенсионера;
  3. Важно! Минюст отменил незаконное письмо ФНС.
Блог ИПБ России
  1. Главный бухгалтерский конгресс года начнется совсем скоро;
  2. Что такое единый налоговый платеж;
  3. Компания взыскала с ИФНС почти 2 млн. рублей.
Блог компании «Такснет»
  2. Новая рубрика «Диалог с экспертом»: Когда дают — надо брать! Часть 1;
  3. Какие штрафы увеличат в разы.

Люди в поисках баланса

Какие требования из налоговой обескураживают, почему учет — это полет фантазии и стоит ли самозанятым «сдаваться».

 

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