По полочкам про самозанятых. Кого неожиданно оштрафуют за СОУТ. Как регионы возьмутся за налоги. Неделя на «Клерке»

Все (и понятно) про новый налог для самозанятых. Кого и на сколько оштрафуют за СОУТ в самом начале 19 года. Конвертные схемы региональные власти будут искать активнее. Главное за неделю на «Клерке».
Пять главных новостей
1. Бухотчетность обязали сдавать только в электронном виде;
2. Предпринимателям разрешат получать имущественные вычеты при продаже квартир и машин;
3. Какие банковские вклады россиян государство может забрать себе;
5. Какие отрасли лидируют на рынке обналички: их назвал ЦБ.
Четыре темы недели
1. Законы про новому налогу для самозанятых приняты. Обзор новинки от «Клерка».
Кто сможет и не сможет применять новый режим, как считать доход, через какое приложение платить, как отказаться от спецрежима, какие документы нужны.
2. Стало известно, на сколько и кого будут штрафовать в 2019 из-за СОУТ.
У инспекторов особое мнение.
3. Как регионы увеличат свои доходы за счет нас: серые зарплаты, ставки налогов, платные парковки и дороги.
Волшебные подсказки от Минфина региональным властям.
4. «Альфа-банк» отказывается комментировать анонимные источники и почему «Клерк» все это уже достало.
Фееричное у нас получилось общение с «Альфой».
Причина вот: статья из Телеграм-канала «Как у „юриков“ воруют безнал».
Новый инструмент
В новом справочнике собрали сведения по имущественным налогам для организаций и физлиц по всем регионам:
Ставки и льготы по региональным и местным налогам.
Дзен для бухгалтеров
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1. Налоговые инспекции устраивают «смотрины» компаний;
2. Проверьте, нет ли вашего банка в новом списке испытывающих сложности;
4. Чиновницы оставляли себе подарки для ветеранов ВОВ;
5. Приставы как следователи: берегите права, если есть долги по налогам.
«Ночной бухгалтер»
За 12 ноября: Налоговиков призвали к ответственности за блокировку счетов;
За 13 ноября: На сколько заморозят ставку налога для самозанятых;
За 14 ноября: Как соберут налоги за сдачу квартир и с серых зарплат;
За 15 ноября: Важные новости по налогам: что решили сегодня в Думе;
За 16 ноября: Кто и когда выдаст вам электронный паспорт (плюс СНИЛС, ИНН и права). «Альфа», полегче!
Пять важных статей
1
Специальная оценка условий труда: ответы на самые частые вопросы
2
Подарок для бизнеса по налогу на прибыль от депутатов
3
Минимальная пенсия в 2019 году вырастет на 120 рублей. Но не для всех
4
Заемные средства: бухгалтерский и налоговый учет
5
Как отвечать на требования из налоговой и кого должен замещать главбух: что волнует коллег
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Люди в поисках баланса
Какие требования из налоговой обескураживают, почему учет — это полет фантазии и стоит ли самозанятым «сдаваться».