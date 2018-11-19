По полочкам про самозанятых. Кого неожиданно оштрафуют за СОУТ. Как регионы возьмутся за налоги. Неделя на «Клерке»

У инспекторов особое мнение.

Волшебные подсказки от Минфина региональным властям.

Фееричное у нас получилось общение с «Альфой».

Причина вот: статья из Телеграм-канала «Как у „юриков“ воруют безнал».

Новый инструмент

В новом справочнике собрали сведения по имущественным налогам для организаций и физлиц по всем регионам: Ставки и льготы по региональным и местным налогам.

Дзен для бухгалтеров

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1. Налоговые инспекции устраивают «смотрины» компаний;

2. Проверьте, нет ли вашего банка в новом списке испытывающих сложности;

4. Чиновницы оставляли себе подарки для ветеранов ВОВ;

5. Приставы как следователи: берегите права, если есть долги по налогам.

«Ночной бухгалтер»

За 12 ноября: Налоговиков призвали к ответственности за блокировку счетов;

За 13 ноября: На сколько заморозят ставку налога для самозанятых;

За 14 ноября: Как соберут налоги за сдачу квартир и с серых зарплат;

За 15 ноября: Важные новости по налогам: что решили сегодня в Думе;

За 16 ноября: Кто и когда выдаст вам электронный паспорт (плюс СНИЛС, ИНН и права). «Альфа», полегче!

Пять важных статей

1

Специальная оценка условий труда: ответы на самые частые вопросы

2

Подарок для бизнеса по налогу на прибыль от депутатов

3

Минимальная пенсия в 2019 году вырастет на 120 рублей. Но не для всех

4

Заемные средства: бухгалтерский и налоговый учет

5

Как отвечать на требования из налоговой и кого должен замещать главбух: что волнует коллег

Что обсуждают в блогах компаний

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Люди в поисках баланса

Какие требования из налоговой обескураживают, почему учет — это полет фантазии и стоит ли самозанятым «сдаваться».