«Ночной бухгалтер». ФНС раскрыла, как прижмет самозанятых. Осторожнее со всеми (!) банковскими картами

Дьявол в мелочах. «Клерк» это знает и скрупулезно мониторит все источники, где высказывается ФНС.

Всего одно предложение в разделе «Часто самозанятые вопросы» на сайте ФНС раскрыло планы налоговой.

И другое важное за сегодня.

Готовьте ваши денежки, в общем

Приложение «Мой налог», куда самозанятый «физик» будет вносить данные о доходах — это, конечно, современно. Цифровизация, открытость, стимулирование выхода из тени и все такое.

Но этого мало, решила налоговая. Есть же еще «мониторинг операций по всем банковским картам» (вот скрин ответа ФНС)!

К чему это может привести?

Если вы решили не ввязываться и оставаться официально неработающим, для вас тоже новость. Неработающих граждан предлагают обязать платить взносы и штрафовать за их неуплату.

А еще в регионах просят стучать на соседей, которые занимаются предпринимательской деятельностью без регистрации. Ходит, например, дядя Вася и чинит по району электрику. Срочно позвоните в администрацию!

Кому нужен бухучет?

Ответ «никому» не принимается.

Эксперт рассуждает о том, что бухучет для расчета большинства налогов не нужен. И если бухгалтер всерьез рассуждает о том, что бухучет ведется для налоговой — это повод, как минимум, насторожиться.

Колбасные войны продолжаются. Только стало известно, что колбаса подорожает на треть из-за нового акциза, как против него высказался Минздрав. Такая еда вредна, признают в министерстве. Но как оставить без нее народ, они тоже не представляют.

Полезные статьи

1. Про то, как защитить договор по налоговой части: «Налоговая оговорка в договоре: два способа возложить налоговую ответственность на контрагента».

2. Про то, какой банк выбрать ИП: «Снятие наличных со счета ИП: сравнение комиссий банков».

Ваша любящая вредную колбасу редакция