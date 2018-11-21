«Ночной бухгалтер». У вас нет предпенсионеров? Все равно отчитывайтесь

Да что там отчетность! Бог с ней. С Днем бухгалтера, дорогие.

У нас и редакция, в основном, из профессиональных бухгалтеров. Празднуем вместе с вами.

Вы лучшие. Потому что:

— оставаться бухгалтером в такое время — это подвиг;

— вы разбираетесь в том, к чему другие и подступаться боятся;

— вы украшение любого офиса;

— вы поддержка директоров и гроза налоговиков;

— вы с нами. Спасибо за это!

Про тот самый отчет в Центр занятости

И все бы ничего. Но в Центрах занятости начали заявлять, что отчет нужен, даже если работников предпенсионного возраста у вас нет. Сдавайте нулевку.

Самозанятые: ожидаемые новости

Путин на встрече с главой ФНС разрешил налоговикам не штрафовать самозанятых в первый год.

Вроде бы, какая лояльность налоговиков.

Но новости идут одна хуже другой.

Вчера мы написали о планах налоговой мониторить все банковские карты самозанятых.

Сегодня не лучше. ФНС встроит приложения для уплаты налогов в интернет-агрегаторы, через которые самозанятые предлагают услуги клиентам.

Ждем новостей про встройку чипов в мозг самозанятых для отслеживания мыслей о том, что надо заработать денег.

Сколько надо ФНС, чтобы она успокоилась? Ведь и так налоги растут быстрее зарплат в два раза.

Полезные новости

— На «Клерке» теперь есть справочник кодов ОКВЭД с поиском;

— Мы знаем, как пользователям 1С снизить затраты на командировки;

— Коллеги делятся опытом: зачем вызывают в налоговую и как быть аккуратным при перечислениях на карты «физикам».

Ваша праздничная редакция