«Ночной бухгалтер». У вас нет предпенсионеров? Все равно отчитывайтесь

Да что там отчетность! Бог с ней. С Днем бухгалтера, дорогие.
У нас и редакция, в основном, из профессиональных бухгалтеров. Празднуем вместе с вами.
Вы лучшие. Потому что:
— оставаться бухгалтером в такое время — это подвиг;
— вы разбираетесь в том, к чему другие и подступаться боятся;
— вы украшение любого офиса;
— вы поддержка директоров и гроза налоговиков;
— вы с нами. Спасибо за это!
Про тот самый отчет в Центр занятостиДо 25 декабря ЦЗН ждет отчеты о предпенсионерах за 4 квартал 2018. Обычно просят сдать не позднее 3-го числа следующего месяца.
И все бы ничего. Но в Центрах занятости начали заявлять, что отчет нужен, даже если работников предпенсионного возраста у вас нет. Сдавайте нулевку.
Самозанятые: ожидаемые новостиПутин на встрече с главой ФНС разрешил налоговикам не штрафовать самозанятых в первый год.
Вроде бы, какая лояльность налоговиков.
Но новости идут одна хуже другой.
Вчера мы написали о планах налоговой мониторить все банковские карты самозанятых.
Сегодня не лучше. ФНС встроит приложения для уплаты налогов в интернет-агрегаторы, через которые самозанятые предлагают услуги клиентам.
Ждем новостей про встройку чипов в мозг самозанятых для отслеживания мыслей о том, что надо заработать денег.
Сколько надо ФНС, чтобы она успокоилась? Ведь и так налоги растут быстрее зарплат в два раза.
Полезные новости— На «Клерке» теперь есть справочник кодов ОКВЭД с поиском;
— Мы знаем, как пользователям 1С снизить затраты на командировки;
— Коллеги делятся опытом: зачем вызывают в налоговую и как быть аккуратным при перечислениях на карты «физикам».
Ваша праздничная редакция