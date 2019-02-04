«Ночной бухгалтер». Бухгалтеры идут в наступление против ФНС из-за массового сбоя

Бухгалтерское сообщество объединяется, чтобы повлиять на налоговиков, которые устроили шапито в разгар годовой отчетности.

Что подействует на ФНС?

Сейчас модно ругать петиции в интернете. Мол, ничего они не дают.

Но бывают ситуации, когда без общественного осуждения уже никак.

Поэтому бухгалтеры готовят открытое письмо главе ФНС Михаилу Мишустину.

Причина: отправленная отчетность зависла, налоговая задолженность возникает абсолютно из ниоткуда, данные в ЛК неправильные.

Про масштабный сбой писали в нашем недельном обзоре: «Сбой в ФНС усиливается. Гигантский штраф за годовую отчетность. Россия без Интернета».

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Еще внезапнее!

Внеплановые проверки будут внезапными и результативными.

Власти рассказали, как будет работать «регуляторная гильотина». Недавно о введении новой системы проверок объявил Медведев. Преподносилось это как уничтожение избыточных требований к бизнесу.

Но уже стало понятно, что о проверках предупреждать не будут.

Хорошее дело гильотиной не назовут.

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