Клерк.Ру

«Ночной бухгалтер». Бухгалтеры идут в наступление против ФНС из-за массового сбоя

Бухгалтерское сообщество объединяется, чтобы повлиять на налоговиков, которые устроили шапито в разгар годовой отчетности.

Что подействует на ФНС?

Сейчас модно ругать петиции в интернете. Мол, ничего они не дают.

Но бывают ситуации, когда без общественного осуждения уже никак.

Поэтому бухгалтеры готовят открытое письмо главе ФНС Михаилу Мишустину.

Причина: отправленная отчетность зависла, налоговая задолженность возникает абсолютно из ниоткуда, данные в ЛК неправильные.

Про масштабный сбой писали в нашем недельном обзоре: «Сбой в ФНС усиливается. Гигантский штраф за годовую отчетность. Россия без Интернета».

Еще свежие новости про последствия сбоя:

Изменения в реквизитах для уплаты налога

С сегодняшнего дня в 26 регионах меняются казначейские счета для уплаты налогов.
 
 

История бухгалтера, который и не думал становиться бухгалтером. Рассказываем про книгу «Не хочу умереть бухгалтером. Сонькины рассказы». Классное чтение. Заказывайте.

Еще внезапнее!

Внеплановые проверки будут внезапными и результативными.

Власти рассказали, как будет работать «регуляторная гильотина». Недавно о введении новой системы проверок объявил Медведев. Преподносилось это как уничтожение избыточных требований к бизнесу.

Но уже стало понятно, что о проверках предупреждать не будут.

Хорошее дело гильотиной не назовут.

На «Клерке» появился новый калькулятор для рефинансирования кредитов.

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