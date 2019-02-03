Сбой в ФНС усиливается. Гигантский штраф за годовую отчетность. Россия без Интернета. Неделя на «Клерке»

Nаdine Но главное, конечно, то, о чём я писала постом выше. Банки не любят ИП, которые практически все д... Банк «Модульбанк». Популярные банки для ИП

Nаdine Не пример, а АНТИпример :) Да, заработала она очень немало, но думала, что теперь так будет всег... Банк «Модульбанк». Популярные банки для ИП

Ольга Андриевская Если шаблон считывается, то учиться и учиться еще новой профессии Банк «Модульбанк». Популярные банки для ИП

Ольга Андриевская Ваше право, конечно, водить платежи в бюджет, как угодно. Но схема, кроме, неудобств ничего больш... Банк «Модульбанк». Популярные банки для ИП

Ali Т.е. писатели закона не консультировались у специалистов и не знали об этом? Они решили - главное... Чиновники продолжают пользоваться иностранным ПО

Над.К Ну если человек дурак, то зачем его приводить как пример? )) И при такой сумме налогов за год она... Банк «Модульбанк». Популярные банки для ИП

Старый ворчун Чтобы с нуля разработать какой-то Ворд нужно очень много человеко-часов Не нужно его с нуля ... Чиновники продолжают пользоваться иностранным ПО

room111 Дело даже не в посадках. Чтобы с нуля разработать какой-то Ворд нужно очень много человеко-часов ... Чиновники продолжают пользоваться иностранным ПО

Старый ворчун Альтернативы же в РФ просто нет.А почему её до сих пор нет? И раз нет, то "где посадки?"см. 1. ... Чиновники продолжают пользоваться иностранным ПО

Айбелив Айкенфлаев Ну с другой стороны и плюсы есть, мы кость кидаем банку авансом около года уже и нас не трогают Бизнесу нужен сотрудник по связям с налоговой инспекции? Чтооооо?

Nаdine А насчёт "рекламного шаблона" - спасибо за комплимент))))) Когда мне окончательно осточертеет бу... Банк «Модульбанк». Популярные банки для ИП

Nаdine А чего это они переплачивают? :) Ни рубля не переплачивают, впрочем нет, вру, несколько рублей - ... Банк «Модульбанк». Популярные банки для ИП

Nаdine Работала она чуть больше года, вот и считайте :) Она ВООБЩЕ не платила в бюджет - ни фиксированн... Банк «Модульбанк». Популярные банки для ИП

room111 Альтернативы же в РФ просто нет. Чиновники продолжают пользоваться иностранным ПО

OlkAn В заметке есть и положительный пример прохождения финмониторинга у банка, и отрицательный. Но все... Банк «Модульбанк». Популярные банки для ИП

Над.К Штрафы ПДД, выплаты ребёнку за продлёнкуЭто не является налоговой нагрузкой. Банк «Модульбанк». Популярные банки для ИП

titova-tlt ресурс сомнительный, да еще и платный... кто-то в ручном режиме забивает в базу сч/фактуры??? А э... Тайна разрыва по НДС: неужели открыли?

AndreyNNNNN Банк держит налоговую нагрузку на счёте.Штрафы ПДД, выплаты ребёнку за продлёнку, собственные нал... Банк «Модульбанк». Популярные банки для ИП

Нина_Голубцова_Боханова evgenya2016, аналогично, нас в списке нет, но отчёты так же не приняты. Прием отчетности снова откладывается

OlkAn Я правильно поняла, что вы с каждого поступления сразу перечисляете налог? Это ж сколько «ваши» И... Банк «Модульбанк». Популярные банки для ИП

ha.ahha А у меня не висит, а пришло уведомление об отказе в приеме Расчета по страх.взн., и объяснение: "... Тссс... Не спугните. Налоговая принимает отчетность тихонько

Над.К Ой, да он тот еще пройдоха. Впариваемые им схемы (причем за немаленькие деньги) вполне себе потян... Налогового оптимизатора Сивкова арестовали за мошенничество

Над.К Научил меня в своё время пример приятельницы, которая открыла ИП и снимала все деньги подчистую, ... Банк «Модульбанк». Популярные банки для ИП

evgenya2016 У нас 51 регион, его в списке нет, а ССЧ висит с 9 января, приняли только РСВ, и то через неделю ... Прием отчетности снова откладывается

alex1995 Может все гораздо проще - этот человек обманывал своих клиентов и подставлял их. Он просто мошен... Налогового оптимизатора Сивкова арестовали за мошенничество

Nаdine Лично мне Модуль в части его возможностей для "простенького" ИП понравился. ИП - "шестипроцентщик... Банк «Модульбанк». Популярные банки для ИП

Nаdine По моим (некоторым) наконец появились "зелёные галочки" у ССЧ (не во всех налоговых) и (почему-то... Тссс... Не спугните. Налоговая принимает отчетность тихонько