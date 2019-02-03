Клерк.Ру

Сбой в ФНС усиливается. Гигантский штраф за годовую отчетность. Россия без Интернета. Неделя на «Клерке»

Иллюстрация: Борис Мальцев/Клерк

Техсбой в инспекциях приводит ко все более плачевым последствиям для налогоплательщиков. Власти не исключают, что Интернет в России могут отрубить. Можно получить штраф в 700 тысяч за несоблюдение формального и многими игнорируемого требования по годовой отчетности. Главное за неделю на «Клерке».

Главные новости

1. В Госдуме допускают отключение России от Интернета;

2. В платежки добавят новый код;

3. Заработал ресурс о выявлении поставщиков с налоговыми разрывами по НДС;

4. Когда получится сдать СЗВ-СТАЖ? Бухгалтеры ждут обновление 1С;

5. Как ПФР объясняет пропажу стажа и баллов из лицевых счетов россиян;

6. Из ФНС посыпались требования на английском языке.

Темы недели

1. В инспекциях обновляют программный комплекс. И вот что мы из-за этого получили:
2) Отчетность не принимают, но все равно штрафуют за задержки.

2. Индексация зарплаты в начале 2019 года. За этим стали следить налоговики.

Подводные камни индексации.

3. Оптимизация зарплатных налогов. Использование самозанятых и договоры с ИП.

Во что выливается желание бизнесменов сэкономить на налогах с зарплаты. 

4. Получите штраф в 700 тысяч: годовая отчетность и собрание участников ООО.

Cтарое и всеми забытое требование закона.

Анекдот недели

Paypass, paywave, applepay, googlepay, samsungpay — все эти невнятные названия бесконтактной системы оплаты были заменены и приняты в обиход простой русской фразой «У вас прикладывается?».

Дзен для бухгалтеров

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1. Когда вам не вернут ваш депозит;

2. Чиновники смогут давать взятки безнаказанно?

3. Зарплата задержана – виноват бухгалтер;

4. Ипотека подорожала: это только начало?

5. Власти присмотрятся к семьям с детьми до 6 лет.

«Ночной бухгалтер»

За 28 января: Налоговики вызывают «физиков», чтобы узнать про средства на крупные покупки;

За 29 января: Осторожнее со «Сбербанк Онлайн». Туда может заглянуть ФСБ;

За 30 января: Новая программа ФНС рисует долги;

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Что на форуме

Пару дней назад запустили новый крутой форум. Уже посыпались темы, присоединяйтесь:

1. Альтернатива 1С есть? (очень серьезно задалась этим вопросом);

2. Налоги ИП без сотрудников совмещенный ЕНВД+ОСНО?

3. Сбежал бухгалтер.

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