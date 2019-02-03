Сбой в ФНС усиливается. Гигантский штраф за годовую отчетность. Россия без Интернета. Неделя на «Клерке»

Техсбой в инспекциях приводит ко все более плачевым последствиям для налогоплательщиков. Власти не исключают, что Интернет в России могут отрубить. Можно получить штраф в 700 тысяч за несоблюдение формального и многими игнорируемого требования по годовой отчетности. Главное за неделю на «Клерке».
Главные новости
1. В Госдуме допускают отключение России от Интернета;
2. В платежки добавят новый код;
3. Заработал ресурс о выявлении поставщиков с налоговыми разрывами по НДС;
4. Когда получится сдать СЗВ-СТАЖ? Бухгалтеры ждут обновление 1С;
5. Как ПФР объясняет пропажу стажа и баллов из лицевых счетов россиян;
6. Из ФНС посыпались требования на английском языке.
Темы недели
1. В инспекциях обновляют программный комплекс. И вот что мы из-за этого получили:
2. Индексация зарплаты в начале 2019 года. За этим стали следить налоговики.
Подводные камни индексации.
3. Оптимизация зарплатных налогов. Использование самозанятых и договоры с ИП.
4. Получите штраф в 700 тысяч: годовая отчетность и собрание участников ООО.
Cтарое и всеми забытое требование закона.
Анекдот недели
Paypass, paywave, applepay, googlepay, samsungpay — все эти невнятные названия бесконтактной системы оплаты были заменены и приняты в обиход простой русской фразой «У вас прикладывается?».
Дзен для бухгалтеров
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1. Когда вам не вернут ваш депозит;
2. Чиновники смогут давать взятки безнаказанно?
3. Зарплата задержана – виноват бухгалтер;
4. Ипотека подорожала: это только начало?
5. Власти присмотрятся к семьям с детьми до 6 лет.
«Ночной бухгалтер»
За 28 января: Налоговики вызывают «физиков», чтобы узнать про средства на крупные покупки;
За 29 января: Осторожнее со «Сбербанк Онлайн». Туда может заглянуть ФСБ;
За 30 января: Новая программа ФНС рисует долги;
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Что на форуме
Пару дней назад запустили новый крутой форум. Уже посыпались темы, присоединяйтесь:
1. Альтернатива 1С есть? (очень серьезно задалась этим вопросом);
2. Налоги ИП без сотрудников совмещенный ЕНВД+ОСНО?
3. Сбежал бухгалтер.