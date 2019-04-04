«Ночной бухгалтер». Начались проверки по СОУТ

Задержались с СОУТ — готовьтесь к вниманию трудовой инспекции в этом году. Главное за сегодня.

СОУТ такой СОУТ

Наши читатели сообщают, что трудинспекторы начали интересоваться работодателями, которые вовремя не провели спецоценку условий труда.

Вот такое письмо, например, пришло в одну из петербургских компаний.

Представителей компании вызывают в ГИТ для дачи пояснений и оформления протокола о штрафе по ст. 5.27 КоАП.

Меж тем, в начале этого года Минтруд выпустил разъяснения, где обещал, что сначала будут просто выносить предупреждение об устранении нарушений. Мол, тогда штрафов в 2019 году можно будет избежать.

Еще проблемы с СОУТ — во внесении деклараций в реестр на сайте Роструда. Даже те, кто сдал отчет по СОУТ в начале декабря 18 года, еще не видят себя в реестре.

И не забудьте про зачёт средств из ФСС, если провели спецоценку в 18-м году.

Обзор других частых штрафов для бизнеса — тут.

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