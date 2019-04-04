Клерк.Ру

«Ночной бухгалтер». Начались проверки по СОУТ

Иллюстрация: Ирина Григорьева / «Клерк»

Задержались с СОУТ — готовьтесь к вниманию трудовой инспекции в этом году. Главное за сегодня.

СОУТ такой СОУТ

Наши читатели сообщают, что трудинспекторы начали интересоваться работодателями, которые вовремя не провели спецоценку условий труда.

Вот такое письмо, например, пришло в одну из петербургских компаний.

Представителей компании вызывают в ГИТ для дачи пояснений и оформления протокола о штрафе по ст. 5.27 КоАП.

Меж тем, в начале этого года Минтруд выпустил разъяснения, где обещал, что сначала будут просто выносить предупреждение об устранении нарушений. Мол, тогда штрафов в 2019 году можно будет избежать.

Еще проблемы с СОУТ — во внесении деклараций в реестр на сайте Роструда. Даже те, кто сдал отчет по СОУТ в начале декабря 18 года, еще не видят себя в реестре.

И не забудьте про зачёт средств из ФСС, если провели спецоценку в 18-м году.

Обзор других частых штрафов для бизнеса — тут.

Хорошие новости

Госдума приняла в окончательном чтении важные изменения:

1. Индивидуальные предприниматели будут по новому считать НДФЛ с 2020 года.

Отменяется декларация о предполагаемом доходе 4-НДФЛ и авансовые платежи, рассчитанные от такого дохода.
 
 
Начиная с налогового периода 2020 года.
 
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Не очень новости

Арестованных бухгалтеров может стать больше.

В 2018 г. в удельный вес возбужденных дел по налоговым преступлениям составил 50%. В 2012-м он был всего 14%.

Смешные новости

Чиновников будут мотивировать нематериально. Узнайте, как.

Что там деньги? Чиновникам нужен полноценный отдых, комфортные условия работы. И еще почаще слышать от руководства «спасибо» и «молодец».

Как выбрать онлайн-кассу

Те, кто начинает работать с онлайн-кассами летом этого года, вовсю выбирают, какой аппарат купить.

«Клерк» сделал инструмент, который поможет определиться с кассой для магазина, общепита или услуг.

Ваша всегда готовая помочь редакция

 

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