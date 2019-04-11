«Ночной бухгалтер». ФНС создаст еще один реестр с данными «физиков» и раскроет его банкам

Банкам нужно больше знать про самозанятых. Главное за сегодня.
Самозанятых защитят от банков
Банки получат доступ к реестру самозанятых.
Для чего нужен реестр? Из-за основной проблемы самозанятых — блокировки счетов.
Пока самозанятые — нечто среднее между обычным физлицом и ИП.
Банки считают, что доход самозанятый должен получать на счет для предпринимательской деятельности. И когда человек справедливо замечает, что он не ИП, банк предпочитает помахать ручкой.
Нужно, чтобы у банков был доступ к базе, где они смогут проверить статус «физика», считает министр финансов Антон Силуанов.
Он заявил, что ФНС должна информировать банки о наличии чеков и легальности полученных доходов.
В налоговой службе пообещали продумать в течение пары недель, как это организовать.
А еще защитят от проверок
Самозанятых не будут проверять лет пять.
Не вести в отношении них надзорную деятельность (пока) предложил министр финансов.
Иначе у людей мало стимулов выходить из тени, считают чиновники.
Правильно считают, поддерживаем.
Сейчас в стране 64 тысячи официальных самозанятых. Сколько из них бывших ИП?
Про полезное для бизнеса
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Посчитали взятки
И ужаснулись.
Генпрокурор назвал ущерб от коррупции в 2018 году. Это 65,7 миллиарда руб. В 2017-м было в 1,6 раз меньше.
Журналисты посчитали: этих денег хватило бы на 4 млн выплаченных пенсий.
Но у нас в стране проще увеличить пенсионный возраст, чем истребить коррупцию.
Ваша против коррупции редакция