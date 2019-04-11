«Ночной бухгалтер». ФНС создаст еще один реестр с данными «физиков» и раскроет его банкам

Банкам нужно больше знать про самозанятых. Главное за сегодня.

Самозанятых защитят от банков

Банки получат доступ к реестру самозанятых.

Для чего нужен реестр? Из-за основной проблемы самозанятых — блокировки счетов.

Пока самозанятые — нечто среднее между обычным физлицом и ИП.

Банки считают, что доход самозанятый должен получать на счет для предпринимательской деятельности. И когда человек справедливо замечает, что он не ИП, банк предпочитает помахать ручкой.

Нужно, чтобы у банков был доступ к базе, где они смогут проверить статус «физика», считает министр финансов Антон Силуанов.

Он заявил, что ФНС должна информировать банки о наличии чеков и легальности полученных доходов.

В налоговой службе пообещали продумать в течение пары недель, как это организовать.

А еще защитят от проверок

Самозанятых не будут проверять лет пять.

Не вести в отношении них надзорную деятельность (пока) предложил министр финансов.

Иначе у людей мало стимулов выходить из тени, считают чиновники.

Правильно считают, поддерживаем.

Сейчас в стране 64 тысячи официальных самозанятых. Сколько из них бывших ИП?

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Посчитали взятки

И ужаснулись.

Генпрокурор назвал ущерб от коррупции в 2018 году. Это 65,7 миллиарда руб. В 2017-м было в 1,6 раз меньше.

Журналисты посчитали: этих денег хватило бы на 4 млн выплаченных пенсий.

Но у нас в стране проще увеличить пенсионный возраст, чем истребить коррупцию.

Ваша против коррупции редакция