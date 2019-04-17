«Ночной бухгалтер». Отказов в открытии счета будет меньше

Про 115-ФЗ тоже бывают хорошие новости. Главное, чтобы они не остались только на бумаге.

«Вестник 115-ФЗ»

А ведь каждый день про это надоевший всем закон пишем. Но не мы такие, а жизнь такая.

Зато сегодня (не то, что вчера) хорошие новости.

Просто так, потому что у клиента косит левый глаз и от этого он похож на финансового террориста, отказать ему в открытии счета не смогут. Готовы поправки в 115-ФЗ.

Узнайте, в каких случаях отказ все-таки будет возможен.

Пока поправки не приняты, с банками надо быть по-прежнему начеку. Юрист сформулировал для нас 12 правил, как избежать неприятностей с банком.

Там про то, почему важно платить налоги дробно, чем помешает одинокий стул в офисе и почему зарплата в размере МРОТ — это плохо.

Про изменения по статотчетности

В Росстат по всем формам будем отчитываться только в электронном виде.

Проект поправок уже опубликован. Разработчики уверены, что это упростит бизнесу жизнь. Согласиться сложно: отчетность надо будет отправлять с ЭЦП, а это, как ни крути, затраты.

Новые правила начнут действовать с 2020 года. Для малого бизнеса — с 2021 года.

Спонсор рассылки – онлайн-школа для учеников 3-11 классов Фоксфорд. Предлагает занятия по скайпу с тщательно подобранными репетиторами по индивидуальной программе: усвоение школьной программы;

углубление знаний;

подготовка к экзаменам. Первое занятие бесплатно. Попробовать.

Про новые налоги для бедных и новые доходы для богатых

Новые налоги соберут Чубайс и Усманов, рассказывает наш финансовый обозреватель Александра Баязитова.

Речь про цифровую маркировку товаров и про то, как ради дохода небедных корпораций пострадаем мы с вами и производители товаров.

Оператором ГИС по маркировке станет некая ООО-шка.

Еще у нас сегодня интересная арифметика про 3% самых богатых россиян. Они владеют сегодня 89% всех финансовых активов России!

Инструкции

Для ИП. За что могут оштрафовать ИП на упрощенке и без сотрудников.

Для тех, кто работает с НДС. Вызывают в ИФНС по разрыву НДС: что говорить на «беседе» с инспекторами.

Для бухгалтеров. Все про новый профстандарт.

Ваша небогатая редакция