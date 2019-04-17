12 правил, как избежать неприятностей с банком

Минули те времена, когда в банке достаточно было открыть расчетный счет, а единственное, что волновало предпринимателя, — не нарушать валютное законодательство, чтобы не попасть на огромные штрафы. Сегодня любого предпринимателя в неописуемый ужас приводит ситуация, когда банк заблокировал его предприятию счет.

С чем связан этот ужас? С полным непониманием происходящего по ту сторону компьютера − в банке − и наличием огромного числа плохо формализованных (читай: субъективных) правил борьбы с отмыванием денежных средств/финансированием терроризма, а попросту говоря, борьбы нашего государства за уплату налогов.

Нет, страшную фразу ПОД/ФТ (anti-money laundering, AML) придумали не в России. Она появилась в далеком 1989 году на Западе. Однако в трактовке борьбы государства с налогоплательщиками руками банков, нотариусов, бухгалтеров, риэлторов и иных лиц, указанных в ст. 5, 7.1 ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», она была реализована только в Российской Федерации.

Ни в одной развитой стране мира предприниматели не вздрагивают нервно от того, что за что-то придется расплатиться наличными или обычная оплата товара или услуги может парализовать на весьма продолжительное время работу компании и заклеймить налогоплательщика перед всем финансовым сектором.

Мы осуждаем всякие формы уклонения от уплаты налогов, но хотели бы помочь добросовестным предпринимателям более-менее спокойно осуществлять платежи за товары и услуги, не боясь блокировки банка, огромных штрафов за закрытие счета и внесения в список компаний, осуществляющих сомнительные операций, с весьма противоречивой процедурой выхода из него.

Сразу хотелось бы сказать, что банки совсем не враги предпринимателю и все те драконовские комиссии, запросы, блокировки средств на счету происходят исключительно вследствие позиции государства, которое обязывает банки осуществлять не только прямой, но и косвенный контроль за операциями по расчетному счету.

Нельзя назвать эту позицию государства ни плохой, ни хорошей. Это выбранный инструмент (и весьма эффективный) повысить сборы в бюджет, хотя, пожалуй, самый простой из возможных. Он не требовал от государства ни придумывать справедливую систему налогообложения, ни развивать культуру уплаты налогов, ни формировать институт ответственности гражданина перед обществом. Достаточно было развязать террор банков, создать условия для обязательного и тотального контроля банка за своими клиентами, и ситуация начала в корне меняться. Итак, не будем держать читателя в неведении и, которые позволят намного спокойнее и осознаннее заниматься бизнесом:

1) Работайте по реальному адресу. Не регистрируйте предприятие по юридическому адресу, если фактически не ведете там деятельность, старайтесь совмещать юридический адрес и адрес фактической деятельности. Многие компании не задумываются о том, где находится их юр. адрес. Если по вашему юридическому адресу стоит стул, компьютер, пустой шкаф и бумажная вывеска с наименованием организации — вам никогда не откроют счет, а при последующей проверке с высокой вероятностью его заблокируют.

Всегда имейте договор аренды с компанией, предоставившей вам юр. адрес, или свидетельство о праве собственности на помещение, если оно ваше.

2) Платите налоги дробно и заранее, не ждите установленного срока их уплаты в начале своей деятельности. В практике контроля банков за своими клиентами существует такой показатель, как совокупная налоговая нагрузка по отношению к оборотам по счету. Если вы платите налог по УСН, ЕНВД или находитесь на общей схеме налогообложения — представьте какая налоговая нагрузка будет в начале вашей деятельности.

То есть, если вы спокойно работаете и ждете установленного срока, который наступит только в следующем квартале, чтобы уплатить налоги целиком, банк вполне может рассматривать вас как злостного неплательщика.

Особенно это актуально для предпринимателей, применяющих УСН. Многие банки разработали и предложили клиентам тарифные планы, предполагающие автоматическое удержание суммы налога на специальном дополнительном к расчетному счете с начислением на него процентов. Банк должен быть уверен либо в том, что вы платите налоги, либо имеете четкое намерение их заплатить.

3) Поддерживайте минимальную налоговую нагрузку не ниже, чем в 1-2%. Понятие минимальной налоговой нагрузки вы не встретите в законодательных актах, зато ими изобилуют подзаконные акты; государство раз за разом рекомендует (читай: обязывает) платить налоги не менее чем в 1-2%. И это тот самый минимум, который от вас ожидают банки.

Вы скажете, что непросто приходится предприятиям торговли с коротким циклом оборота или льготникам, предприятиям, сдающим в аренду помещения, — да непросто. Но решать вам.

4) Если Вы не самозанятый, ИП или предприятие, которому уж совсем ни к чему сотрудники, то поддерживайте минимальную численность сотрудников — не менее 3-х человек. Почему три, спросите вы?

Единственный директор и участник и сотрудник является признаком сомнительности деятельности.

Если у вас в штате два сотрудника, то могут посчитать, что вы специально обходите критерий выше.

Ну а три сотрудника — это тот минимум, при котором считается, что ваш бизнес − это бизнес, а не техническое юридическое лицо.

5) Платите заработную плату не ниже чем прожиточный минимум. Серые заработные платы — это в принципе плохо. Однако будьте готовы отличить МРОТ от прожиточного минимума. Прожиточный минимум — условная величина, представляющая собой месячное денежное содержание человека, способное обеспечить ему определенный уровень жизни в современных экономических условиях. Он устанавливается ежеквартально властями субъектов РФ. Как правило, прожиточный минимум выше МРОТ.

Соответственно, платя заработную плату ниже прожиточного минимума, вы фактически говорите банку о серой схеме выплат в вашей компании, что делает Ваш бизнес подозрительным.

6) Относитесь внимательно к снятию наличности. Старайтесь минимизировать снятие наличности с расчётного счета и делать его объяснимым. Например, если, получив сумму на счет, счастливый индивидуальный предприниматель поскорее (день в день или на следующий день) переводит ее на свою карту и тут же снимает, чтобы потратить, — выглядит подозрительно. При этом не важно, заплатили ли вы с этой суммы налог или нет. Старайтесь сделать снятия с расчетного счета ритмичными. Если снимаете заработную плату по чеку, установите одни и те же дни в месяц, чтобы банк не подозревал вас в обналичке.

7) Если платите заработную плату на карты − открывайте зарплатный проект. Банку очень сложно отследить в огромном объеме операций назначение всех платежей. Перевод средств на карту физическому лицу — это потенциальная обналичка. Чтобы отследить, что это была заработная плата, нужно физически прочитать или обработать все транзакции (а уровень автоматизации процессов у всех банков разный).

Если у вас открыт зарплатный проект, банк гарантированно знает, на что идут средства, и не подозревает вас в обналичке.

8) Открывайте депозиты и старайтесь держать ненулевой остаток на расчетном счету. Не нужно все средства из организации/ИП стараться всеми правдами и неправдами скорее перевести на свой счет физического лица. Банки зачастую предлагают выгодные ставки по корпоративным депозитам. И не забывайте, что регулярное обнуление счета − тоже признак сомнительности деятельности.

9) Объясняйте банку законность и логику своей деятельности или старайтесь найти банк, которому вы интересны как клиент, и он захочет вам помочь объяснить вашу деятельность государству.

Например, есть «металлисты» − предприятия, скупающие лом у населения. У них следующая специфика деятельности: покупают лом у населения за наличный расчет, а продают оптовикам за безналичный. У них всегда присутствуют снятия с расчетного счета в существенных суммах. Необходимо разработать с вашим банком формат деятельности и контроля и попросить его направить всю информацию в Центральный банк. В противном случае ваша деятельность может быть расценена как сомнительная.

Ломбарды. Огромный оборот наличности. Ну нужны населению деньги завтра или сегодня вечером на карту. Оформив залоговый билет, заемщик всегда хочет получить денежные средства сразу. Соответственно также существует значительный объём кассовых операций и снятий с расчетного счета ранее инкассированной выручки.

Предприятия оптовой торговли с высокой оборачиваемостью. Такие бизнесы работают на очень невысокой марже, зарабатывая на высокой частоте поставок. В итоге выручка огромная, а налоги низкие! Также нужно объяснять банку свою деятельность.

Если Вы добросовестный налогоплательщик и относитесь к нестандартным бизнесам, которые не укладываются в общепринятый шаблон, но при этом ведете свой бизнес законно, добивайтесь, чтобы банк не только понял ваш бизнес, но и направил соответствующие разъяснения и запросы в Центральный банк, чтобы удостовериться в полной прозрачности операций и понимании операций регулятором.

В ином случае, получив запрос или упреждающее письмо от Центрального банка, банк запросто пойдет по пути наименьшего сопротивления и заблокирует ваш счет. Старайтесь находиться в диалоге как минимум с руководителем отделения банка, чтобы ваша деятельность была понятна.

10) Ищите контрагентов, готовых принимать от Вас безналичные платежи. Если ваша деятельность реальна, то вы должны платить как минимум арендную плату, нести разумные расходы по закупке расходных материалов и канцтоваров.

11) Указывайте понятное назначение платежа. Правильно указать «Оплата по договору № 1 от 13.10.2018 за услуги по языковому переводу. НДС не облагается». Неправильно указать «Оплата за услуги» или «Оплата за услуги по договору». Последнее вызовет вопросы.

12) Не дробите платежи. Часто у предпринимателя на счету недостаточно средств, чтобы сразу оплатить счет, и он платит его по частям. Тем самым он сам загоняет себя в тупик, создавая признаки дробления платежа. Банку кажется, что вы специально разбиваете платеж по частям, чтобы избежать обязательного контроля этого платежа со стороны сотрудника банка.