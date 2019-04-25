«Ночной бухгалтер». Грядет революция в охране труда: о ваших заболеваниях узнают все

Минтруд почти полностью переписывает правила охраны труда. Кто-то рад перспективам большей безопасности на работе. Кто-то предрекает новые поборы. И вишенка на торте: заболевания сотрудников перестанут быть их личным делом.

Новая кормушка или благое дело?

Целый раздел в Трудовом кодексе изменят.

Там пропишут профилактику травматизма и запрет на опасный труд.

Работодателям прибавится обязанностей.

Нужно будет «структурировать процедуры управления охраной труда», учитывать микротравмы (новое понятие), улучшить систему внутреннего контроля и создать «условия безусловного запрета на работу в опасных условиях труда».

И еще работодателей будут приобщать к концепции Vision Zero. «Нулевой травматизм» должен быть на любом предприятии — и у крупняка, и у малого бизнеса, и у ИП.

Пока комментарии к новости не очень радужные. Клерки опасаются, что введут еще одну платную аттестацию или обучение.

СОУТ пережили, готовимся к новым радостям.

Заболевания сотрудников станут достоянием общественности

Власти задумали странное. Работодатели будут знать обо всех ваших диагнозах.

Данные о здоровье могут стать доступны работодателям и ФСС, чтобы предотвращать появление хронических профзаболеваний.

Создадут единую медицинскую карту работника, куда соберут данные обследований из обычных поликлиник и больниц, а не только по профосмотрам.

Приставы туда же

Мало нам налоговой с пресловутым сбоем.

Теперь и приставы списывают несуществующие долги по налогам.

Бухгалтеры жалуются: сначала деньги списывают налоговики, а потом эта же сумма повторно уходит со счета по постановлению пристава.

Непонятки с пенсиями

Вы четко понимаете, сколько и по какому принципу будете получать пенсию?

Вот и другие не понимают.

Одна за одной в сети появляются возмущенные рассказы тех, кто попытался выяснить правду в отделении ПФР.

Пенсионеры подозревают ПФР в неправильном начислении пенсий.

Рассказываем, как не запутаться в расчетах.

Ваша чистая в четверг (и не только) редакция