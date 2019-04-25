«Ночной бухгалтер». Грядет революция в охране труда: о ваших заболеваниях узнают все

Минтруд почти полностью переписывает правила охраны труда. Кто-то рад перспективам большей безопасности на работе. Кто-то предрекает новые поборы. И вишенка на торте: заболевания сотрудников перестанут быть их личным делом.
Новая кормушка или благое дело?
Целый раздел в Трудовом кодексе изменят.
Там пропишут профилактику травматизма и запрет на опасный труд.
Работодателям прибавится обязанностей.
Нужно будет «структурировать процедуры управления охраной труда», учитывать микротравмы (новое понятие), улучшить систему внутреннего контроля и создать «условия безусловного запрета на работу в опасных условиях труда».
И еще работодателей будут приобщать к концепции Vision Zero. «Нулевой травматизм» должен быть на любом предприятии — и у крупняка, и у малого бизнеса, и у ИП.
Пока комментарии к новости не очень радужные. Клерки опасаются, что введут еще одну платную аттестацию или обучение.
СОУТ пережили, готовимся к новым радостям.
Заболевания сотрудников станут достоянием общественности
Власти задумали странное. Работодатели будут знать обо всех ваших диагнозах.
Данные о здоровье могут стать доступны работодателям и ФСС, чтобы предотвращать появление хронических профзаболеваний.
Создадут единую медицинскую карту работника, куда соберут данные обследований из обычных поликлиник и больниц, а не только по профосмотрам.
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Приставы туда же
Мало нам налоговой с пресловутым сбоем.
Теперь и приставы списывают несуществующие долги по налогам.
Бухгалтеры жалуются: сначала деньги списывают налоговики, а потом эта же сумма повторно уходит со счета по постановлению пристава.
Непонятки с пенсиями
Вы четко понимаете, сколько и по какому принципу будете получать пенсию?
Вот и другие не понимают.
Одна за одной в сети появляются возмущенные рассказы тех, кто попытался выяснить правду в отделении ПФР.
Пенсионеры подозревают ПФР в неправильном начислении пенсий.
Рассказываем, как не запутаться в расчетах.
Сезонное
— Никогда такого не было и вот опять: россиянам могут запретить ввозить колбасу и сыр для личного использования. Отстаньте уже от бутербродов!
— Готовимся к празднику: Путин подписал указ о ежегодной выплате ветеранам Великой Отечественной войны;
Ваша чистая в четверг (и не только) редакция