Клерк.Ру

«Ночной бухгалтер». Сбой в налоговой может усугубиться

Иллюстрация: Ирина Григорьева / Клерк

Мало того, что программный переход на АИС «Налог-3», мягко говоря, не удался, так еще и новые мощные серверы, которые могли выдержать цифровизацию ФНС, задерживаются.

ФНС, что ты делаешь, остановись!

ФНС намерена приобрести более 2 тыс. серверов. Начальная цена контракта 651,5 млн. рублей.

Но стало известно, что компания «Крафтвэй» опротестовала этот тендер.

Таким образом, поставка серверов в инспекции может быть отложена. Не исключено, что это не лучшим образом отразится на технической составляющей работы ИФНС.

И надежд на то, что сбой в налоговой скоро пройдет, все меньше.

Налоговики тоже не в восторге от работы в условиях восстания машин. Клерки рассказывают, как замученные инспекторы, сменяя друг друга каждый час, в сердцах жалуются, что приходится выходить ночью.

А вот начальство инспекций решило сделать ход конем и заткнуть тех, кто не доволен. Подписавшихся под открытым письмом Мишустину вызывают на ковер в ИФНС.

Про то, о чем думать не хочется

1. Отчетность в Росстат.

Муторная, мало кому понятная вещь.

Если забить, штрафы до 150 тыс руб.

За что?

2. Про забалансовые счета.

Многие бухгалтеры или скупо отражают на них информацию, или попросту игнорируют.

Из-за этого страдает достоверность информации о состоянии организации, ее обязательствах и имуществе. Следствие — штрафы.

Про требования банков

Банки требуют от юрлиц схему ведения бизнеса.

Показываем, что она из себя представляет.

Что интересно: шлют запросы не тем, кто хочет открыть счет или разблокировать существующий.

Например, в Росбанке пристают к тем, кто уже пять лет там работает.

Про отпуска

1. В отпуск в выходной? Нельзя! Новое требование 2019 года.

Как сделать так, чтобы оформление работнику ежегодного отпуска не стало для компании головной болью?

2. И новость от партнера рассылки:

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Ваша пока без отпуска редакция

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