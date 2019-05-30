Как сократили отчетность по имущественным налогам

15 апреля 2019 года вступил в силу Федеральный закон от 15.04.2019 № 63-ФЗ (за исключением положений, для которых установлены иные сроки вступления в силу). Об изменениях, которые внесены в порядок исчисления и уплаты, а также представления отчетности по имущественным налогам для налогоплательщиков-организаций, и поговорим.

Транспортный налог

В главу 28 НК РФ внесены следующие новшества.

Объект налогообложения

С 2020 года весельные лодки, а также моторные лодки с двигателем мощностью не свыше 5 л. с. будут являться объектом обложения транспортным налогом (пп. 1 п. 2 ст. 358 НК РФ признается утратившим силу).

Кроме того, внесены изменения в пп. 7 п. 2 ст. 358 НК РФ. В действующей редакции данная норма устанавливает, что не являются объектом налогообложения транспортные средства, находящиеся в розыске, при условии подтверждения факта их угона (кражи) документом, выдаваемым уполномоченным органом.

Теперь уточнено, что не будут облагаться транспортным налогом транспортные средства, находящиеся в розыске, а также транспортные средства, розыск которых прекращен, с месяца начала розыска соответствующего транспортного средства до месяца его возврата лицу, на которое оно зарегистрировано. Факты угона (кражи), возврата транспортного средства подтверждаются документом, выдаваемым уполномоченным органом, или сведениями, полученными налоговыми органами в соответствии со ст. 85 НК РФ.

Налоговые льготы

Теперь не только налогоплательщики — физические лица, но и организации, на которые зарегистрированы транспортные средства, имеющие право на налоговые льготы, установленные законодательством о налогах и сборах, должны представлять в налоговый орган по сво-

ему выбору заявлениео предоставлении налоговой льготы; кроме того, они вправе представить документы, подтверждающие право налогоплательщика на налоговую льготу (п. 3 ст. 361.1 НК РФ). Данный порядок действует с 2020 года.

Порядок и сроки уплаты налога и авансовых платежей по налогу

С 1 января 2021 года вступают в силу изменения, которые внесены в ст. 363 НК РФ.

Во-первых, порядок и сроки уплаты налога и авансовых платежей по налогу для налогоплательщиков-организаций, как и сегодня, устанавливаются законами субъектов РФ. При этом срок уплаты налога не может быть установлен ранее 1 февраля года, следующего за истекшим налоговым периодом. По факту ничего не изменится, срок останется прежним, но в действующей редакции идет ссылка на п. 3 ст. 363.1 НК РФ, которая с 2021 года будет признана утратившей силу.

Во-вторых, вводится новый порядок исчисления и уплаты транспортного налога (ст. 363 НК РФдополнена п. 4 — 7).

Сообщение об исчисленной сумме налога. Налоговые органы будут передавать (направлять) налогоплательщикам-организациям (их обособленным подразделениям) по месту нахождения принадлежащих им транспортных средств сообщения об исчисленных налоговыми органами суммах налога в следующие сроки:

в течение десяти дней после составления налоговым органом сообщения об исчисленной сумме налога, подлежащей уплате соответствующим налогоплательщиком-организацией за истекший налоговый период, но не позднее шести месяцевсо дня истечения установленного срока уплаты налога за указанный налоговый период;

не позднее двух месяцев со дня получения налоговым органом документов и (или) иной информации, влекущих исчисление (перерасчет) суммы налога, подлежащей уплате соответствующим налогоплательщиком-организацией за предыдущие налоговые периоды;

не позднее одного месяца со дня получения налоговым органом сведений, содержащихся в ЕГРЮЛ, о том, что соответствующая организация находится в процессе ликвидации.

Эти сообщения будут составляться на основе документов и иной информации, имеющихся у налогового органа.

В сообщении должны быть указаны объект налогообложения, налоговая база, налоговый период, налоговая ставка, сумма исчисленного налога.

Способ направления сообщения. Приоритетным способом направления сообщения налогоплательщику-организации является электронный вариант по ТКС через оператора электронного документооборота или через личный кабинет налогоплательщика. Если этот способ не работает, то сообщение будет направлено по почте заказным письмом или может быть передано руководителю организации (ее представителю) лично под расписку. Соответственно, в случае направления сообщения по почте заказным письмом такое сообщение будет считаться полученным по истечении шести дней с даты его направления.

Порядок разрешения разногласий. В случае возникновения разногласий при получении указанного сообщения налогоплательщик-организация вправе в течение десяти днейсо дня его получения (в том числе в случае несоответствия уплаченной налогоплательщиком суммы налога сумме налога, указанной в сообщении об исчисленной сумме налога, за соответствующий период) представить в налоговый орган пояснения и документы, подтверждающие правильность исчисления, полноту и своевременность уплаты налога, обоснованность применения пониженных налоговых ставок, налоговых льгот или наличие оснований для освобождения от уплаты налога, предусмотренных законодательством о налогах и сборах.

Представленные пояснения и документы налоговики будут изучать в течение одного месяца со дня их получения. Данный срок может быть продлен по решению руководителя (заместителя руководителя) налогового органа, но не более чем на один месяц (с уведомлением об этом налогоплательщика).

О результатах рассмотрения представленных пояснений и документов налоговый орган проинформирует налогоплательщикав течение одного месяца, а в случае, если по результатам рассмотрения сумма налога, указанная в сообщении, изменилась, налоговый орган передаст налогоплательщику уточненное сообщение в течение десяти днейпосле его составления.

Если по результатам рассмотрения пояснений и документов, представленных налогоплательщиком, будет выявлена недоимка, а также если недоимка будет выявлена в случае отсутствия необходимых пояснений, налогоплательщику будет направлено требование об уплате налога в соответствии с п. 1 ст. 70 НК РФ.

Налоговая декларация. С 2021 года ст. 363.1 НК РФ утратит силу. Соответственно, никакой отчетности по транспортному налогу представлять будет не нужно.

Земельный налог

Изменения, внесенные в гл. 31 НК РФ, аналогичны новшествам, регулирующим порядок исчисления и уплаты транспортного налога. Новый порядок вступает в силу также с 1 января 2021 года.

Соответственно, направление налоговыми органами сообщений налогоплательщикам-организациям (их обособленным подразделениям) по месту нахождения принадлежащих им земельных участков, представления пояснений и документов, их рассмотрения и направления уточненных сообщений, а также требований об уплате земельного налога в случае выявления недоимки будет осуществляться в порядке и сроки, аналогичные порядку и срокам, предусмотренным п. 4 — 7 ст. 363 НК РФ (ст. 397 НК РФ дополнена п. 5). Об этом сказано выше.

С 2021 года ст. 398 НК РФ утратит силу. Соответственно, декларацию по земельному налогу налогоплательщикам-организациям представлять в налоговый орган также будет не нужно.

Декларации по транспортному и земельному налогам в налоговые органы не представляются за налоговый период 2020 года и последующие налоговые периоды.

Срок уплаты земельного налога не изменится — не ранее 1 февраля года, следующего за истекшим налоговым периодом. Соответствующие изменния сделаны в п. 1 ст. 397 НК РФ.

Налог на имущество организаций

В главу 30 НК РФ внесены следующие изменения.

Во-первых, с 2020 года налоговые расчеты по авансовым платежам по налогу на имущество организаций представлять не нужно (п. 2 ст. 386 НК РФ будет признан утратившим силу).

Во-вторых, также с 2020 года ст. 386 НК РФ будет дополнена п. 1.1, который регулирует порядок представления декларации при наличии нескольких объектов недвижимости.

Налогоплательщик, состоящий на учете в нескольких налоговых органах по месту нахождения принадлежащих ему объектов недвижимого имущества, налоговая база по которым определяется как их среднегодовая стоимость, на территории субъекта РФ, вправе представлять налоговую декларацию в отношении всех таких объектов недвижимого имущества в один из указанных налоговых органов по своему выбору, уведомив об этом налоговый орган по субъекту РФ.

Уведомление нужно представлять ежегодно до 1 марта года, являющегося налоговым периодом, в котором применяется данный порядок, изменить который в течение налогового периода нельзя. Форма уведомления будет утверждена ФНС.

До утверждения названной формы налогоплательщик вправе уведомить налоговый орган по субъекту РФ о порядке представления налоговой декларации в соответствии с п. 1.1 ст. 386 НК РФв произвольной форме с указанием налогового периода, за который будет применяться соответствующий порядок представления налоговой декларации.

Приведенные положения не применяются в случае, если законом субъекта РФ установлены нормативы отчислений от налога в местные бюджеты.

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Реализована одна из мер упрощения администрирования имущественных налогов: отменены декларации по транспортному и земельному налогам. Их уже не нужно будет представлять в налоговые органы за налоговый период 2020 года и последующие налоговые периоды. Таким образом, 2019 год станет последним налоговым периодом, за который представляются декларации по транспортному и земельному налогам. Заметим, что изначально планировалось их отменить с 2019 года.

Кроме этого, с 2020 года расчеты по авансовым платежам по налогу на имущество организаций представлять не нужно, что также сократит налоговую отчетность. К снижению административной нагрузки приведет и установление права налогоплательщика на представление единой отчетности по налогу на имущество организаций в один налоговый орган по выбору налогоплательщика.