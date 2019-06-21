«Ночной бухгалтер». Лед тронулся: ФНС признала, что из-за сбоя пени начисляются неправильно

Отличные пятничные новости.

Неправомерно начисленные пени пересчитают

ФНС изменит алгоритм своей программы.

Таким официальным ответом из ФНС поделились с нами в «КУБе».

Алгоритм программы доработают так, чтобы уплаченные и начисленные суммы налогов наконец-то привязались друг к другу.

После этого в автоматическом режиме будет запущен механизм пересчета пеней.

Еще хорошие новости

— ВС отложил принятие постановления об отмене срока давности по налоговым преступлениям.

И это дает надежду, что количество налоговой уголовки все же не начнет расти бешеными темпами.

— Евро и доллар подешевели.

И не просто, а очень даже: доллар — до уровня начала года, а евро — аж до уровня апреля 2018-го.

Про ЭЦП, ЭДО и прочее будущее

Очень интересная статья «Почему бухгалтеры не полетят на Марс с Леонтьевым?». Там рубят правду про то, как у нас на самом деле идет внедрение электронного документооборота.

Новости про ЭЦП сегодня не очень: из-за изменений в правилах получения ЭЦП может наступить коллапс электронного документооборота.

Про всеобщее цифровое будущее рассказывает автор статьи о том, какой будет бухгалтерия через пять лет.

Странные предложения

— Бумажные трудовые книжки всех россиян предлагают передать на хранение в ПФР.

Для этого пенсионщикам придется создать специальный архивный отдел.

— Пенсионеры получат скидку в «Пятерочке» по QR-коду в смартфоне.

Хорошо хоть не на Apple watch...

Ваша пятничная редакция