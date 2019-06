Чиновники тратят миллионы на шикарные номера в отелях

Высокопоставленные чиновники не экономят на командировочных, выяснили авторы расследования, которое провела «Трансперенси интернешнл Россия». Такие данные стали доступны благодаря актам выполненных работ, которые публикуются на сайте госзакупок.

Только Минпромторг в 2016–2017 гг. потратил на проживание своих представителей в ходе зарубежных поездок минимум 19,2 млн руб., пишут «Ведомости», ознакомившиеся с результатом расследования. А министр Денис Мантуров во время зарубежных командировок селился в 5-звездочных отелях, выбирая номера президент-класса.

Так, в 2016 г. Мантуров ездил в Джакарту налаживать торговлю России и Индонезии и останавливался в президентском номере отеля The Ritz-Carlton за 218 408 руб. в сутки. В том же 2016 году во время поездки в Шанхай он провел сутки в президентском номере отеля The Peninsula Shanghai за 1,388 млн руб. в сутки (площадь 400 кв. м, двухэтажная большая столовая, гостиная с камином и балконом, кабинет, туалетная комната для гостей, просторная отдельная гардеробная с радио, погодной панелью и сушилкой для ногтей, мраморная ванная комната, ежедневная корзина с фруктами и местная газета). Другие сотрудники ведомства в командировках тоже проводили время с комфортом. Так, ночь, проведенная в 2016 г. замминистра Георгием Каламановым в номере делюкс иерусалимского The David Citadel Hotel обошлась налогоплательщикам в 45 949 руб., а две ночи в люксе дубайского Five Palm Jumeriah Dubai — в 53 660 руб.

Как пояснила пресс-служба Минпромторга, общий объем средств федерального бюджета на командировочные расходы согласовывается при формировании проекта федерального бюджета на соответствующий год и плановый период. Решения о направлении сотрудников центрального аппарата Минпромторга России принимаются правительством при командировании министра, министром — при командировании заместителей и помощников министра, советников и директоров департаментов министерства. В ходе проверок Счетной палатой Российской Федерации исполнения федерального бюджета за соответствующий год осуществлялись в том числе проверки командировочных расходов.

Расходы госбюджета на поездки чиновников — слепая зона для контролирующих органов, говорит один из авторов исследования Игорь Сергеев. Формально существуют предельные нормы расходов на проживание чиновников во время зарубежных командировок, но эти ограничения легко обойти — во-первых, чиновник может просто получить от своего руководителя разрешение превысить нормы и это считается достаточным обоснованием.

Кроме того, в 2005 г. правительство своим постановлением вывело из-под действия ограничений министров и их заместителей, руководителей госкомитетов, федеральных служб и федеральных агентств, а также их заместителей и всех членов правительственных делегаций. Как разъяснил Минфин, министры должны согласовывать с премьером только направление и цели поездки, ее стоимость не лимитируется, отмечает Сергеев. По данным Казначейства и Счетной палаты, бюджетная отчетность не предусматривает отдельной графы, отражающей расходы на командировки, поэтому такие расходы фактически остаются вне контроля.

По мнению авторов доклада, и нормативная база, и правоприменительная практика здесь нуждаются в доработке.