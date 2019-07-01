«Ночной бухгалтер». Налоговики рассказали, как реагировать на их требования о липовых долгах

Инспекторы объясняют, как НАМ исправлять ИХ ошибки.
Я тебя породил, а вы его и убейте
ИФНС дала советы, что делать, если вы не согласны с требованием об уплате налога.
Советы вредные. Например, налоговики говорят сдавать уточненки, если вас что-то не устраивает. Нормально?! Ошибка в программе, а уточненка со всеми последствиями — у компании.
Посмотрите полных список шагов, который дает налоговая, но с которыми не согласны бухгалтеры.
Что нового с 1 июля
Много нового вступило в силу по законам со второго полугодия (время как летит, только ж елку недавно выбросили...).
📡 Час Х для многих по онлайн-кассам.
Ловите пару материалов.
- Инспектор дает разъяснения (с ними, правда, не все согласны);
- Как теперь оформлять БСО и выдавать деньги под отчет.
Увеличение выплат по уходу за ребенком-инвалидом, ипотечные каникулы, изменение закона о госзакупках и другие нововведения этого месяца.
Неделя за 5 минут
Для тех, кто каждый день не заходит на «Клерк», наш суперский недельный дайджест:
💣 «С НДС все плохо. Налоговикам запретят бумагу. Властям интересны ваши расходы».
Новостной блиц
— ИП на УСН будут платить 1-процентные взносы с прибыли, а не с дохода.
Нормы по исчислению взносов приведут, наконец, в соответствие судебной практике.
Ваша июльская редакция
- Первое видео — бесплатно.
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