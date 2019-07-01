«Ночной бухгалтер». Налоговики рассказали, как реагировать на их требования о липовых долгах

Инспекторы объясняют, как НАМ исправлять ИХ ошибки.

Я тебя породил, а вы его и убейте

ИФНС дала советы, что делать, если вы не согласны с требованием об уплате налога.

Советы вредные. Например, налоговики говорят сдавать уточненки, если вас что-то не устраивает. Нормально?! Ошибка в программе, а уточненка со всеми последствиями — у компании.

Посмотрите полных список шагов, который дает налоговая, но с которыми не согласны бухгалтеры.

Что нового с 1 июля

Много нового вступило в силу по законам со второго полугодия (время как летит, только ж елку недавно выбросили...).

📡 Час Х для многих по онлайн-кассам.

Ловите пару материалов.

Какие законы вступают в силу в июле. Увеличение выплат по уходу за ребенком-инвалидом, ипотечные каникулы, изменение закона о госзакупках и другие нововведения этого месяца. Неделя за 5 минут

Для тех, кто каждый день не заходит на «Клерк», наш суперский недельный дайджест:

💣 «С НДС все плохо. Налоговикам запретят бумагу. Властям интересны ваши расходы».

Новостной блиц

— ИП на УСН будут платить 1-процентные взносы с прибыли, а не с дохода.

Нормы по исчислению взносов приведут, наконец, в соответствие судебной практике.

Выплаты по договорам ГПХ в РСВ: включать или не включать. Тема включения/невключения чего-либо в РСВ — как сад камней. Можно медитировать бесконечно.

Ваша июльская редакция