С НДС все плохо. Налоговикам запретят бумагу. Властям интересны ваши расходы. Неделя на «Клерке»

Налоговики загонят всех (!) «физиков» в личные кабинеты. Кадровые документы сильно изменятся. Аудиторы сказали, что налоговики плохо контролируют НДС. А чиновники считают, что контроль за вашими расходами — важная для них тема. Главное за неделю на «Клерке».
Главные новости
1. Трудовые договоры скоро станут электронными;
2. Минфин рассказал, какие переводы с карты на карту облагаются НДФЛ;
3. Чиновники рассматривают идею контроля за расходами россиян;
4. Налоговики отбирают у ИП кассы, вынуждая оплатить налоги;
5. Появился новый вид мошенничества: с вашего счета без вашего ведома могут списать деньги;
6. Бизнесу придется затянуть пояса: для ФНС подняли план по сбору налогов.
Темы недели
1. Грядет революция в рассылке налоговых уведомлений физлицам. Забудьте про бумагу.
ФНС больше не будет тратить миллиарды рублей на рассылку физлицам уведомлений. Готов проект поправок в НК.
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1. Что про экономику и деньги Путин рассказал иностранцам;
2. Сдаете квартиру? Росреестр советует проверить, не продают ли ее мошенники;
3. Учтите 7 новых правил при покупке квартиры после 1 июля;
4. Главбухи и директоры начнут сдавать биометрию в банк?
«Ночной бухгалтер»
За 24 июня: Большие изменения по кадровым документам;
Важные статьи
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Компания сменила юрадрес: подводные камни для бухгалтера по налогам и отчетности
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Обзор российских сервисов по обработке первичной документации
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10 вопросов-ответов про оплату отпусков в 2019 году
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Как доказывают обнал и дробление при проверках
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Аренда онлайн-кассы — кому и почему это выгодно?
Интересные посты в блогах
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Какие штрафы по СЗВ-М неправомерны
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Ещё раз о безопасности предпринимателей, или причем здесь WhatsApp
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Кошмар для «физиков»: готовьтесь платить налоги за переводы на карту
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Кредит для бизнеса за день: благодаря чему это возможно
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Мини-памятка для предпринимателей о налоговых убытках
На пообсуждать
1. Чиновники готовят удар по тем, кто сдает квартиры;
2. Пять фраз, которых никогда не скажет «правильный» соискатель;
3. Бухгалтеры пишут стихи про сбой в ФНС.
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