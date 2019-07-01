Клерк.Ру

С НДС все плохо. Налоговикам запретят бумагу. Властям интересны ваши расходы. Неделя на «Клерке»

Налоговики загонят всех (!) «физиков» в личные кабинеты. Кадровые документы сильно изменятся. Аудиторы сказали, что налоговики плохо контролируют НДС. А чиновники считают, что контроль за вашими расходами — важная для них тема. Главное за неделю на «Клерке».

Главные новости

1. Трудовые договоры скоро станут электронными;

2. Минфин рассказал, какие переводы с карты на карту облагаются НДФЛ;

3. Чиновники рассматривают идею контроля за расходами россиян;

4. Налоговики отбирают у ИП кассы, вынуждая оплатить налоги;

5. Появился новый вид мошенничества: с вашего счета без вашего ведома могут списать деньги;

6. Бизнесу придется затянуть пояса: для ФНС подняли план по сбору налогов.

Темы недели

1. Грядет революция в рассылке налоговых уведомлений физлицам. Забудьте про бумагу.

ФНС больше не будет тратить миллиарды рублей на рассылку физлицам уведомлений. Готов проект поправок в НК.

2. Контроль за НДС будет намного жестче.

Счетная палата проверила налоговиков и сказала, что им надо больше штрафовать компании и ИП. И что программу им надо допилить (только не это!). А с НДС вообще полный швах, сказали аудиторы СП.
Пять советов от ЦБ для бизнеса.
Составление актов сверки расчетов стала настолько рутинной операцией, что бухгалтеры перестали задумываться о последствиях.
 

Дзен для бухгалтеров

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1. Что про экономику и деньги Путин рассказал иностранцам;

2. Сдаете квартиру? Росреестр советует проверить, не продают ли ее мошенники;

3. Учтите 7 новых правил при покупке квартиры после 1 июля;

4. Главбухи и директоры начнут сдавать биометрию в банк?

«Ночной бухгалтер»

За 24 июня: Большие изменения по кадровым документам;

Важные статьи

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Компания сменила юрадрес: подводные камни для бухгалтера по налогам и отчетности

2

Обзор российских сервисов по обработке первичной документации

3

10 вопросов-ответов про оплату отпусков в 2019 году

4

Как доказывают обнал и дробление при проверках

5

Аренда онлайн-кассы — кому и почему это выгодно?

Интересные посты в блогах

1. Чиновники готовят удар по тем, кто сдает квартиры;

2. Пять фраз, которых никогда не скажет «правильный» соискатель;

3. Бухгалтеры пишут стихи про сбой в ФНС.

 

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