«Ночной бухгалтер». Пошли массовые схемы по самозанятым

И так говорят уже не просто в интернетах, а в кадровых агентствах.

Никогда такого не было

И вот опять. Налогоплательщики ринулись экономить на новой фишке, которую ФНС замыслила как вывод уклонистов из тени.

Агентства занятости предупреждают о появившейся практике вывода работников в самозанятые.

Компаниям это выгодно, а работникам — нет, они лишаются отпусков и социальных пособий.

В Ассоциации частных агентств занятости жалуются, что «основной целью такой схемы является оптимизация налогов и возложение рисков на кадровое агентство».

ФНС не сознается, что такая практика повсеместна, потому что «подобные действия становятся заметными практически в режиме онлайн».

А еще налоговая служба велела инспекторам приостановить все начатые проверки самозанятых.

Про хвосты

Закрытие финансового результата в бухучете по итогам месяца вызывает трудности не только у начинающих, но и у опытных бухгалтеров.

Рассказываем, как разносить расходы в программе, чтобы на затратных счетах не болтались хвосты.

На что вы готовы пойти, чтобы не возиться с первичкой перед сдачей отчетности? Заключить сделку с дьяволом? Нанять раба? Пойти на курсы скоропечатанья? Или наконец-то подключить сервис Entera по обработке первички? После установки Entera вам надо будет всего лишь отсканировать документы (можно пачкой). Entera распознает все данные (даже нечеткие), проверит их и перенесет в 1С. Обработка первички с Entera в 10 раз быстрее ручного ввода. Значит вы в 10 раз быстрее окажетесь летом на природе!

Про встречки

Бухгалтеры жалуются, что в рамках встречных проверок инспекторы требуют все подряд.

Из последних фишек: налоговикам нужны штатки, ведомости по зарплате, телефоны сотрудников, КС-2 (у оптовых компаний...) и объяснения, сколько времени нужно водителю большегруза на замену колеса.

Верховный суд против, чтобы инспекторы просили персданные сотрудников при встречках.

Смело ссылайтесь на это постановление.

Про честность

Компании дают согласие на раскрытие налоговой тайны. Для того, чтобы можно было получать данные из АСК НДС-2 по разрывам.

Первыми под раздачу таблеток для честности попали сельхозкомпании.

Про блокировки

Разместили большой обзор про блокировки.

Там опыт тех, кто сталкивается с ними каждый день.

Ваша всегдазанятая редакция