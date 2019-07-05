Проблемы с налоговой стали появляться по сделкам с покупателями: статья от налогового инспектора

Принято считать, что основные налоговые риски привлечения к налоговой ответственности и пересчету налоговых обязательств сопутствуют договорам, заключенным с поставщиками. Именно по поставщикам, не заплатившим налоги, налоговые инспекции предъявляют свои претензии при проверках. Поэтому процедура проявления должной осмотрительности и осторожности при выборе контрагента зачастую многими компаниями проводится лишь в отношении поставщиков. Однако доначисление налогов и штрафов возможно и по сделкам с покупателями.

Рассмотрим основные налоговые риски, сопутствующие договорам на реализацию товаров, работ и услуг.

Нередко компании, ведущие переговоры с солидной и крупной организацией при положительном исходе переговоров для заключения договора получают реквизиты фирмы «пустышки» с нулевым балансом и нулевым оборотом. Обычно компания заинтересована заключить как можно больше контрактов на реализацию своей продукции, поэтому не обращает внимание на такое обстоятельство. Но, скорее всего, под закупку вашего товара «солидная и крупная организация» перечислит значительные финансы фирме «пустышке» и только часть из них будет перечислена вам, а остальные деньги, вероятно, будут обналичены.

Вам же предстоит жить с риском налоговых претензий. Суть таких претензий сводится к тому, что ценой реализации налоговым органом объявляется не цена, которая указана в договоре, а та, которую заплатил конечный покупатель.

Это означает, что покупатель действует от своего имени, но в интересах другой организации — реального покупателя, находящегося на ОСН. Таким образом, часть переведенных денег от реального покупателя на самом деле будет платой за комиссионное вознаграждение, обложена 6% упрощенного налога, а если комиссионер — фирма «однодневка», то, скорее всего, выведена из этой фирмы под сомнительные основания.

В случае отсутствия признаков реальности ведения деятельности у первого покупателя — комиссионера, налоговая инспекция попытается пересчитать выручку вам, как если бы все переведенные деньги реального покупателя (включая комиссионное вознаграждение) были платой за реализованный товар, работы, услуги. В письме ФНС России от 13.07.2017 N ЕД-4-2/13650@ также даны рекомендации переквалификации договоров комиссии в сделки купли-продажи в связи с подменой гражданско-правовых отношений с целью извлечения налоговой выгоды.

С 2017 года по «схематозным» доначислениям налоговые органы обязаны ссылаться на статью 54.1 НК РФ. Для ее применения необходимо установить:

факт искажения сведений о фактах хозяйственной жизни;

факт выполнения сделки иным лицом;

установить направленность сделки на неуплату налога.

На статью 54.1 НК РФ налоговые органы должны ссылаться по всем проверкам, которые начаты после 19.08.2017.

Позиция налогового органа по применению статьи 54.1 НК РФ изложена в письме ФНС от 31.10.2017 № ЕД-4-9/22123@. Для того, чтоб доказать факт занижения выручки необходимо:

установить подконтрольность посредников продавцу и согласованность их действий;

показать, что у продавца была возможность манипулировать условиями спорных сделок.

В арбитражных судах регулярно появляются споры, в которых налоговый орган пытается доначислить налоги и санкции по сделкам с покупателями. В настоящий момент сложилась арбитражная практика, согласно которой возможно доказать занижение стоимости реализованной продукции если установлено:

существенное отклонение цены реализованной продукции от рыночного уровня;

согласованность действий налогоплательщика и посредников, обладающих признаками номинальных структур, путем создания фиктивного документооборота.

Указанные аргументы в деле №А40-196261/2016 убедили суды трех инстанций поддержать налоговую инспекцию и нашли свое подтверждение в Определение Верховного суда РФ от 07.11.2017 № 305-КГ17-15710.

Можно существенно снизить налоговый риск, если собрать доказательства того, что покупатель не является подконтрольным вам лицом и не обладает признаками фирмы-однодневки. Остается по-прежнему актуальным вопрос осуществления должной осмотрительности и осторожности при подписании договора с контрагентом. Так отсутствие проявленной должной осмотрительности при продаже товара, в арбитражном деле №А40-196261/2016, стало основным аргументом, позволившим налоговой инспекции выиграть суд.

При заключении договора на реализацию товаров, работ, услуг в частности компании необходимы:

проверка контрагента по имеющимся информационным базам данных;

запрос уставных документов;

проверка полномочий руководителя покупателя;

запрос отчетности, подтверждающей людские, складские и производственные возможности покупателя;

запрос договоров аренды или документов о собственности на помещения, служащих юридическим и прочим адресом покупателей;

запрос бухгалтерской отчетности, подтверждающей ведение финансово-хозяйственной деятельности и до вступления в отношения с вами;

запрос налоговых деклараций, подтверждающих исчисление налогов.

Если компания подтвердит транспортными накладными, отчетностью перевозчика, что товар был доставлен и вручен первому покупателю — то увязать сделку с последующими покупателями налоговому органу будет труднее. Необходимо проверить, что в имеющихся у вас транспортных документах содержится ФИО водителя, государственный знак автомобиля, должность и доверенность на сотрудника — получателя товара, четко указан адрес доставки товара.

Вторым интересным моментом, является вопрос, а кто и где проводил переговоры со спорным покупателем? Не самым лучшем вариантом является то, что изначально переговоры проходят в центральном офисе «конечного покупателя» с его должностными лицами, отвечающих за снабжение предприятия.

Оценив показания водителей о реальном месте доставки товара, а также взаимосвязь лиц проводивших переговоры с конечным покупателем суды трех инстанций в арбитражном деле № А12-9650/2017 подтвердили выводы налоговой инспекции о занижении выручки от реализации путемвстраивание в цепочку продаж посредников.

Наиболее часто споры с налоговым органом в отношении цены реализованного товара возникают при сделках с аффилированными компаниями.

До появления раздела V.1 НК РФ о трансфертном ценообразовании налоговые органы использовали связку статей 20 и 40 НК РФ. Суть их сводилась к тому, что цена сделки пересчитывалось если аффилированные лица (на тот момент 20 % доли участия в уставном капитале в другой организации) продавали товар друг другу по цене ниже рыночной на 20%.

С появлением специального раздела V.1 НК, многие расслабились — ведь под действия указанной главы подпадали редкие контролируемые сделки, которые отдельно проверялись центральным аппаратом ФНС — вновь созданной Межрегиональной инспекции по трансфертному ценообразованию. Однако, территориальные налоговые инспекции продолжили выявлять сделки с низкой рыночной стоимостью, а Верховный суд подтвердил полномочия местных налоговиков (решение Верховного суда РФ от 01.02.2016 № АКПИ15-1383).

Сопутствует налоговый риск и всем продажам, налогообложение которых предусматривает льготы или пониженные налоговые ставки. Например, если вы заключили договор о передачи исключительных прав на использование изобретений. Такая передача освобождена от уплаты НДС на основании п.п. 26 п. 2 ст. 149 НК РФ. Так в деле №А65-11761/2018 налоговая инспекция попыталась отказать налогоплательщику в льготе на основании ряда аргументов: по лицензионному договору на передачу секретов производства оказывались иные услуги; не соблюден режим коммерческой тайны, неправильно отражены операции в бухгалтерском учете. Следовательно, при заключении договоров, предусматривающих применение налоговых льгот, помимо проявления должной осмотрительности при выборе контрагента, необходимо уделить особенное внимание корректности отражения сделок в учете.