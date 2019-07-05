Проблемы с налоговой стали появляться по сделкам с покупателями: статья от налогового инспектора

Принято считать, что основные налоговые риски привлечения к налоговой ответственности и пересчету налоговых обязательств сопутствуют договорам, заключенным с поставщиками. Именно по поставщикам, не заплатившим налоги, налоговые инспекции предъявляют свои претензии при проверках. Поэтому процедура проявления должной осмотрительности и осторожности при выборе контрагента зачастую многими компаниями проводится лишь в отношении поставщиков. Однако доначисление налогов и штрафов возможно и по сделкам с покупателями.
Рассмотрим основные налоговые риски, сопутствующие договорам на реализацию товаров, работ и услуг.
Нередко компании, ведущие переговоры с солидной и крупной организацией при положительном исходе переговоров для заключения договора получают реквизиты фирмы «пустышки» с нулевым балансом и нулевым оборотом. Обычно компания заинтересована заключить как можно больше контрактов на реализацию своей продукции, поэтому не обращает внимание на такое обстоятельство. Но, скорее всего, под закупку вашего товара «солидная и крупная организация» перечислит значительные финансы фирме «пустышке» и только часть из них будет перечислена вам, а остальные деньги, вероятно, будут обналичены.
Вам же предстоит жить с риском налоговых претензий. Суть таких претензий сводится к тому, что ценой реализации налоговым органом объявляется не цена, которая указана в договоре, а та, которую заплатил конечный покупатель.Вас может насторожить, например, если покупатель, являясь плательщиком УСН, настоятельно просит оформить отгрузочные документы с выделенной суммой НДС. Это означает, что покупатель действует от своего имени, но в интересах другой организации — реального покупателя, находящегося на ОСН. Таким образом, часть переведенных денег от реального покупателя на самом деле будет платой за комиссионное вознаграждение, обложена 6% упрощенного налога, а если комиссионер — фирма «однодневка», то, скорее всего, выведена из этой фирмы под сомнительные основания.
В случае отсутствия признаков реальности ведения деятельности у первого покупателя — комиссионера, налоговая инспекция попытается пересчитать выручку вам, как если бы все переведенные деньги реального покупателя (включая комиссионное вознаграждение) были платой за реализованный товар, работы, услуги. В письме ФНС России от 13.07.2017 N ЕД-4-2/13650@ также даны рекомендации переквалификации договоров комиссии в сделки купли-продажи в связи с подменой гражданско-правовых отношений с целью извлечения налоговой выгоды.
С 2017 года по «схематозным» доначислениям налоговые органы обязаны ссылаться на статью 54.1 НК РФ. Для ее применения необходимо установить:
- факт искажения сведений о фактах хозяйственной жизни;
- факт выполнения сделки иным лицом;
- установить направленность сделки на неуплату налога.
Позиция налогового органа по применению статьи 54.1 НК РФ изложена в письме ФНС от 31.10.2017 № ЕД-4-9/22123@. Для того, чтоб доказать факт занижения выручки необходимо:
- установить подконтрольность посредников продавцу и согласованность их действий;
- показать, что у продавца была возможность манипулировать условиями спорных сделок.
- существенное отклонение цены реализованной продукции от рыночного уровня;
- согласованность действий налогоплательщика и посредников, обладающих признаками номинальных структур, путем создания фиктивного документооборота.
Можно существенно снизить налоговый риск, если собрать доказательства того, что покупатель не является подконтрольным вам лицом и не обладает признаками фирмы-однодневки. Остается по-прежнему актуальным вопрос осуществления должной осмотрительности и осторожности при подписании договора с контрагентом. Так отсутствие проявленной должной осмотрительности при продаже товара, в арбитражном деле №А40-196261/2016, стало основным аргументом, позволившим налоговой инспекции выиграть суд.
При заключении договора на реализацию товаров, работ, услуг в частности компании необходимы:
- проверка контрагента по имеющимся информационным базам данных;
- запрос уставных документов;
- проверка полномочий руководителя покупателя;
- запрос отчетности, подтверждающей людские, складские и производственные возможности покупателя;
- запрос договоров аренды или документов о собственности на помещения, служащих юридическим и прочим адресом покупателей;
- запрос бухгалтерской отчетности, подтверждающей ведение финансово-хозяйственной деятельности и до вступления в отношения с вами;
- запрос налоговых деклараций, подтверждающих исчисление налогов.
Вторым интересным моментом, является вопрос, а кто и где проводил переговоры со спорным покупателем? Не самым лучшем вариантом является то, что изначально переговоры проходят в центральном офисе «конечного покупателя» с его должностными лицами, отвечающих за снабжение предприятия.
Оценив показания водителей о реальном месте доставки товара, а также взаимосвязь лиц проводивших переговоры с конечным покупателем суды трех инстанций в арбитражном деле № А12-9650/2017 подтвердили выводы налоговой инспекции о занижении выручки от реализации путемвстраивание в цепочку продаж посредников.
Наиболее часто споры с налоговым органом в отношении цены реализованного товара возникают при сделках с аффилированными компаниями.До появления раздела V.1 НК РФ о трансфертном ценообразовании налоговые органы использовали связку статей 20 и 40 НК РФ. Суть их сводилась к тому, что цена сделки пересчитывалось если аффилированные лица (на тот момент 20 % доли участия в уставном капитале в другой организации) продавали товар друг другу по цене ниже рыночной на 20%.
С появлением специального раздела V.1 НК, многие расслабились — ведь под действия указанной главы подпадали редкие контролируемые сделки, которые отдельно проверялись центральным аппаратом ФНС — вновь созданной Межрегиональной инспекции по трансфертному ценообразованию. Однако, территориальные налоговые инспекции продолжили выявлять сделки с низкой рыночной стоимостью, а Верховный суд подтвердил полномочия местных налоговиков (решение Верховного суда РФ от 01.02.2016 № АКПИ15-1383).
Сопутствует налоговый риск и всем продажам, налогообложение которых предусматривает льготы или пониженные налоговые ставки. Например, если вы заключили договор о передачи исключительных прав на использование изобретений. Такая передача освобождена от уплаты НДС на основании п.п. 26 п. 2 ст. 149 НК РФ. Так в деле №А65-11761/2018 налоговая инспекция попыталась отказать налогоплательщику в льготе на основании ряда аргументов: по лицензионному договору на передачу секретов производства оказывались иные услуги; не соблюден режим коммерческой тайны, неправильно отражены операции в бухгалтерском учете. Следовательно, при заключении договоров, предусматривающих применение налоговых льгот, помимо проявления должной осмотрительности при выборе контрагента, необходимо уделить особенное внимание корректности отражения сделок в учете.
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