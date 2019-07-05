«Ночной бухгалтер». Разместили вакансию? Готовьтесь к визиту прокурора

У Центров занятости мания величия.

Работника нельзя найти без ведома государства?

В блоге «Мультибухгалтера» рассказывают: компания разместила на работном сайте вакансию «рабочий на производство». А после этого получила от Центра занятости населения вызов.

Если не отчитываться до 10 числа о вакансии в ЦЗН, он сообщит в прокуратуру.

Законны ли такие угрозы?

Про отчетность и прочие бухгалтерские радости

1) Рассказываем, какие ошибки чаще всего находят налоговики в РСВ за полугодие.

2) У Минфина новые требования к платежкам по НДФЛ. Теперь в ПП нельзя указывать точную дату уплаты. В поле 107 указывайте только месяц, когда возник доход.

Все про отчетность за полугодие, новые правила ККТ, НДС и НДФЛ расскажем на первом вебинаре «Клерка». Он будет 9 июля в 12-00 по мск. Записывайтесь.

Про новые фишки налоговиков

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