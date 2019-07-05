«Ночной бухгалтер». Разместили вакансию? Готовьтесь к визиту прокурора

У Центров занятости мания величия.
Работника нельзя найти без ведома государства?
В блоге «Мультибухгалтера» рассказывают: компания разместила на работном сайте вакансию «рабочий на производство». А после этого получила от Центра занятости населения вызов.
Если не отчитываться до 10 числа о вакансии в ЦЗН, он сообщит в прокуратуру.
Про отчетность и прочие бухгалтерские радости
1) Рассказываем, какие ошибки чаще всего находят налоговики в РСВ за полугодие.
2) У Минфина новые требования к платежкам по НДФЛ. Теперь в ПП нельзя указывать точную дату уплаты. В поле 107 указывайте только месяц, когда возник доход.
Все про отчетность за полугодие, новые правила ККТ, НДС и НДФЛ расскажем на первом вебинаре «Клерка». Он будет 9 июля в 12-00 по мск. Записывайтесь.
Про новые фишки налоговиков
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- Какие изменения ждут налог на прибыль.
- НДС: изменения с 01.07.2019 и особенности переходного периода.
- Изменения отчётности по налогу на имущество. Какие риски, если упустить изменения из виду и другие темы.