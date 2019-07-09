«Ночной бухгалтер». Недвижимость будут изымать чаще

Не просто чаще, а когда захочется местным властям.

Твой дом — моя крепость

Несмотря на возмущение общественности, законопроект о комплексном развитии территорий сильно менять не стали.

Положения о принудительном изъятии недвижимости сохранили. В том числе, и по жилым помещениям в многоквартирных домах, которые не признаны аварийными.

Что это значит?

Когда АИС Налог-3 заработает без сбоев?

Такой вопрос задали начальнику управления интерактивных сервисов ФНС Ольге Чепуриной.

Чуда не произошло, и даты не назвали:

«Мы работаем над тем, чтобы все этапы внедрения нового программного комплекса прошли как можно скорее и максимально незаметно для налогоплательщиков», — заявила она.

Про максимально незаметно — какая-то лютая ирония, чесслово.

Еще Ольга Чепурина рассказала, какие новые электронные сервисы готовит ФНС.

Июль. Лето. Кое-где даже жарко. Особенно у бухгалтеров, которым нужно сдать квартальную отчетность. Удобней всего сдавать отчеты, работая в облачной 1С. Работать в 1С можно хоть из дома, ключи ЭЦП уже в облаке. Вы не останетесь наедине со своими вопросами, специалисты Scloud проконсультируют и помогут. Они подготовили полезную страничку с видео, которые помогут вам сдать отчетность. Посмотрите!

Новые громкие дела

— В конце июня юридические лица компании «Красное & белое» переведены под контроль кипрской компании. А сегодня в головном офисе «КиБ» проводят обыск.

Налоговики говорят, что компания перевела 298 млн руб. в фирму-однодневку на Кипре под видом оплаты рекламы в передаче.

— Журналистам в России становится все сложнее. Очередной абсурдный наезд на СМИ произошел в Якутске. Журналиста обвинили в воздействии на подсознание. Нет, он не практиковал НЛП. Он просто сказал в статье, что «каждый может попасть в жернова государственной машины. И про то, что Большой Брат бдит, читает все комментарии на форумах...». Кто не согласен, тот танцует. Осталось три дня до вебинара про все ошибки, которые могут проскочить в полугодовой отчетности. Записывайтесь!

Ваша нетанцующая редакция