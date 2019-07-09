«Ночной бухгалтер». Недвижимость будут изымать чаще

Не просто чаще, а когда захочется местным властям.
Твой дом — моя крепость
Несмотря на возмущение общественности, законопроект о комплексном развитии территорий сильно менять не стали.
Положения о принудительном изъятии недвижимости сохранили. В том числе, и по жилым помещениям в многоквартирных домах, которые не признаны аварийными.
Когда АИС Налог-3 заработает без сбоев?
Такой вопрос задали начальнику управления интерактивных сервисов ФНС Ольге Чепуриной.
Чуда не произошло, и даты не назвали:
«Мы работаем над тем, чтобы все этапы внедрения нового программного комплекса прошли как можно скорее и максимально незаметно для налогоплательщиков», — заявила она.
Про максимально незаметно — какая-то лютая ирония, чесслово.
Еще Ольга Чепурина рассказала, какие новые электронные сервисы готовит ФНС.
Июль. Лето. Кое-где даже жарко. Особенно у бухгалтеров, которым нужно сдать квартальную отчетность.
Удобней всего сдавать отчеты, работая в облачной 1С. Работать в 1С можно хоть из дома, ключи ЭЦП уже в облаке.
Вы не останетесь наедине со своими вопросами, специалисты Scloud проконсультируют и помогут. Они подготовили полезную страничку с видео, которые помогут вам сдать отчетность.
Новые громкие дела
— В конце июня юридические лица компании «Красное & белое» переведены под контроль кипрской компании. А сегодня в головном офисе «КиБ» проводят обыск.
— Журналистам в России становится все сложнее. Очередной абсурдный наезд на СМИ произошел в Якутске.
Журналиста обвинили в воздействии на подсознание. Нет, он не практиковал НЛП. Он просто сказал в статье, что «каждый может попасть в жернова государственной машины. И про то, что Большой Брат бдит, читает все комментарии на форумах...».
Кто не согласен, тот танцует.
Осталось три дня до вебинара про все ошибки, которые могут проскочить в полугодовой отчетности. Записывайтесь!
Ваша нетанцующая редакция
- Какие изменения ждут налог на прибыль.
- НДС: изменения с 01.07.2019 и особенности переходного периода.
- Изменения отчётности по налогу на имущество. Какие риски, если упустить изменения из виду и другие темы.