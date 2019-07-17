«Ночной бухгалтер». Из-за ФНС теперь сбой в системе ЗАГС: люди не могут получить свидетельства

Сбой, устроенный налоговой, расползается по разным сферам нашей жизни.

Без меня меня женили

Какая связь между ФНС и ЗАГСами? К сожалению, самая прямая: в 2018 году запущен Единый госреестр записей актов гражданского состояния. Его ведет ФНС.

И в работе этой системы произошел глобальный сбой. Люди не могут получить свидетельства в Екатеринбурге и Новочеркасске, Ульяновске, Пермском крае, Казани, Ростове-на-Дону и в других регионах.

Налоговики начали оправдываться. Оказывается (спасибо, Кэп!), причина сбоя — в обновлении ПО. Где-то мы это уже слышали.

Сейчас служба проводит «плановое обновление», а все данные «будут автоматически внесены в систему после завершения обновления». Ага-ага.

Спасибо тем, кто решил передать такую важную базу в руки Самоделкиных из ФНС.

Больше реестров, больше!

Постоянные сбои в базах властей не останавливают.

Стало известно о двух новых:

1. Данные обо всех авто и их владельцах внесут в новый госреестр.

Обнародуют не все сведения.

2. Малый бизнес внесут еще в один реестр.

Оператором назначат ФНС.

Предприниматель, остановись! Организация на ОСНО платит свыше 30% налоговых взносов с оклада каждого работника. Как перестать платить страховые взносы? Кто может выбрать спецрежим УСН при численности сотрудников свыше 100? Кому позволено работать без трудовых договоров? Читайте здесь.

Про ошибки

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