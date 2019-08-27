«Ночной бухгалтер». Внимание компаниям, у которых есть земли

Государство хочет изъять у бизнеса неиспользуемые земли?

Изъять и поделить

Точнее, просто изъять.

Минсельхоз планирует забрать у предпринимателей неиспользуемые земли и снова ввести их в оборот. Так чиновники хотят показать: они выполняют поручение президента о наращивании агроэкспорта. О наращивании бизнеса пусть подумают другие...

Разговоры о 4,8 млн га земли. Кто попадет под раздачу?

Налоговиков приструнили

Какие требования налоговиков теперь вне закона?

ИФНС не вправе запрашивать документы без указания мероприятия налогового контроля.

Почитайте выводы, которые помогут защититься от тупых запросов при проверках.

Что всех бесит

1. Телефонные мошенники.

Вот способ их побесить.

2. Магия.

Но от проблем по НДС, выездной проверки и территориальной налоговой спасет только Маг.

3. Дурацкие исследования.

Например, сегодня объявили, что 34 миллиона россиян находятся в «квалификационной яме».

Осень близко

Знаете, какие законы вступают в силу в сентябре? Вот семь нововведений.

Осень — это не только ценный мех на джинсовке, но и вообще-то бархатный сезон.

Если вы из счастливчиков, которые только едут отдыхать, вот вам памятка от самой Госдумы на случай, если вас рейс задержали или потеряли багаж.

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