«Ночной бухгалтер». Заказываете в интернет-магазинах? Налоговики за этим следят

Налоговая, полегче!

Инспекторы идут в народ

Налоговики стали дежурить у пунктов выдачи товаров интернет-магазинов.

Онлайн-магазины частенько вместо чеков выдают покупателям слип-чеки платежного терминала. Инспекторы караулят покупателей, чтобы проверить документы об оплате и порядок применения онлайн-касс.

Уже прошли рейды по точкам.

А еще государство в открытую будет следить, что нам нравится в Интернете.

Про бухгалтеров

Хороших

То есть тех, кто знает, свое дело, но не готов заниматься всякой ерундой. Посмотрите, какую работу главбухи принципиально отказываются выполнять.

А те бухгалтеры, которые не хотят ночами сидеть над скорой квартальной отчетностью, идут к нам на онлайн двухчасовой интенсив.

Ваша хорошая и очень хорошая редакция