«Ночной бухгалтер». Заказываете в интернет-магазинах? Налоговики за этим следят

Налоговая, полегче!
Инспекторы идут в народ
Налоговики стали дежурить у пунктов выдачи товаров интернет-магазинов.
Онлайн-магазины частенько вместо чеков выдают покупателям слип-чеки платежного терминала. Инспекторы караулят покупателей, чтобы проверить документы об оплате и порядок применения онлайн-касс.
Уже прошли рейды по точкам.
А еще государство в открытую будет следить, что нам нравится в Интернете.
Про бухгалтеров
Хороших
То есть тех, кто знает, свое дело, но не готов заниматься всякой ерундой. Посмотрите, какую работу главбухи принципиально отказываются выполнять.
А те бухгалтеры, которые не хотят ночами сидеть над скорой квартальной отчетностью, идут к нам на онлайн двухчасовой интенсив.
Про инспекторов: плохих и хороших
Плохих
Очередной пост на грани фола от Михаила Жуховицкого — инструкция налоговикам: как поднять бабла:
«Вы молоды, энергичны и очень голодны. Уже поработали в наложке, но не понимаете, где конкретно хлеб. Чтобы не повторять судьбу 95% коллег, которые годами занимаются всякой фигней за гроши, давайте разберем реальное устройство наложки».
Хороших
А во те, кто придумал в ФНС такие изменения — тем «спасибо»: копеечные недоимки перестанут доставлять нам геморрой.
Про то, как будем работать
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