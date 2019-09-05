Клерк.Ру

«Ночной бухгалтер». Заказываете в интернет-магазинах? Налоговики за этим следят

Иллюстрация: Ирина Григорьева / Клерк.ру

Налоговая, полегче!

Инспекторы идут в народ

Налоговики стали дежурить у пунктов выдачи товаров интернет-магазинов.

Онлайн-магазины частенько вместо чеков выдают покупателям слип-чеки платежного терминала. Инспекторы караулят покупателей, чтобы проверить документы об оплате и порядок применения онлайн-касс.

Уже прошли рейды по точкам.

А еще государство в открытую будет следить, что нам нравится в Интернете.

Про бухгалтеров

Хороших

То есть тех, кто знает, свое дело, но не готов заниматься всякой ерундой. Посмотрите, какую работу главбухи принципиально отказываются выполнять.

А те бухгалтеры, которые не хотят ночами сидеть над скорой квартальной отчетностью, идут к нам на онлайн двухчасовой интенсив

Про инспекторов: плохих и хороших

Плохих

Очередной пост на грани фола от Михаила Жуховицкого — инструкция налоговикам: как поднять бабла:

«Вы молоды, энергичны и очень голодны. Уже поработали в наложке, но не понимаете, где конкретно хлеб. Чтобы не повторять судьбу 95% коллег, которые годами занимаются всякой фигней за гроши, давайте разберем реальное устройство наложки».

Хороших

А во те, кто придумал в ФНС такие изменения — тем «спасибо»: копеечные недоимки перестанут доставлять нам геморрой.

Про то, как будем работать

 
И еще разбираем, почему отмена ЕНВД — это плохо. И причем тут ослик и морковка.
 

Налоговый консультант. Обучение и аттестация

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